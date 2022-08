Predstavitev GeForce NOW leta 2018, ko je bila platforma še v fazi preizkušanja in na voljo le omejenemu krogu uporabnikov: "Spremenite računalnik za 200 dolarjev v stroj za poganjanje iger".

Ameriški tehnološki velikan Nvidia, ki je najbolj znan po proizvodnji grafičnih čipov za osebne računalnike, je julija našo državo zelo tiho dodal na seznam držav, kjer je omogočen dostop do storitve GeForce NOW. Gre za v svetu kar dobro uveljavljeno platformo, ki omogoča poceni najem zmogljivega računalnika za poganjanje videoiger na daljavo oziroma prek spleta. Osnovni najem je brezplačen, a ima določene omejitve, storitvi za 10 oziroma 20 evrov mesečno pa omogočita dostop do strojne opreme, ki je primerljiva z osebnim računalnikom višjega cenovnega razreda.

Platformo GeForce NOW, ki je ime dobila po Nvidiini svetovno znani znamki grafičnih procesorjev (GeForce), je ameriško podjetje za javnost uradno odprlo februarja 2020. Kot veleva stara tradicija tehnološke industrije, je bila Slovenija po mačehovsko uvrščena na sam rep seznama prioritetnih trgov za širitev dostopnosti storitve. Družini držav, kjer je GeForce NOW na voljo, se je Slovenija v družbi Gvatemale, Moldavije in Uzbekistana ter še nekaterih drugih pridružila skoraj dve leti in pol po zagonu storitve.

Za oddaljeno igranje so podprte številne znane igre. Vseh skupaj je nekaj manj kot 1.400, Nvidia pa redno dodaja nove. Foto: Matic Tomšič

GeForce NOW je namenjen igralcem računalniških iger, omogoča pa jim, da igre, ki si jih lastijo, prek namenske aplikacije poganjajo na Nvidiini strojni opremi. Ob lastništvu iger je edini pogoj za uporabo storitve še solidna internetna povezava. Nvidia priporoča hitrost povezave vsaj 25 megabitov na sekundo za poganjanje iger v ločljivosti FullHD s 60 slikami na sekundo oziroma 40 megabitov na sekundo za poganjanje iger v ločljivosti 4K.

Kdor vsak dan izkoristi eno celotno šest- ali osemurno igralno seanso, za uro najema plača pet oziroma deset centov

Na voljo so trije naročniški paketi. Prvi, najosnovnejši, je brezplačen, a ima tudi številne omejitve, med drugim poganjanje iger na povprečni strojni opremi, daljšo čakalno vrsto za dostop do oddaljenega računalnika in prekinitev igralne seanse po eni uri.

Srednji paket stane 9,99 evra mesečno in omogoča dostop do zmogljive strojne opreme z vključeno podporo RTX, to je Nvidiina tehnologija za dodatno izboljšanje slike s sledenjem svetlobnim žarkom, prioritetni dostop do strežnikov in pa šesturne igralne seanse. Najdražja naročnina stane 19,99 evra mesečno, z njo pa dobimo dostop do računalnika z grafičnim procesorjem RTX 3080 (grafične kartice z njim v Sloveniji stanejo od tisoč evrov dalje), podporo igranju v ločljivosti 4K in osemurne igralne seanse.

Potrebno je poudariti, da lahko po pretečeni igralni seansi začnemo novo, kar pomeni, da resnične omejitve časa igranja oziroma najema strojne opreme tako rekoč ni.

Grafične kartice s procesorji GeForce RTX veljajo za zelo zaželene, vendar pa jih je bilo v zadnjem obdobju zelo težko dobiti, saj so bile bodisi razprodane bodisi ekstremno drage. Veliko zaslug za to so ob globalnem logističnem krču, ki je bil posledica ukrepov za omilitev epidemije covid-19, imeli rudarji kriptovalut, ki so hkrati kupiti tudi po več deset in z njimi poganjali svoje "rudarske" stroje. Foto: Guliver Image

Aplikacijo GeForce NOW lahko povežemo z uporabniškimi računi na platformah, kjer hranimo kupljene igre. Trenutno podprte so Steam, Epic Games in Ubisoft Connect. Igrati sicer ne moremo prav vseh računalniških iger, ki bi jih želeli, jih lahko pa precej, GeForce NOW jih trenutno podpira blizu 1.400. Med njimi je večina takih, ki veljajo za priljubljene oziroma pogosto igrane.

Storitev GeForce NOW sicer ni omejena zgolj na uporabo na osebnih računalnikih z operacijskim sistemom Windows, temveč jo je mogoče poganjati tudi na Applovih z operacijskim sistemom macOS, na Chromebookih, pametnih telefonih s platformama Android in iOS, postopoma pa dobiva tudi podporo v namenski aplikaciji za pametne televizorje.



GeForce NOW so številni (tehnološki) mediji v času od izida sicer precej pohvalili kot zelo dobro alternativo nakupu osebnega računalnika za igranje videoiger, katerega cena se lahko, če želimo zmogljivost, ki je primerljiva z naročniškim paketom za 19,99 evra mesečno, zelo hitro povzpne prek dva tisoč evrov. Ena od kritik, naslovljenih na GeForce NOW, je sicer, da za res gladko delovanje v resnici potrebuje še nekoliko hitrejšo internetno povezavo, kot jo priporoča Nvidia.