Naj Digi 2021 – imamo zmagovalce!

Letošnji izbor Naj Digi je pokazal, da so slovenski uporabniki digitalne tehnologije zvesti in pripadni svojima najljubšima znamkama ter da se storitvam in aplikacijam, ki so jih že uporabljali, niso pripravljeni zlahka odpovedati.

V letošnjem izboru Naj Digi smo na uredništvu Digisveta prejeli kar 32 odstotkov več glasov kot v lanskem izboru, nekoliko so bile drugačne kategorije, ki niso zajemale samo pametnih telefonov.

Glasovi bralcev so – razen pri izboru trgovine z mobilnimi dodatki – določili uvrstitev in vmesne točke, ki so prispevale štiri petine skupnega števila točk, preostalo eno petino je k skupnemu številu točk prispevalo ocenjevanje štiričlanske komisije s po enim predstavnikom treh največjih slovenskih telekomunikacijskih operaterjev in uredništva rubrike Digisvet na Siol.net.

Pri izboru trgovine z mobilnimi dodatki so v celoti odločali glasovi bralcev.

Zmagovalni oder

Zmagovalci vseh letošnjih kategorij izbora Naj Digi Foto: TSmedia

Seštevki točk po veljavni metodologiji so določili najvišje uvrščene v vsaki kategoriji, štirim bralcem, ki so oddali svoje glasove, pa se je nasmehnila sreča in bodo prejeli eno od nagrad.

Pametni telefon – najboljši nakup

1. Samsung Galaxy S20 FE

2. Huawei P smart 2021

3. Samsung Galaxy A51



Najzmogljivejši mobitel

1. Samsung Galaxy S20 Ultra

2. Huawei Mate 40 Pro+

3. Samsung Galaxy Note S20 Ultra



Pametni telefon – najboljša mobilna kamera

1. Samsung Galaxy Note 20 Ultra

2. Huawei Mate 40 Pro

3. Apple iPhone 12 Pro Max



Pametna ura

1. Samsung Galaxy Watch 3

2. Huawei Watch GT2 Pro

3. Suunto 7



Slušalke

1. Samsung Galaxy Buds

2. Huawei FreeBuds Pro

3. Sony WH-1000XM4



Trgovina z mobilnimi dodatki

1. E-trgovina Telekoma Slovenije

2. Big Bang

3. Mimovrste



To so bili finalisti

Za naslov Naj Digi 2021 so se potegovali naslednji pametni izdelki in trgovine, ki so prejeli največ predlogov bralcev v prvem krogu (zapisani so v abecednem vrstnem redu).

Najboljši nakup mobilnega telefona (razmerje med ceno in kakovostjo): Apple iPhone 12, Huawei P smart 2021, OnePlus Nord, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy S20 FE in Xiaomi Mi 10T Pro 5G.

Foto: TSmedia

Najzmogljivejši telefon: Apple iPhone 12 Pro Max, Huawei Mate 40 Pro+, Huawei P40 Pro, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy S20 Ultra in Xiaomi Mi 10 Pro 5G.

Foto: TSmedia

Pametni telefon z najboljšo kamero: Apple iPhone 12 Pro Max, Huawei Mate 40 Pro, Huawei P40 Pro, OnePlus 8 Pro in Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Foto: TSmedia

Pametna ura: Apple Watch 6, Garmin vivoactive 4, Huawei Watch GT2 Pro, Samsung Galaxy Watch 3, Suunto 7 in Xiaomi Mi Watch.

Foto: TSmedia

Slušalke: Apple AirPods, Huawei FreeBuds Pro, JBL Free II, Samsung Galaxy Buds in Sony WH-1000XM4.

Foto: TSmedia

Trgovina z mobilnimi dodatki: Big Bang, Gizzmo, Mimovrste, Mobitrgovina in Telekom Slovenije e-trgovina.

Foto: TSmedia

Besede zmagovalcev

Vodja enote za mobilne naprave družbe Samsung Slovenija Bernard Purkart Foto: Bojan Puhek

"Dobiti potrditev s strani uporabnikov, da delamo stvari prav, je edinstvena potrditev. In vesel sem, da so bralci portala Siol.net v prav vseh kategorijah izbora Naj digi prepoznali Samsung naprave kot tiste, ki jim najbolj zaupajo in jih s svojimi inovacijami tudi najbolj prepričajo," je ob razglasitvi rezultatov povedal vodja enote za mobilne naprave pri Samsungu Slovenija Bernard Purkart.