Pomagajte svojim priljubljenim mobilnim napravam in spletnemu trgovcu do nagrade Naj Digi

Enako kot pri lanskem izboru zbiramo v prvi fazi vaše predloge za Naj Digi mobilni telefon (v več kategorijah), pametno uro ter trgovino z mobilnimi napravami in dodatki. Predloge sprejemamo do jutra 31. januarja, a ni nobenega razloga, zakaj bi čakali in svojih predlogov ne bi oddali že zdaj.

Enaka izvedba izbora kot lani poteka tudi letos, enake so tudi kategorije. Naslov Naj Digi bomo podelili za mobilne telefone, in sicer v treh kategorijah (najboljši nakup, najzmogljivejša naprava in najboljši fotoaparat), prav tako še za slušalke, pametne ure in trgovine z mobilnimi dodatki.

Glasovnico, natančneje obrazec, prek katerega sprejemamo predloge, najdete na tej povezavi .

Tudi pametne ure vedno pogosteje postajajo – zlasti med športom in rekreacijo – naš neločljivi digitalni pomočnik in spremljevalec, zato tudi one tekmujejo za naslov Naj Digi. Foto: Getty Images

Mobilni telefoni najprivlačnejši

Prvi del izbora še ne bo določil zmagovalcev – naprave in trgovine, ki so prejele največ predlogov, bodo postali kandidati drugega kroga, kjer bodo glasovi bralcev in žirije (v utežnem razmerju 4:1 v korist bralcev pri napravah in izključno bralcev pri trgovinah) določili zmagovalca, kot to opredeljujejo pravila in pogoji izbora.

Čeprav je skupno število prejetih predlogov in predlaganih modelov za pametne ure nekoliko manjše kot za mobilne telefone, je med predlaganimi pametnimi urami celo več proizvajalcev kot pri pametnih telefonih.

Nekateri bralci so v kategoriji pametnih ur predlagali pametne športne zapestnice, ki sicer niso klasične pametne ure, a jih bomo upoštevali, ker imajo skupni imenovalec nosljivih naprav.