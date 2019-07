Nov trik za YouTube: ne bodite tisti, ki telefon na pladnju servira tatovom

Uporabniki imajo za poslušanje glasbe z YouTuba ob izklopljenem zaslonu pametnega telefona načeloma na voljo štiri možnosti:



- Uporabijo lahko katero od aplikacij, ki trdijo, da to počnejo, a jih načeloma ni mogoče najti v uradni trgovini z aplikacijami Play Store. Takšna orodja so pogosto tudi nezanesljiva oziroma jih Google redno odstranjuje, ker hodijo v zelje njegovi lastni rešitvi, YouTubu Premium.



- Plačajo lahko naročnino za premijsko različico YouTuba, ki stane okrog 10 evrov mesečno. Premijski YouTube med drugim omogoča predvajanje tudi ob izklopljenem zaslonu. Slovenskim uporabnikom to sicer ne pomaga, ker storitev pri nas še ni na voljo.



- Glasbo lahko predvajajo prek mobilnega spletnega brskalnika, in ne aplikacije YouTube, kar pa zahteva nekaj tehnične telovadbe. To je sicer še najbolj zanesljiv način in dobra alternativa novemu, ki ga bomo opisali v spodnjih vrsticah. Prvi je nanj sicer opozoril tehnološki medij The Next Web.



Takšno puščanje pametnega telefona na javnih mestih je zelo nepriporočljivo. Dokler YouTube predvaja glasbo, zaslona namreč ne bo izklopil, kar lahko izkoristi priložnostni tat in ukrade telefon z odklenjenim zaslonom, s čimer bo pridobil dostop do vseh podatkov na napravi. Foto: Matic Tomšič

- Zaslon telefona pa lahko tudi pustijo vklopljen ves čas in, če to počnejo na javnih mestih, kot je fitnes (fotografija zgoraj), tvegajo, da jim ga nekdo ukrade in pridobi dostop do vseh njihovih osebnih podatkov. Ta način tudi pospešeno porablja baterijo.

Kako YouTube prisiliti v delovanje ob izklopljenem zaslonu z uporabo aplikacije Telegram

Prvi korak je namestitev pogovorne aplikacije Telegram. Najdete jo v trgovini Play Store.

Treba je poudariti, da način z aplikacijo Telegram deluje samo na pametnih telefonih z operacijskim sistemom Android, na Applovih iPhonih pa ne. Foto: Reuters

Ko namestimo Telegram in svojo identiteto potrdimo s telefonsko številko, v aplikaciji YouTube izberemo posnetek, ki ga želimo poslušati, in s klikom na puščico pod videoposnetkom (Daj v skupno rabo) kopiramo njegovo spletno povezavo.

Foto: Matic Tomšič

Povezavo nato v Telegramu prilepimo v pogovor, ki smo ga odprli kar sami s sabo ali pa v pogovor s kanalom Telegram (kot smo to v zgornjem videoposnetku storili mi), saj ne bo odgovarjal na naša sporočila.

Ko v pogovornem oknu začnemo predvajati videoposnetek, se bo pod njim pojavila ikona za možnost slike v sliki, kar pomeni, da bo Telegram za videoposnetek odprl ločeno okno, ki bo ostalo na zaslonu telefona tudi po tem, ko bomo zaprli aplikacijo Telegram.

Foto: Matic Tomšič

Za način slike v sliki moramo Telegramu sicer podeliti dovoljenje, da lahko riše čez druge aplikacije. Tega dovoljenja ni treba iskati, saj nas bo Telegram ob poskusu vklopa slike v sliki do ustreznega menija preusmeril sam.

Foto: Matic Tomšič

Ko Telegramu dovolimo risanje prek drugih aplikacij in se vrnemo nazaj v pogovorno okno, bo mogoče ob predvajanju videoposnetka vklopiti sliko v sliki.

Foto: Matic Tomšič

Če zdaj izklopimo zaslon pametnega telefona, bo glasbo mogoče slišati še naprej.

Oglejte si celoten postopek:

Ta rešitev je še posebej praktična, če iz pogovornega okna v Telegramu predvajate daljši glasbeni videoposnetek, na primer eno uro trajajočo zbirko uspešnic, saj se vam s preklapljanjem glasbe v tem času nato ne bo več treba ukvarjati, hkrati pa bo vaš pametni telefon, če glasbo poslušate na javnem mestu, ves čas ostal zaklenjen.

