Uredba določa cilj 55-odstotnega zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida za nove avtomobile in 50-odstotnega zmanjšanja emisij za nove kombije z letom 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 2021. Glavni cilj dogovora je 100-odstotno zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida za nove avtomobile in kombije z letom 2035. Od tedaj v EU ne bo mogoče prodajati novih vozil z motorji z notranjim zgorevanjem.

Pri tem bo veljala izjema za vozila, ki jih bodo poganjala sintetična goriva. Kot so sporočili s Sveta EU, bo Evropska komisija predstavila predlog glede registracije vozil na ogljično nevtralna goriva po letu 2035.

To je bila zahteva Nemčije, ki je skupaj s še nekaj državami članicami blokirala dokončno potrditev uredbe. V soboto sta nato Berlin in Bruselj dosegla dogovor, ki so ga v ponedeljek podprli namestniki stalnih predstavnikov držav članic.

Danes je uredbo potrdil še Svet EU v sestavi ministrov za energetiko. Večina držav, tudi Slovenija, je glasovala za. Italija, Romunija in Bolgarija so se glasovanja vzdržale, Poljska pa je glasovala proti.

Evropski parlament je uredbo potrdil že februarja, tako da bo po objavi v uradnem listu začela veljati.

Kaj so sintetična goriva?

Članice EU so se dogovorile za prepoved vozil z motorji z notranjim zgorevanjem po letu 2035, a dovolile izjemo za vozila, ki jih bodo poganjala sintetična goriva. To so ogljično nevtralna goriva, primerna za uporabo v motorjih z notranjim zgorevanjem. Tehnologijo njihovega pridobivanja sicer še razvijajo.

Sintetična goriva bodo pridobivali iz ogljikovega dioksida z uporabo zelene energije. Postopek poteka tako, da s pomočjo elektrolize najprej ločijo vodo na kisik in vodik, nato pa vodik zmešajo z ogljikovim dioksidom, ki ga pridobijo ali iz industrijskih postopkov ali z zajemanjem iz zraka.

S takšnim mešanjem nato nastane sintetični metanol. Tega rafinirajo v sintetično bencinsko ali dizelsko gorivo, ki lahko poganja motorje z notranjim zgorevanjem. Pri tem se ogljikov dioksid porabi, namesto da bi končal v ozračju, kar se sicer dogaja pri klasičnih gorivih.

Proizvodnjo v rafinerijah, kjer bodo pridobivali sintetična goriva, bodo morali poganjati obnovljivi viri energije, saj bo le tako zagotovljena ogljična nevtralnost. Prednost sintetičnih goriv je, da odpadejo težave z baterijami, poleg tega so za njihovo uporabo primerne obstoječe bencinske črpalke in polnjenje je hitro. Slaba stran so energetsko zelo potratni postopki pridobivanja, posebej elektroliza, in visoki stroški.