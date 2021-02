V finalni krog letošnjega izbora Naj Digi ste v podkategorijo Najboljši nakup z vašimi glasovi uvrstili šest pametnih telefonov , ki kupcu nudijo dobro razmerje med kakovostjo in ceno. To so Apple iPhone 12, Huawei P Smart 2021, OnePlus Nord, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy S20 FE in Xiaomi Mi 10T Pro 5G. Spoznajmo jih malce podrobneje.

Apple iPhone 12

Zakaj so bralci Siol.net med pametne telefone z najboljšim razmerjem med kakovostjo in ceno izbrali Applov iPhone 12, ni težko ugotoviti.

Ta pametni telefon namreč ponuja večino najboljših lastnosti obeh zmogljivejših bratov, modelov iPhone 12 Pro in iPhone 12 Pro Max. Vsi trije imajo enako hiter procesor in zelo podobne kamere, bistveno se ne razlikujejo niti po videzu.

Še največja razlika je v ceni: vstopni model iPhona 12 je od malce bolj izpopolnjenega modela iPhone 12 Pro cenejši za okrog 30 odstotkov, kar je že razmisleka vredno odstopanje. Je model Pro za 30 odstotkov boljši od navadne dvanajstice? Naši bralci menijo, da ne.

Huawei P Smart 2021

Huawei P Smart 2021 je v marsikaterem pogledu (razen v enem) idealen pametni telefon za kupca, ki išče nekaj za okrog 150 evrov, morda kakšen evro čez.

Lanski model se namreč ni izneveril tradiciji predhodnikov, saj za relativno malo denarja ponuja premijski videz (spomnimo: leta 2019 so nas vprašali, ali je Huawei P Smart 2019 telefon za "jurja"), vse prvine, ki jih večina uporabnikov koristi največ časa, in so, če upoštevamo ceno, na precej visoki ravni.

Huawei P Smart 2021 poganja Huaweiev lastni procesor Kirin 710A, ki se do zdaj še ni pojavil v veliko pametnih telefonih, gre za nekoliko izboljšano različico čipa iz modelov z letnicama 2019 in 2020. Presežkov ne gre pričakovati, je pa res, da je procesor v večini scenarijev dovolj zmogljiv, da povprečen kupec takega telefona skoraj zagotovo ne bo vedel, da v njegovem Smartu ne brni čip iz telefonov za tisočaka in več.

Toda zaradi gospodarsko-politične situacije, v kateri se je znašel Huawei, ima P Smart 2021 res veliko pomanjkljivost, ki je še toliko bolj izrazita zato, ker se bo z njo najmanj ljubilo ukvarjati prav ciljni skupini kupcev. Nima namreč dostopa do Googlovih storitev, kar pomeni, da je nameščanje aplikacij nekoliko oteženo, uporaba pa manj intuitivna, kot smo vajeni pri drugih Androidih.

OnePlus Nord

Nord je bil lanski odmik od OnePlusovega preizkušenega modela proizvajanja premijskih pametnih telefonov za nekoliko nižjo ceno od konkurence. Šlo je za njihov prvi podvig v srednjem cenovnem razredu, ki se jim je po našem in po mnenju naših bralcev precej posrečil.

Za 419 evrov, kolikor OnePlus Nord stane v večini spletnih trgovin, je kupec namreč dobil precej dovršeno napravo, ki je znižano ceno sicer pogojevala z določenimi kompromisi, a so bili za večino sprejemljivi, kar dokazuje tudi dejstvo, da je osnovni model pametnega telefona na uradni spletni strani podjetja OnePlus razprodan že nekaj mesecev.

Za ne previsoko ceno je Nord tako ponudil zaslon tipa AMOLED in postal eden redkih v 400-evrskem razredu, ki ga imajo, nadpovprečno hitro osveževanje zaslona, solidno hitrost s procesorjem Snapdragon 765 in pa možnost povezave z mobilnim omrežjem pete generacije.

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51 velja za enega najboljših poceni velikih pametnih telefonov z letnico 2020. No, če smo natančni, pravzaprav 2019 - Galaxy A51 je Samsung na trg poslal 16. decembra 2019, a to pravzaprav pomeni, da se je zares začel prodajati šele lani.

Gre za napravo, ki je zgrajena okrog zaslona - ta počez meri 6,5 palcev oziroma 16,51 centimetra in je tipa AMOLED, kar je glede na ceno Galaxy A51, ki trenutno brez vezave pri operaterju stane 340 evrov, osupljiv podatek. Podobno kot zgoraj omenjeni OnePlus Nord model Galaxy A51 z zaslonom AMOLED za takšno ceno predstavlja manjšino.

Druge lastnosti pametnega telefona Samsung Galaxy A51 so manj izstopajoče, a bodo skoraj zagotovo dovolj za večino uporabnikov, ki jim je v prvi vrsti pomembna velikost in kakovost zaslona, a za napravo ne želijo zapraviti preveč denarja.

Samsung Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE je bil lanska različica bolj znanega imena "Lite" - FE je akronim za Fan Edition oziroma izdaja za ljubitelje znamke. To pomeni, da je namenjen kupcem, ki sicer prisegajo na znamko Samsung Galaxy S, a si ne morejo privoščiti njenih najbolj žlahtnih predstavnikov, lani torej modelov Galaxy S20, S20+ ali S20 Ultra 5G.

Kot že vemo, je vsakoletni Galaxy S Lite nekoliko okleščena različica zmogljivejših sorodnikov, a to je bilo lani z modelom S20 FE morda najmanj očitno do zdaj. Telefon ima namreč skoraj enako kakovosten zaslon AMOLED s hitrim osveževanjem slike kot dražji bratje, izjemna fotoaparat in videokamero, enega najhitrejših mobilnih čipov na trgu (Snapdragon 865) in v eni od različic omogoča tudi povezovanje z omrežji 5G.

Cena? Glede na klasične modele S20 izjemno konkurenčna - v Sloveniji 620 evrov v prodaji brez vezave pri operaterju.

Xiaomi Mi 10T Pro

Pametni telefon Xiaomi Mi 10T Pro 5G je lanski kandidat za prvaka množic. Je izredno zmogljiv, kompetenten fotograf, s podporo omrežjem 5G pripravljen tudi na prihodnost, razmeroma prijazen do uporabnika, cena pa je, glede na to, kaj vse ponuja, precej konkurenčna.

Velikan na prvi pogled in otip tako rekoč z ničemer ne izdaja svojega 500-in-še-nekaj-evrskega porekla. V dlani, tako po teži kot po kakovosti izdelave, spominja na Huaweievega lanskega težkokategornika P40 Pro+, ki je od Mi 10T Pro 5G dražji za skoraj tisoč evrov.

Fotoaparat pametnega telefona Xiaomi Mi 10T Pro 5G ni tako dober kot pri eliti za tisoč in več evrov, ki jo s svojo precej nižjo ceno nesporno ogroža, a lahko zadosti potrebam 90 odstotkov uporabnikov, to si upamo trditi.

Močan adut pametnega telefona Mi 10T Pro 5G je tudi njegova zmogljivost. Poganja ga čip Snapdragon 865, eden najhitrejših na trgu ta hip, ki je rezerviran za pametne telefone najvišjega cenovnega razreda (in hibride, kot je ravno Mi 10T Pro 5G, ki z določenimi kompromisi brišejo mejo med srednjim in višjim razredom).

Smo v našem preizkusu, ki ga lahko preberete spodaj, sploh kaj očitali? Predvsem smolo, da so oziroma bodo njegove prodajne številke "kanibalizirali" njegovi najbližji sorodniki. Vključno s testirancem je Xiaomi v družini Mi 10 na trg lani poslal kar osem pametnih telefonov, razlike med nekaterimi pa so izrazite le na papirju, sicer pa so si podobni kot jajce jajcu. Za nameček je Xiaomi letos že predstavil družino Mi 11, ki bo najverjetneje podobno številčna.