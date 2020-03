En korak naprej in vaš VALÚ bo bogatejši za 5 evrov

Plačevanje s pametno denarnico VALÚ na vašem mobitelu ste usvojili, osnove so vam povsem jasne, a vam gotovo ne zadoščajo več. Čas je, da osnove nadgradite – čas je za napredni VALÚ . Z njim boste svobodnejši, še bolj brezskrbni in naprednejši. Ugotovili boste, kako enostavno je živeti v mobilnem brezstičnem ekosistemu.

Zakaj iti korak naprej? Ker si boste z naprednim profilom VALÚ zagotovili upravljanje z višjimi zneski ter pošiljanje in prejemanje denarja.

Vedno bolj priljubljena pametna denarnica VALÚ, ki omogoča brezgotovinsko plačevanje z mobitelom, nagrajuje vse uporabnike, ki boste do 31. marca svoj profil VALÚ nadgradili v naprednega. Vaš račun VALÚ bo bogatejši za kar pet evrov, ki jih boste lahko zapravili čisto po svoje.

VALÚ – zanesljiva mobilna pametna denarnica za vsako priložnost

Foto: Bojan Puhek

Število uporabnikov mobilnih pametnih denarnic naj bi letos preseglo eno milijardo. Največ jih je seveda na Kitajskem, v Evropi pa močno prednjači Danska. Ena tretjina Evropejcev vsaj enkrat na pol leta opravi nakup z mobitelom.

Vse, kar potrebujete za brezskrben vstop v svet mobilnega plačevanja, je aplikacija VALÚ na mobitelu, ki je na voljo prav vsem Slovenkam in Slovencem, ne glede na operaterja, pri katerem imate mobilne storitve.

Več kot 3.000 plačilnih mest

Mobitel imate vedno s sabo in z VALÚ-jem v žepu nikoli več ne boste v zadregi, če ostanete brez gotovine ali denarnice.

Z VALÚ-jem lahko preprosto in hitro plačujete na več kot 3.000 plačilnih mestih povsod po Sloveniji, in sicer v trgovinah Mercator, Tuš in drugih, na bencinskih servisih Petrol in OMV ter še nekaterih drugih, v restavracijah, barih, v taksiju, na spletnih straneh in avtomatih za hrano in napitke ter parkomatih.

VIDEO: Kako plačate gorivo?

VIDEO: Kako plačate nakup v trgovini?

Kako do VALÚ-ja?

Foto: Bojan Puhek Naložite si brezplačno aplikacijo v trgovini Google Play ali App Store, se registrirajte, napolnite račun in in že lahko plačujete z VALÚ-jem.

Ob registraciji pridobite osnovni profil, za več možnosti uporabe pa ga brezplačno nadgradite v napredni profil.

Osnovni profil VALÚ omogoča:

- do 500 evrov stanja na računu,

- do 250 evrov mesečnih transakcij oziroma pretoka denarnih sredstev (vplačil in izplačil) in

- prejemanje sredstev.

Napredni profil VALÚ omogoča:

- do 5.000 evrov stanja na računu,

- do 3.000 evrov mesečnih transakcij oziroma pretoka denarnih sredstev (vplačil in izplačil) ter

- prejemanje in prenos sredstev (pošiljanje sredstev drugim),

- deljenje računa med drugimi uporabniki VALÚ-ja.

Za več možnosti uporabe aktivirajte napredni profil in prejmite 5 EUR na vaš račun VALÚ. Darilo bo izplačano z vrednostnico za 5 EUR dobroimetja. Vrednostnico prejmete v roku 10 dni, o tem pa vas obvestimo prek SMS-a.

VIDEO: Kako pridobiti napredni profil?