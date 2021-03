Znani so nagrajenci glasovanja za Naj Digi 2021

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Končalo se je zadnje dejanje izbora Naj Digi. Gre za glasovanje, ki je potekalo od 10. februarja do 17. marca. Znani so srečni nagrajenci, med katere smo razdelili glavno nagrado telefon Nokia 3.4 in še tri praktične nagrade. Čestitke!