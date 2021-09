Lastniki iPhona, nikar ne počnite tega

Na družbenih omrežjih je več uporabnikov izpostavilo, da so bili njihovi telefoni poškodovani, potem ko so bili pritrjeni na motorno kolo.

Vibracije motorja lahko namreč poškodujejo sisteme za optično stabilizacijo slike ali sisteme samodejnega ostrenja z zaprto zanko. Motorji z veliko močjo ali z veliko prostornino ustvarjajo močne vibracije visoke amplitude, ki se prenašajo skozi podvozje in krmilo. Zaradi amplitude vibracij v določenih frekvenčnih območjih, ki jih ustvarjajo, iPhona ni priporočljivo priključiti na motorna kolesa z motorji z veliko močjo ali z veliko prostornino.

Kako zmanjšati vibracije?

McRumors sicer priporoča tudi vsem lastnikom skuterjev, mopedov in drugih vozil z motorji majhne prostornine ali električnimi motorji, da uporabljajo nosilce za blaženje vibracij.

Nekateri iPhoni imajo vgrajen sistem OIS

Iz Appla so sporočili, da je na škodo dovzetnih več modelov iPhona, vsi iPhoni, začenši z iPhone 6 Plus, pa imajo že vgrajen sistem OIS ali sistem samodejnega ostrenja z zaprto zanko.

"Tehnično gledano sistem OIS vsebuje žiroskop, ki zmanjšuje gibanje slike in zamegljenost. Ko se premikate, se leča fotoaparata premakne glede na kot žiroskopa, kar vam omogoča lepo sliko. Medtem sistem samodejnega ostrenja z zaprto zanko uporablja vgrajene magnetne senzorje za merjenje gravitacijskih in vibracijskih učinkov ter določanje položaja leče, tako da je mogoče kompenzacijsko gibanje natančno nastaviti," še pravi Apple.