Podprite svoje favorite v izboru Naj Digi 2023: prvi glasovalni krog je odprt

Začetek leta je že tradicionalno čas, ko pogledamo v preteklo leto – tudi z izborom Naj Digi, v katerem bralci Siol.net ter ocenjevalci iz vrst treh največjih slovenskih mobilnih operaterjev in uredništva rubrike Digisvet na Siol.net poiščemo tiste digitalne naprave in trgovine zanje in njihove dodatke, ki so nas najbolj prepričali.

Iste kategorije, pri napravah spremenjene nominacije

Do zmagovalcev bomo tudi tokrat prišli na enak način kot lani – z dvema krogoma glasovanja. Kategorije so tudi letos enake, kot so bile lani: mobiteli so razporejeni v tri kategorije, potem so še slušalke, pametne ure ter trgovine za mobilne naprave in njihove dodatke.

Letos pa je bil drugačen postopek nominacije: proizvajalci so dobili priložnost, da sami nominirajo enega ali dva izdelka v vsaki kategoriji. S tem smo se izognili preveliki razpršenosti dozdajšnjih prostih nominacij (tudi zato, ker predlagatelji niso ustrezno opisali svojega kandidata) in tudi temu, da so se med kandidati pojavili modeli, ki niso bili v prodaji v letu, na katero se nanaša izbor.

Za naprave tudi letos dva ocenjevalna kroga

Ocenjevanje tako pridobljenih nominirancev bo še vedno potekalo v dveh krogih. Najprej boste bralci Siol.net januarja glasovali za svoje priljubljene kandidate, število prejetih glasov pa bo določilo, kateri izmed nominirancev se bo februarja pomeril v odločilnem krogu.

V tem zaključnem krogu bodo za naprave 80 odstotkov točk glasov prispevali glasovi bralcev, preostalih 20 odstotkov točk pa glasovi ocenjevalne komisije, v kateri so po en predstavnik treh največjih slovenskih mobilnih operaterjev (Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach) in uredništva rubrike Digisvet medija Siol.net.

Pri trgovinah povsem enako kot lani

Pri izboru Naj Digi trgovine za mobilne naprave in/ali njihove dodatke sprememb ni in bo postopek glasovanja popolnoma enak kot v prejšnjih letih: v prvem krogu bodo bralci predlagali svoje kandidate, tisti, ki bodo prejeli največ nominacij, pa se bodo pomerili v drugem krogu, v katerem bodo uvrstitev določali izključno glasovi bralcev v zaključnem krogu.

Tudi letos bo družba TSmedia, založnik medija Siol.net, v obeh glasovalnih krogih poskrbela za nekaj nagrad, glavna v predizboru (prvem glasovalnem krogu) pa je v vrednosti tisoč evrov. Prejeli jih bodo bralci, ki se jim bo pri glasovanju nasmehnila sreča.

Pet bralcev, ki se jim bo v predizboru (prvem glasovalnem krogu) Naj Digi 2023 nasmehnila sreča, bo prejelo po eno od teh nagrad. Foto: TSmedia

Udeleženci ne plačujejo za sodelovanje ter prejem in uporabo nagrade

V izboru Naj Digi odločajo izključno zgoraj opisana merila. V nasprotju z marsikaterim podobnim izborom sodelujočim proizvajalcem in izdelkom ni treba plačati nobene pristojbine za udeležbo v izboru, ravno tako nagrajencem ni treba plačati ničesar za prejem nagrade in uporabo značke pri predstavitvi svojih nagrajenih izdelkov.

Dozdajšnji nagrajenci Naj Digi so ponosni na svoje nagrade, saj so zvesto in nepristransko ogledalo prejetih glasov bralcev in mnenja ocenjevalcev iz panoge.