Še malo časa je ostalo za nominacije

Začetek leta je priložnost, da z izborom Naj Digi damo priznanje napravam in njihovim prodajalcem, ki so nas v preteklem letu najbolj prepričali. Foto: Siol.net

Samo še do zadnjega januarskega dopoldneva je odprt prvi krog, kjer sprejemamo nominacije za letošnji izbor Naj Digi. V drugem krogu se bodo namreč pomerili samo največkrat predlagane naprave in trgovci z mobilnimi dodatki, zato poskrbite za oddajo svojih predlogov.

Spomnimo, tekmujejo mobilni telefoni v več kategorijah (najboljši nakup, najzmogljivejša naprava in najboljši fotoaparat), slušalke in pametne ure ter trgovine z mobilnimi napravami in dodatki. Vse podrobnosti opredeljujejo pravila in pogoji.

Do zdaj ste oddali že veliko predlogov, a lahko glasovi, oddani do konca prvega kroga, še vedno spremenijo končno uvrstitev v drugi krog, kjer se bodo uspešni nominiranci pomerili tako pred bralci kot pred ocenjevalci iz največjih slovenskih mobilnih operaterjev in redakcije Digisveta.

Končne zmagovalce bomo dobili po drugem krogu, kjer imajo pri glasovanju o napravah bralci 80-odstotni utežni del, ocenjevalna komisija pa prispeva 20 odstotkov, pri trgovinah pa imajo odločilno besedo le bralci.