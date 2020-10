Izboljšajte kakovost spanja s pametno uro Huawei Watch GT 2 Pro

Oglasno sporočilo

Da dosežete visoko postavljene cilje, se morate marsičemu odpovedati. Na žalost tudi počitku, kar seveda ni najbolje. Če ne spite dovolj in dovolj kakovostno, možgani ne delujejo, kot bi morali, mišice, utrujene po zahtevni vadbi, pa se ne regenerirajo. Spanje je torej nujno za uspeh, zato preberite, kako lahko pametna ura Huawei Watch GT 2 Pro pozitivno vpliva nanj.

Spanec je pomemben za zdravje

Raziskave dokazujejo, da danes spimo dovolj časa, vendar spanec ni dovolj kakovosten. Razloge lahko poiščemo v stresu sodobnega življenja in pretirani uporabi zaslonov tik pred spanjem. Pomembno pa na spanje nekaterih vplivajo tudi omejitve, s katerimi se srečujemo zaradi svetovne zdravstvene krize.

Pomanjkanje kakovostnega spanca slabo deluje na delovanje endokrinega in imunskega sistema. Kronično pomanjkanje lahko povzroči debelost in druge težave, kot so zmedenost, sitnost in zapletanje jezika med govorjenjem.

Med spanjem se telo regenerira

Če konstantno trenirate, da bi izklesali telo ali nastopili na maratonu, morate vedeti, da se moč, vzdržljivost in mišična masa ne povečujejo med vadbo, temveč med počitkom. Takrat namreč telo obnavlja mikroskopsko majhne poškodbe mišic. Vendar, več ko jih je, več hranil in počitka telo potrebuje.

Zato ni presenečenje, da vrhunski športniki skrbno ne načrtujejo le prehrane, temveč tudi spanje.

Kaj vpliva na kakovost spanja?

Pravzaprav čisto vse. Okolica, razmere na delovnem mestu in v partnerskem odnosu, zdravila, ki jih jemljete, in neljubo smrčanje partnerja. Celo veseli dogodki, kot je rojstvo otroka, lahko povzročijo kronični stres in nespečnost.

Prehrana je naslednji pomemben dejavnik kakovosti spanja, ki ga ne smete spregledati. Maščobe, začinjene jedi in sladkarije povzročijo, da telo med prebavljanjem deluje s polno zmogljivostjo, namesto da bi počivalo. Posamezniki, ki se spopadajo z nespečnostjo, pogosto zvečer uživajo mastno in sladko hrano, zaradi tega pa se ne spopadajo le s povečano težo, temveč zaradi pomanjkanja spanca tudi z razdražljivostjo.

Kako izboljšate kakovost spanja?

Verjetno poznate smernice za kakovostno spanje. Izogibajte se zaslonom pametnih telefonov, računalnikov in televizije, alkoholu in težje prebavljivim obrokom tik pred odhodom k večernemu počitku. Naredite pa lahko še veliko več.

Prilagodite urnik vadb. Čeprav je gibanje pomembno za splošno zdravje, zmanjševanje stresa in kakovostni spanec, lahko to, če vadbo izvajate prepozno, povzroči težave s spanjem.

Ne uživajte poživil. Težav vam ne bo povzročil le alkohol. Tudi kava in druga poživila vas bodo pretirano predramila, prav tako zvečer ni najboljše uživati zdravil v tekočem stanju, saj lahko povzročijo čezmerno uriniranje. Uro ali še bolje dve uri pred spanjem prekinite vnos tekočin.

Čez dan telo čim dlje izpostavite sončni svetlobi oziroma, če to ni mogoče, močno svetli umetni svetlobi.

Morda se bo slišalo nenavadno. Zmanjšajte ali celo odpravite dremež. Tovrstni kratkotrajni počitki so koristni, pri nekaterih pa lahko slabo vplivajo na notranjo uro. Je pa to zelo osebna stvar, saj nekateri, ki so vajeni dremeža, nimajo težav z nespečnostjo.

Ali ponoči sanjate?

Čeprav ste videti v spanju vsi enaki, so razlike v mišičnem tonusu, gibanju in drugih dejavnikih, ki se pojavijo v določenih trenutkih oziroma fazah spanja.

Preden zaspite in med kratkotrajnimi prebuditvami ste v fazi budnosti.

Sledi faza NREM (počasno premikanje oči), ki jo sestavljajo tri stopnje – od lahkega spanja, ko imate včasih občutek padanja, do globokega spanca, ko vas je težko prebuditi. Hoja v spanju, če ste zanjo dovzetni, se pojavi v tej fazi in velja za tretjo stopnjo.

Spanje REM (hitro premikanje oči) pa je tisti čas, ko sanjate.

Za kakovost spanja so enako pomembne vse faze. Če težko zaspite, kar je najpogostejša težava, potem bodo odsotne naslednje faze. Ne bo faze NREM in ne bo najpomembnejše faze REM, časa aktivne sprostitve možganov, med katero podoživite dnevno dogajanje.

Ne da bi vplivala na kakovost spanja, pametna ura Huawei Watch GT 2 Pro s tehnologijo TruSleep 2.0 sledi fazam spanja, meri srčni utrip, dihanje in analizira kakovost na podlagi časov trajanja posameznih faz in razmerji med njimi.

Kako lahko pametna ura Huawei Watch GT 2 Pro pomaga?

Nova pametna ura Huawei Watch GT 2 Pro je dodatek družini pametnih ur Huawei Watch GT 2, eni najbolje prodajanih na svetu. Z robustnim, a premijskim ohišjem, naprednim beleženjem športnih dejavnosti, profesionalnimi funkcijami spremljanja zdravja, avtonomijo baterije do dveh tednov in brezžičnim polnjenjem bo nova pametna ura velika uspešnica med ljubitelji rekreacije, zaradi klasičnega videza pa tudi med običajnimi uporabniki.

Huaweiu je uspelo bistveno izboljšati zmogljivosti spremljanja zdravja. Spremljanje srčnega utripa je natančnejše po zaslugi nove tehnologije Huawei TruSeen 4.0+ in izpopolnjenega tipala.

Pametna ura Huawei Watch GT 2 Pro je sposobna stalnega spremljanja srčnega utripa med tekom, plavanjem ali ukvarjanjem z drugimi športi, opozarja v primeru previsokega utripa in med drugim prikazuje podatke o vnosu kisika in času okrevanja. Kadar jo uporabite za nadziranje zdravja, podpira stalno 24-urno beleženje, spremljanje utripa med mirovanjem, strokovno spremlja kakovost spanja, meri raven stresa in zaznava raven kisika v krvi (SpO2).

Hiter tempo sodobnega življenja zahteva, da si vzamete dovolj časa tudi za počitek. Skrb za spanje bi morala biti zato prednostna naloga, pri tem pa vam lahko z nasveti za izboljšanje spanja pomagata pametna ura Huawei Watch GT 2 Pro in vanjo vgrajena tehnologija TruSleep 2.0. Ura pa vam bo pomagala tudi zjutraj, saj vas na podlagi naprednega sledenja spanja in funkcije budilke nežno prebudi, da novi dan začnete z nasmehom.

Huawei je hkrati s pametno uro Watch GT 2 Pro predstavil tudi model Huawei Watch Fit. Tudi ta ima vgrajeno tehnologijo sledenja spanja in zdravja, odlikujejo pa jo majhne mere in teža. Pametna ura Huawei Watch GT 2 Pro je na voljo v športno nočno črni in klasični meglično sivi barvi za priporočeno maloprodajno ceno 329 evrov. Huawei Watch Fit pa po priporočeni maloprodajni ceni 119 evrov s paščkom v grafitno črni, sakura rožnati ali barvi zelene mete.

Posebna darilo za vse, ki boste uro prednaročili Vsi, ki bi si želeli uro Huawei Watch GT 2 Pro zagotoviti takoj, ko bo ta v Sloveniji na voljo, lahko prednaročilo zanjo oddate od ponedeljka, 28. septembra. S tem pa si boste zagotovili tudi posebno darilo. Vsi, ki boste uro prednaročili, boste namreč zraven prejeli tudi povsem nove brezžične slušalke Huawei FreeLace Pro, ki jih odlikujejo aktivno dušenje hrupa z dvema mikrofonoma, izboljšana kakovost zvoka, 24-urno trajanje baterije, hitro polnjenje in preprosto povezovanje. Prednaročilo za uro Watch GT 2 Pro bo mogoče oddati pri Big Bangu, Telemachu in Telekomu Slovenije.

Naročnik oglasnega sporočila je Huawei.