Ali telefon polnite narobe? To so napake, ki se jim raje izognite.

Tehnološko podjetje Cadex , ki proizvaja naprave za preizkus zmogljivosti litij-ionskih baterij v pametnih telefonih, ima zanimivo spletno stran Battery University , kjer ponuja celo vrsto informacij o tem, kako litij-ionske baterije delujejo in kako z njimi ravnati, da bodo zdržale čim dlje. Izluščili smo nekaj uporabnih nasvetov, ki jih je razmeroma preprosto vključiti v dnevno rutino in se jih tudi držati.

Upoštevanje spodnjih nasvetov bo uporabnikom pomagalo podaljšati življenjsko dobo baterij ne le v pametnih telefonih, temveč tudi v tablicah in prenosnih računalnikih. Kdor se bo odločil, da se jih ne bo držal, najverjetneje sicer ne bo bistveno na slabšem, razen če ima namen svoj pametni telefon uporabljati dlje od povprečja. V Evropski uniji povprečen uporabnik svoj mobilnik namreč zamenja vsakih 21 mesecev (vir: Statista). Foto: Thinkstock

Baterijo poskusite čim manjkrat izprazniti "do rdečega".

Da je treba baterijo pametnega telefona večkrat izprazniti "do konca", je mit, ki ima korenine še v časih, ko so elektronske naprave poganjale nikelj-kadmijeve in nikelj-hidridne baterije z možnostjo ponovnega polnjenja.

Če smo takšno baterijo stokrat izpraznili in nato napolnili samo do polovice, si je to zapomnila kot sto ciklov polnjenja in praznjenja. Zaradi tega se je njena uporabna končna kapaciteta zmanjšala prej.

Te baterije so, če jih nismo izpraznili in nato napolnili do konca, lahko tudi pozabile, kakšna je njihova prava kapaciteta. Foto: Thinkstock

Litij-ionske baterije, ki napajajo sodobne pametne telefone, znajo ciklom napolnjenosti in izpraznjenosti slediti precej bolj pametno. Če napravo na polnilec priklopimo pri 50 odstotkih in napolnimo do konca, tega ne bo štela kot en cikel. Končala ga bo šele, ko bomo baterijo nato znova izpraznili do 50 odstotkov.

Počasnejše štetje ciklov praznjenja in polnjenja pomeni daljšo življenjsko dobo litij-ionske baterije pri optimalni zmogljivosti. Foto: Reuters

Za ohranjanje maksimalne kapacitete polnjenje do sto odstotkov ni najbolj priporočljivo.

Pri Battery University v skladu z zgornjim nasvetom o ciklih polnjenja in praznjenja priporočajo tudi, da naj uporabniki baterijo pametnega telefona čim redkeje napolnijo do konca, saj njeni zmogljivosti na daljši rok to lahko škodi. Kot razlog za to navajajo višjo napetost, ki je potrebna, da napolnjenost baterije doseže sto odstotkov. Baterijam visoka napetost ni najbolj všeč, pravijo.

Čeprav praktično vsi sodobni pametni telefoni vedo, kako ob doseženi stoodstotni napolnjenosti baterije zaustaviti polnjenje, da se baterija ne bi začela pregrevati, strokovnjaki uporabnikom vseeno priporočajo, naj pametnih telefonov čez noč, če je le mogoče, raje ne polnijo.

Čeprav napravo ponoči pustimo pri miru, nekaj elektrike vendarle porablja sproti, zaradi česar mora polnilnik ves čas delovati, to pa počne pri napetosti, ki je potrebna, da baterijo pripelje do popolne napolnjenosti - večji, kot jo ima baterija rada. Foto: Thinkstock

Za več informacij o tem, zakaj telefona raje ne polnite čez noč, preberite ta prispevek.

Baterija se zelo dobro počuti pri od 45- do 80-odstotni napolnjenosti.

Po zagotovilih strokovnjakov pri Battery University je za delovanje litij-ionske baterije najugodneje stanje napolnjenosti med 65 in 75 odstotki. Ker je od uporabnika nemogoče pričakovati, da bo ves čas zagotavljal takšno napolnjenost - to bi bilo zamudno in nepraktično -, je povsem zadovoljivo meriti tudi na razpon med 45 in 80 odstotki napolnjenosti, pravijo pri Battery University.

Preberite tudi: Kmalu velika revolucija polnjenja baterij pametnih telefonov?

Baterijo polnite tu in tam, pa tudi če samo deset minut.

Za baterijo pametnega telefona je najmanj škodljivo občasno polnjenje, ki lahko traja tudi samo nekaj minut, zagotavlja Battery University. Še več, za življenjsko dobo baterije je to tudi veliko boljše od polnjenja z ničle do sto odstotkov.

Krajši intervali polnjenja so ob novi tehnologiji v sodobnih pametnih telefonih, ki omogoča hitro polnjenje, tudi praktični, saj lahko v samo nekaj deset minutah napravi zagotovijo dovolj elektrike za več ur uporabe.

Preberite tudi:

Ali bodo baterije v naših pametnih telefonih kmalu zdržale dvakrat dlje?

Za uporabnike prenosnih računalnikov: kateri spletni brskalnik porabi najmanj elektrike