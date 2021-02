Pripravite se za glasovanje, to so kandidati drugega kroga

V vseh kategorijah bodo glasovi bralcev prispevali štiri petine končne uvrstitve, zadnjo petino bo prispevalo ocenjevanje komisije, v kateri so poleg predstavnika uredništva Digisveta na SIol.net predstavnici treh največjih slovenskih mobilnih operaterjev. Edina izjema je kategorija trgovine z mobilnimi dodatki, kjer odločajo izključno bralci, saj v tej kategoriji žirija ne ocenjuje.

Vse podrobnosti o poteku glasovanja so razvidne v pravilih in pogojih.

Najboljši nakup (razmerje med ceno in kvaliteto):

Apple iPhone 12

Huawei P smart 2021

OnePlus Nord

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy S20 FE

Xiaomi Mi 10T Pro 5G

Najzmogljivejši telefon:

Apple iPhone 12 Pro Max

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei P40 Pro

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra

Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Pametni telefon z najboljšo kamero:

Apple iPhone 12 Pro Max

Huawei Mate 40 Pro

Huawei P40 Pro

OnePlus 8 Pro

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Pametna ura:

Apple Watch 6

Garmin vivoactive 4

Huawei Watch GT2 Pro

Samsung Galaxy Watch 3

Suunto 7

Xiaomi Mi Watch

Slušalke:

Apple AirPods

Huawei FreeBuds Pro

JBL Free II

Samsung Galaxy Buds

Sony WH-1000XM4

Trgovina z mobilnimi dodatki:

Big Bang

Gizzmo

Mimovrste

Mobitrgovina

Telekom Slovenije e-trgovina

Po zaključenem drugem krogu bomo med vsemi prejetimi glasovi izžrebali štiri nagrajence, tisti, ki se mu bo sreča najbolj nasmehnila, bo postal lastnik ali lastnica pametnega telefona Nokia 3.4.

V prvem krogu so bile izžrebane štiri praktične nagrade - čestitamo nagrajencem!

Prenosni akumulator za mobilni telefon (Power Bank) prejme Matejka Novak, brisačo Siol.net iz mikrovlaken Tijan Rogač, smučarsko vozovnico za RTC Krvavec Zoran Cvijanič in kavni blok prejme Jože Stanišič.

V pričakovanju letošnjih zmagovalcev Naj Digi se še enkrat spomnimo lanskih zmagovalcev (takrat še s prvotnim imenom izbora):

Oglasno sporočilo

Preverite ponudbe (nekaterih) kandidatov za Naj Digi 2021 in še nekaterih zanimivih izbranih naprav vVsi kandidati in predlogi so razvrščeni abecedno, brez kakršnegakoli predsodka glede bodoče uvrstitve.letos (še) ne tekmujejo, a so vendarle vredne ogleda – oglejte si predloge e-trgovine Telekoma Slovenije