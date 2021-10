Kako čez vrsto do novosti, ki jo bodo dobili vsi pametni telefoni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Google zadnje čase ne skriva naklonjenosti protokolu RSS, ki je bil nekdaj eden najbolj priljubljenih načinov za hiter dostop do najnovejših novic na posameznih spletnih straneh. Nova funkcija brskalnika Chrome je morda korak v smeri ponovne obuditve širše uporabe protokola.

Google je svojemu spletnemu brskalniku Chrome za pametne telefone in tablice z operacijskim sistemom Android dodal za zdaj še eksperimentalno novo funkcijo, ki je že na voljo vsem uporabnikom (za zdaj jo je treba sicer vklopiti ročno), dobil pa jo bo tudi Chrome za iOS, torej za Applove naprave. Gre za gumb za sledenje spletnim stranem v slogu Instagrama in Twitterja, ki omogoča zelo hitro in pregledno spremljanje njihovih vsebin, na primer novic.