Pozor: nikar ne kupujte teh poceni pametnih telefonov

Ruski strokovnjaki za informacijsko varnost so razkrili seznam pametnih telefonov nižjega cenovnega razreda, ki uporabnika ogrožajo že "iz škatle". Nameščen imajo zlonamerni program Triada, ki lahko ukrade uporabnikove najobčutljivejše podatke. Gre za pametne telefone manj znanih proizvajalcev, ki pa so na spletu zaradi nizkih cen in privlačnega videza precej priljubljeni.

Največ okuženih pametnih telefonov prihaja iz Kitajske. Pravzaprav je velika škoda, da imajo ob nakupu s sabo "prtljago" v obliki zlonamernega programa, saj uporabniku za zelo nizko ceno, večina jih stane okoli sto evrov, ponujajo številne uporabne funkcije in tudi videz precej dražjih modelov. Foto: eBay

Triada je tako imenovani trojanski konj, zlonamerni program, ki uporabnika prelisiči, da mu nevede preda občutljive osebne podatke. Kot so že spomladi leta 2016, ko so ga odkrili prvič, ugotovili raziskovalci podjetja Kaspersky Lab, je Triada eden najnevarnejših trojanskih konjev, zanimajo pa ga predvsem podatki, shranjeni v aplikacijah za mobilno bančništvo.

Triada deluje tako, da poskusi pridobiti administrativni dostop (tako imenovani root) do pametnega telefona, ki omogoča spreminjanje čisto vseh nastavitev naprave, nato pa okuži zygote, enega ključnih procesov za normalno delovanje mobilnega operacijskega sistema Android.

Triada je bila sprva bančni "trojanec", a zlonamerni program se je od odkritja razvil v večnamensko orodje kiberkriminalca, ki lahko ukrade vse uporabnikove občutljive podatke (uporabniška imena in gesla), dostopa do zgodovine brskanja po spletu, namešča nove aplikacije in uporabnika prijavlja v plačljive SMS-klube. Foto: Kaspersky Lab

Nevarnost preti kupcem nič manj kot 42 različnih pametnih telefonov, večinoma gre za nizkocenovne hite z ebaya

Strokovnjaki za informacijsko varnost so v zadnjem letu in pol večkrat opozorili, da so trojanskega konja Triada odkrili na nekaj novih cenejših pametnih telefonih, ki so bili večinoma kitajskega porekla.

Za zdaj nič ne kaže na to, da se bo trend tihotapljenja Triade na poceni pametne telefone kmalu prenehal: v ruskem tehnološkem podjetju Dr. Web, ki razvija protivirusne programe, so namreč ugotovili, da Triada še vedno ogroža kupce nič manj kot 42 različnih modelov pametnih telefonov.

Za okužbe poceni pametnih telefonov, ki so na spletnih straneh, kot je ebay, zaradi prijetnega videza in solidnih zmogljivosti kar velike prodajne uspešnice, naj bi bilo odgovorno eno samo podjetje iz Šanghaja na Kitajskem. Izdalo naj bi namreč pomanjkljiv varnostni certifikat, ki ga uporabljajo okuženi pametni telefoni in prek katerega se je širil trojanski konj Triada. Foto: eBay

To so pametni telefoni, ki so okuženi s trojanskim konjem Triada:

Leagoo M5

Leagoo M5 Plus

Leagoo M5 Edge

Leagoo M8

Leagoo M8 Pro

Leagoo Z5C

Leagoo T1 Plus

Leagoo Z3C

Leagoo Z1C

Leagoo M9

ARK Benefit M8

Zopo Speed 7 Plus

UHANS A101

Doogee X5 Max

Doogee X5 Max Pro

Doogee Shoot 1

Doogee Shoot 2

Tecno W2

Homtom HT16

Umi London

Kiano Elegance 5.1

iLife Fivo Lite

Mito A39

Vertex Impress InTouch 4G

Vertex Impress Genius

myPhone Hammer Energy

Advan S5E NXT

Advan S4Z

Advan i5E

STF AERIAL PLUS

STF JOY PRO

Tesla SP6.2

Cubot Rainbow

EXTREME 7

Haier T51

Cherry Mobile Flare S5

Cherry Mobile Flare J2S

Cherry Mobile Flare P1

NOA H6

Pelitt T1 PLUS

Prestigio Grace M5 LTE

BQ 5510

