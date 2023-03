Članice EU z dogovorom o prepovedi vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem

Države članice EU so danes potrdile prepoved vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem po letu 2035, potem ko sta se Evropska komisija in Nemčija v soboto dogovorili, da bo še naprej dovoljena prodaja vozil, ki jih bodo poganjala sintetična goriva. O uredbi bodo v torek glasovali ministri za energetiko.

"Odbor namestnikov stalnih predstavnikov članic pri EU je potrdil, da se dogovor o standardih glede ogljikovega dioksida za avtomobile uvrsti na dnevni red torkovega zasedanja ministrov za energetiko za dokončno potrditev," je na Twitterju zapisalo švedsko predsedstvo Svetu EU.

Namestniki stalnih predstavnikov so o prepovedi vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem razpravljali, potem ko sta se Evropska komisija in Nemčija dogovorili, da bo prodaja novih takšnih vozil dovoljena tudi po letu 2035 pod pogojem, da bi jih poganjala sintetična goriva.

Na Evropski komisiji so še pred današnjo potrditvijo predstavnikov držav članic zagotovili, da bodo več podrobnosti o dogovoru z Nemčijo podali po uradni potrditvi na torkovem zasedanju ministrov.

Prepoved prodaje avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil z bencinskim ali dizelskim motorjem od leta 2035 je Evropski parlament potrdil sredi februarja. Prepoved bi moral nato potrditi še Svet EU, a so članice dokončno odločanje preložile. Absolutni prepovedi so poleg Nemčije nasprotovale Italija, Bolgarija in Poljska.