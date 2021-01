Kakšne televizorje bomo kupovali v letu 2021?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnja leta je, kar zadeva novosti na področju TV-zaslonov, na sejmu CES največ pozornosti najverjetneje pritegnil Samsungov stenski televizijski titan The Wall. To je prizor z lanskoletnega sejma CES. Foto: Reuters

Novi televizijski zasloni so vsako leto ena glavnih atrakcij prvega pomembnega tehnološkega dogodka v koledarskem letu, sejma zabavne tehnologije CES v Las Vegasu. Ta zaradi pandemije bolezni covid-19 letos poteka prek spletnih predstavitev in videokonferenc, toda to ni bila ovira, da proizvajalci TV-zaslonov ne bi mogli predstaviti nekaj obetavnih novosti, ključna beseda pa je bila seveda 8K. Preverili smo, kaj letos čaka kupce najbolj prepoznavnih znamk.

Sony

Japonci v trgovine letos pošiljajo serijo Bravia XR s procesorjem Cognitive Processor XR, ki bo znal med drugim pametno presoditi, kateri objekt na zaslonu je v središču pozornosti, in izboljšati kakovost njegovega prikaza ter poudariti njegov zvok. Nekateri TV-zasloni Sony Bravia XR bodo opremljeni tudi s senzorji za zaznavanje ambientalne svetlobe, s pomočjo katerih bo lahko televizor v temnem prostoru samodejno zatemnil sliko (ali pa zvišal raven svetlosti ob močni dnevni svetlobi, na primer).

LG

Južnokorejski proizvajalec TV-zaslonov, ki izdeluje morda najboljše panele OLED na trgu, bo letos v svoj portfelj vključil tudi zaslone, ki temeljijo na tehnologiji miniLED, ki omogoča še bolj natančno lokalno zatemnitev slike. LG bo letos konkretno prenovil tudi vmesnik svojega operacijskega sistema za pametne televizorje WebOS.

Samsung

Samsung je na CES 2021 predstavil nekaj novih televizorjev dimenzij do 110 palcev (2,79 metra), ki si zaslonsko tehnologijo (microLED) izposojajo pri slovitem stenskem televizorju The Wall. Ena večjih novosti bo tudi prenovljeni daljinec za televizorje QLED 4K in 8K, ki ga bo mogoče polniti kar s sončno svetlobo (oziroma, če te ne bo, prek priključka USB-C).

TCL

TCL marsikje velja za nizkocenovnega kralja in ta naziv bo letos očitno zadržal. Na police trgovin bo poslal vsaj tri nove velikanske televizorje z diagonalo 85 palcev (2,16 metra) najcenejši med njimi, TCL serije 4 s podporo ločljivosti 4K in številnimi naprednimi funkcijami, pa bo na voljo le za okrog 1.300 evrov, kar bo precej ceneje od podobno zmogljivih tekmecev.

Panasonic

Pri Panasonicu so dali letos poudarek predvsem na izboljšave zaslonov OLED. Letošnji modeli bodo še svetlejši in opremljeni z boljšimi zvočniki, dobili pa bodo tudi nekaj naprednih tehnologij, na primer prilagodljivo osveževanje zaslona in način za samodejno znižanje odzivnega časa, zaradi česar bi lahko bili privlačni predvsem za ljubitelje videoiger.

HiSense

Kitajsko podjetje, ki televizorje izdeluje tudi v Velenju, je predstavilo novo tehnologijo za osvetljevanje televizijskih zaslonov – TriChroma Laser TV. HiSense trdi, da lahko z laserskim zaslonom dosežejo več kot 100-odstotno razširitev obstoječe palete, najvišjo svetlost prikaza pa lahko dvignejo za 20 odstotkov.

