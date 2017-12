Kmalu velika revolucija polnjenja baterij pametnih telefonov?

Ameriška zvezna komisija za komunikacije je prvič odobrila tehnologijo, ki omogoča brezžično polnjenje baterij mobilnih naprav brez fizičnega stika med polnilnikom in napravo, temveč "po zraku". To morda pomeni, da bomo kmalu dobili pametne telefone, ki jih bomo lahko neovirano uporabljali tudi med polnjenjem.

Brezžično polnjenje baterij oziroma akumulatorjev pametnih telefonov danes deluje tako, da moramo napravo vseeno položiti na polnilnik. Nova tehnologija medtem omogoča tako imenovano prostoročno polnjenje - napravo bomo med napajanjem lahko uporabljali praktično neovirano, le ostati bomo morali v dometu polnilnika. Foto: Thinkstock

Tehnologijo z imenom WattUp je razvilo ameriško podjetje Energous. WattUp je polnilnik, ki ga priklopimo v vir elektrike, lahko tudi v osebni računalnik, nato pa baterijo mobilne naprave, ki podpirajo tovrstno brezžično polnjenje, napaja tudi do razdalje enega metra.

WattUp lahko hkrati napaja več naprav, ki podpirajo brezžično polnjenje in so v dosegu polnilnika, je še razvidno iz predstavitvenega videoposnetka, ki ga je Energous izdal za promocijo nove tehnologije:

Podjetje Energous se je pred časom že pojavilo v tehnoloških medijih, ki so ugibali, da ga bo pod svojo streho vzel Apple in njihovo znanje uporabil za razvoj lastne tehnologije za brezžično polnjenje. Iz tega ni bilo nič, so pa nadaljevali razvoj lastne tehnologije, ki ji je ameriška zvezna komisija za komunikacije (FCC) zdaj prižgala zeleno luč za komercializacijo in začetek množične proizvodnje.

FCC ima na tamkajšnjem trgu praviloma zadnjo besedo glede uvajanja novih tehnologij na področju mobilnih naprav. Novosti, ki jih odobri FCC, se nato pogosto tudi res znajdejo v rokah uporabnikov.