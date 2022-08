Eden od glavnih pokazateljev, da so bili ti ljudje ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence in torej ne gre za resnične osebe, so ovratniki njihovih oblačil (kjer je to vidno). Prav vsi imajo nesimetrične. Umetna inteligenca, zadolžena za generiranje človeških obrazov (v tem primeru gre za orodje This Person Does Not Exist), ima občasno sicer tudi težave z risanjem zob, sploh zadnjih, očal in ozadja, ki je pogosto lahko zelo abstraktno.

Eden od glavnih pokazateljev, da so bili ti ljudje ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence in torej ne gre za resnične osebe, so ovratniki njihovih oblačil (kjer je to vidno). Prav vsi imajo nesimetrične. Umetna inteligenca, zadolžena za generiranje človeških obrazov (v tem primeru gre za orodje This Person Does Not Exist), ima občasno sicer tudi težave z risanjem zob, sploh zadnjih, očal in ozadja, ki je pogosto lahko zelo abstraktno. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Počasi se bliža sezona jesenskih in prazničnih razprodaj, z njimi pa tudi poplava goljufivih spletnih trgovin z zelo ugodnimi cenami. Ena od novejših tovrstnih črnih lukenj, ki srkajo denar opeharjenih kupcev, ima do zdaj precej neobičajen prijem, ki bo pri nekaterih potencialnih žrtvah morda vzbudil občutek zaupanja. A če poznamo ozadje, gre v resnici za ogromen opozorilni znak, da je nekaj narobe in da nam bo ta trgovina prodala zgolj slabo voljo.

Pod drobnogled smo vzeli spletno trgovino z elektroniko Redefyn, ki domnevno prodaja pametne telefone iPhone, osebne računalnike različnih znamk in televizorje. Cene v primerjavi z "Bundami za jurja po 20 evrov" niso pretirano nizke in zato ne vzbujajo sumov, da gre morebiti za igro prevarantov.

Naša sintetična ekipa

To Redefyn sicer vsekakor je. Ob običajnih znakih, ki se razkrijejo, ko povrtamo globlje, do njih bomo še prišli, ima Redefyn na vstopni strani razdelek, ki se imenuje Naša ekipa. Klik nanj razkrije šest oseb, ki imajo v delovanju spletne trgovine različne vloge.

Naša sintetična ekipa iz ljudi, ki v resnici ne obstajajo. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Težava je, da te osebe ne obstajajo. Gre namreč za obraze, ki so bili ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence, natančneje z vsem dostopnim orodjem, ki se imenuje This Person Does Not Exist (ta oseba ne obstaja po slovensko). This Person Does Not Exist z vsako osvežitvijo spletne strani generira nov obraz. Večina je zelo prepričljivih. Na Siol.net smo že pisali o tem, kako lahko prepoznamo obraze, ki so bili ustvarjeni s tem orodjem.

Iskanje naštetih imen ali fotografij oseb z Googlom je brezplodno, saj ne bo našel ničesar. Na tem mestu se je treba vprašati, zakaj bi domnevno legitimna spletna trgovina lagala o tem, kdo so njeni zaposleni oziroma kako so videti.

Indicev, da se nekdo na spletu skriva za obrazom, ki ga je ustvarila umetna inteligenca, je več: ozadje fotografije je pogosto abstraktno, v laseh se pojavljajo anomalije, meja med morebitnimi očali, lasmi in kožo je slabo zabrisana, zobje, predvsem kočniki, so izrisani zelo grobo, če ima oseba oblačilo z ovratnikom, je ta pogosto nesimetričen. Če naletimo na več potencialno lažnih uporabnikov, za katere menimo, da zlorabljajo računalniško generirane fotografije profila, moramo biti pozorni tudi na razdaljo med njihovimi očmi, saj bo pri vseh tako rekoč enaka. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Ameriški preiskovalni urad FBI je marca lani izdal uradno opozorilo zaradi grožnje tehnologije deepfake, s katero je med drugim mogoče ustvarjati prepričljive replike resničnih oseb ali pa iz nič narediti nove ljudi. FBI je že takrat napovedal, da se bo v letu 2022 začela poplava tako imenovanih sintetičnih vsebin, katerih namena bosta predvsem manipuliranje z javnim mnenjem v politične namene in pa spletne goljufije.

Pokazateljev, da imamo skoraj zagotovo opravka z goljufi, je še več

Na spletni strani Redefyn najdemo trditev, da deluje že od leta 2012, kar je po eni strani res. Domena je bila namreč prvič res registrirana že pred desetimi leti, vendar na njenem mestu, če preverimo zgodovino, ni bilo spletne trgovine z elektroniko. Ta se je prvič pojavila šele ta mesec, ko je bila registracija domene podaljšana, njeno lastništvo pa spremenjeno.

S kom imamo v resnici opravka, če odštejemo zgoraj omenjene sintetične ljudi, ni znano. Spletna trgovina se v kar dobro skritih pogojih poslovanja imenuje Redefyn Computers. Ali je to ime podjetja, ni razvidno. Pogoji poslovanja so sicer generična predloga z dodanim imenom Redefyn Computer ali pa so dobesedno skopirani od drugod, natančneje s spletne strani avidthink.com.

Goljufi nemalokrat upravljajo več lažnih spletnih trgovin hkrati, ki so si podobne kot jajce jajcu in imajo le različna imena. Enako velja tudi v tem primeru, saj ima Redefyn sestrsko "trgovino" Cadence Systems, ki je z izjemo imena, logotipa in pa lažnih prodajalcev, tu nastopa druga zasedba, njena tako rekoč popolna kopija:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Spletna stran navaja, da ima sedež v Kielu, natančneje v pisarniškem poslopju Alexander Behm Haus v kompleksu tehnološkega parka. Podatek, da je na tem naslovu res registrirano podjetje Redefyn Computers, ne obstaja. So pa na tem naslovu doma številna druga podjetja, med drugim tudi nemški tehnološki velikan Ferchau.

Za izdelke je sodeč po grafiki na dnu spletne strani mogoče plačati z različnimi kreditnimi karticami, vendar pa se ob naročilu ponujata le dve možnosti: nakazilo neposredno na tekoči račun ali pa plačilo prek PayPala. Ali je to dejansko mogoče, saj je PayPal praviloma povezan z legitimnimi trgovinami, ni znano, saj ob oddanem naročilu stranka ne plača ničesar, temveč prejme e-poštno sporočilo, da se njeno naročilo preverja in da bo z njo stopil v stik nekdo iz prodaje.

To je zelo nenavaden pristop, ki ni v skladu z običajnim postopkom naročanja elektronike na spletu. V teh primerih je končni rezultat lahko prošnja prodajalca (goljufa), naj kupec naročilo plača na manj sledljiv način in ne prek PayPala. V konkretnem primeru to še preverjamo.

Lahko naročim milijon iPhonov in zanje plačam več kot milijardo evrov? Ni problema. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Zaloga izdelkov je na videz neomejena. Mogoče je namreč oddati naročilo za milijon pametnih telefonov iPhone, pri čemer račun sega čez milijardo evrov. To je sicer eden od poglavitnih kriterijev, po katerih prepoznamo lažne spletne trgovine.

Redefyn ima za spletno trgovino, ki domnevno posluje že deset let, tako rekoč nični internetni prstni odtis. Omembe imena Redefyn so omejene skoraj izključno na spletno stran redefyn.com. Na družbenih omrežjih niso prisotni.

