Naj Digi 2023: imamo zmagovalce!

Pri treh (od petih) kategorij so se zmagovalci po glasovih bralcev ujemali z zmagovalci po glasovih komisije, ki so jo sestavljali po en predstavnik treh največjih slovenskih mobilnih operaterjev in uredništva Digisveta na Siol.net. V dveh kategorijah, kjer so se mnenja razlikovala, smo letos podelili še posebni nagradi.

Trije krogi, od tega dva glasovalna

Letos je izbor prvič potekal v treh krogih. V prvem krogu so predstavniki proizvajalcev v vsaki od kategorij lahko predlagali do dva kandidata med napravami, ki so bile na trgu v letu 2022. Na tako ustvarjenih glasovalnih seznamih so bralci Siol.net s svojimi glasovi v vsaki kategoriji izbrali po šest kandidatov, ki so se potem ponovno pomerili v drugem krogu.

V drugem krogu smo zmagovalce dobili tako, da smo skladno s pravili in pogoji uvrstitev glede na glasove bralcev upoštevali s štiripetinskim deležem, glasove komisije pa z enopetinskim.

Posebna kategorija so bile trgovine z mobilnimi dodatki, kjer so v celoti odločali bralci.

Zmagovalci in njihovi spremljevalci

Pametni telefon – najboljši nakup

1. Samsung Galaxy S22

2. Apple iPhone 14

3. Samsung Galaxy A53 5G

Najzmogljivejši mobitel

1. Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

2. Huawei P50 Pro

3. Apple iPhone 14 Pro Max

Pametni telefon – najboljša mobilna kamera

1. Huawei P50 Pro

2. Apple iPhone 14 Pro Max

3. Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Zmagovalec strokovne komisije: Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Pametna ura

1. Huawei Watch GT 3 Pro

2. Samsung Galaxy Watch5, 40 mm, Rose Gold

3. Apple Watch Ultra

Slušalke

1. Apple AirPods Pro (3rd)+

2. Huawei FreeBuds Pro 2

3. Samsung Galaxy Buds2 Pro

Zmagovalec strokovne komisije: Sony WH-1000XM5

Trgovina z mobilnimi dodatki

1. Mimovrste

2. Telemach

3. Big Bang

Nismo pozabili na nagradno igro – imena petih nagrajencev bomo objavili, ko bomo prejeli uradni zapisnik žrebanja pri organizatorju in ko bodo nagrajenci neposredno obveščeni.