Naj Digi 2022 – novo leto prinaša novi izbor

Zaradi pandemije je fizična razdalja med nami še vedno nujna, zato so komunikacije postale še pomembnejše, ker so nam pomagale premostiti fizično razdaljo in ohranjati bližino z nam pomembnimi ljudmi.

Po vzoru lanskega izbora Naj Digi, ki je privabil veliko glasov bralcev, bo letošnji izbor Naj Digi 2022 potekal v enakih kategorijah in s primerljivo časovnico – prvi krog se bo začel v prvem tednu januarja, tekmujejo pa naprave, ki so prišle na trg v lanskem letu.

Leto 2021 najbrž ni izpolnilo vseh naših pričakovanj. Upali smo, da nam bo uspelo premagati pandemijo covid-19 in se vrniti v staro normalnost, a tega boja še ni konec: še naprej se moramo (vsaj deloma) odrekati stvarem in dejanjem, ki smo jih včasih imeli za samoumevne in privzete.

Pandemija ni ustavila novosti

Na srečo pa proizvajalci naprav ter ponudniki storitev informacijske in komunikacijske tehnologije niti lani niso stali križem rok. Leto 2021 je postreglo s kar nekaj zanimivimi novostmi, ki so ustregle najrazličnejšim potrebam in pričakovanjem zelo različnih skupin uporabnikov.

Pametni telefoni najvišjega razreda so lani znova premikali meje zmogljivosti in nas razveseljevali s kakšno novo dobroto, obenem je v srednjem razredu potekal nenehen in neizprosen konkurenčni boj, v katerem so proizvajalci iskali pravo razmerje, kako za nižjo ceno ponuditi čim več. Foto: Thinkstock

Moč premijskega razreda, gospodarnost srednjega razreda ali preprostost vstopnega razreda

Tako se tudi letos v upanju, da bodo prihodnji meseci vendarle prineslo tisto normalnost, ki smo jo (z manjšimi vmesnimi popustitvami) predlani tako grobo in nenadoma izgubili, lahko ozremo v preteklo leto in v bogati beri lanske ponudbe izberemo tisto, kar nas je najbolj prepričalo in navdušilo – zaradi zmogljivosti, videza, cene, vsega skupaj ali česa drugega.

Pametni telefoni najvišjega razreda so lani znova premikali meje zmogljivosti in nas razveseljevali s kakšno novo dobroto, obenem je v srednjem razredu potekal nenehen in neizprosen konkurenčni boj, v katerem so proizvajalci iskali pravo razmerje, kako za nižjo ceno ponuditi čim več. Ne gre pa spregledati niti pametnih telefonov najnižjega cenovnega razreda, ki so predvsem za najmlajše, a tudi tiste v tretjem življenjskem obdobju lahko zanimiv vstop v svet visoke tehnologije.

V prvem krogu zbiramo predloge kandidatov za drugi krog

Prvi krog glasovanja za Naj Digi 2022 se bo začel v prvem delovnem tednu januarja. Foto: Siol.net Izvedba glasovanja in tekmovalne kategorije (preverite jih lahko v prispevku o lanskih zmagovalcih) ostajajo letos enake kot lani. V prvem krogu sprejemamo predloge bralcev, predloge z največ glasovi pa bomo uvrstili v drugi krog glasovanja.

Upoštevali bomo vaše predloge pametnih telefonov (in drugih kategorij), ki so bili na prodaj v Sloveniji v letu 2021, pa tudi tiste, ki jih je bilo mogoče kupiti samo z dostavo iz tujine.

V drugem krogu štiri petine točk prinašajo glasovi bralcev

V drugem krogu bo potekalo glasovanje, v katerem bodo, enako kot v predhodnih izborih, štiri petine točk prinesli glasovi bralcev Siol.net, eno petino točk pa ocenjevalna komisija, ki bo tudi letos štela po enega predstavnika treh največjih slovenskih mobilnih operaterjev ter uredništva rubrike za tehnologijo in znanost Digisvet medija Siol.net.

Podrobnosti, pravila in pogoje sodelovanja ter več o nagradah za bralce, ki se jim bo ob žrebu nasmehnila sreča, izveste v prihodnjih dneh, že zdaj pa se lahko spomnimo, kdo so bili lanski zmagovalci.