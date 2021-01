Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eden od primerov goljufivih trgovin, na katerega nas je sumničavo opozorila bralka, teče na spletnem naslovu sisale2021.com. Na ponudbo domnevno slovenske trgovine je naletela med iskanjem zimskih rokavic za svojega otroka. Google je trgovino priporočal kot soroden rezultat ob eni od fotografij rokavic, ki jih je prodajala legitimna slovenska spletna trgovina.

Sisale2021 kaže vse znake lažne trgovine z oblačili, ki je pravzaprav le krinka tatinske operacije spletnih prevarantov. Kdor bi nakupoval v takšni trgovini, bi se močno opekel. Najpogostejša scenarija sta dva: ali se bo (1) denar po storitvi PayPal nakazal neznano kam ali pa (2) bo kupec "trgovini" na pladnju ponudil vse podatke o uporabljeni kreditni kartici.

Domena konkretne lažne trgovine je bila registrirana pred manj kot desetimi dnevi. To je velik signal, da je nekaj hudo narobe. Foto: Matic Tomšič

Kako prepoznamo lažno spletno trgovino? To so glavni rdeči klicaji:

- Neverjetni popusti za znane (in drage) blagovne znamke. Opozorilni znak, ki najpogosteje izda lažne trgovine, so neresnično nizke cene sicer dragih oblačil ali obutve, popusti pa pogosto dosegajo 80 in več odstotkov. Ko vam želi kdo bundo prestižnega švedskega proizvajalca Fjallraven prodati za 20 evrov, cena v uradni trgovini pa je tisoč evrov, morajo zazvoniti vsi alarmi.

- Neomejene zaloge. V lažnih spletnih trgovinah lahko naročimo na milijone kosov določenega izdelka in jih toliko tudi plačamo. Dobili jih seveda ne bomo.

Velik rdeč klicaj so tudi enake cene vseh (različnih) izdelkov. Foto: Matic Tomšič

- Povezava ni zaščitena s protokolom HTTPS. To pomeni, da v takšno spletno stran ni varno vnašati kakršnihkoli osebnih podatkov.

- "Plačilo" je mogoče samo s kreditno kartico ali po storitvi Paypal (ali po kateri izmed konkurenčnih storitev). Če v eni od lažnih trgovin, ki izpolnjuje tukaj naštete kriterije, kdaj res oddaste naročilo in ga plačate, takoj stopite v stik z izdajateljem kreditne kartice oziroma ponudnikom plačilne storitve. Če imate možnost (denimo po e-banki), bo najbolje, da kartico takoj prekličete.

- Datum registracije domene. Lažne spletne trgovine so kratkotrajne operacije, namenjene hitremu (pogosto sezonskemu) zaslužku prevarantov. Življenjska doba večine je največ nekaj mesecev. Potencialnim kupcem - oziroma žrtvam - sicer pogosto lažejo, da so trgovina s tradicijo, a zgolj preveriti je treba, kdaj je bila registrirana domena spletne strani. Trgovina Sisale2021 je stara šele devet dni.

- Ni podatka o podjetju, ustanoviteljih, osebju. Lažne trgovine na dnu spletnih strani skoraj brez izjeme ponujajo informacije o trgovini, a vsebujejo le puhlice o tem, kakšni filozofiji sledijo, ni pa konkretnih podatkov o tem, kdo trgovino vodi. Tega podatka prav tako nikoli ne najdemo med pogoji uporabe ali v zapisih o politiki zasebnosti (razen če so dobesedno skopirani oziroma ukradeni resnični spletni trgovini). To je logično, saj takšne osebe (ali podjetja) ne obstajajo. Resničen, toda anonimen, je le goljuf v ozadju.

- Stik s prodajalcem. Pri lažnih spletnih trgovinah je mogoč bodisi po spletnem obrazcu, kar je jasen pokazatelj, da goljufi (oziroma njihova "trgovina") sploh nimajo lastnega e-poštnega predalnika, bodisi po e-poštnem naslovu, ki je v krogih poznavalcev spletnih prevar dobro znan. V konkretnem primeru Sisale2021 velja drugo: e-poštni naslov za stik je sales@customerservicebest.com (ne odpirajte!). Gre za domeno, ki je povezana izključno z lažnimi spletnimi trgovinami.

- Jezik in pravopis. Čeprav se trgovina predstavlja kot slovenska, je zelo verjetno, da so v ozadju goljufi iz tujine. Besedilo je lahko mestoma nelogično oziroma nerodno napisano, saj je bilo z orodji, kot je prevajalnik Google Translate, prevedeno neposredno iz drugega jezika.

Preberite tudi: