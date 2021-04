V petih letih bo igranje v oblaku nadomestilo nakupe iger in igralnih konzol

Igranje v oblaku (cloud gaming) dobiva v Sloveniji nov zagon. Do zdaj so bile pri nas na voljo samostojne storitve igranja v oblaku, kot je Google Stadia, a so uporabniki širokopasovnega dostopa Telekoma Slovenije, ki uporabljajo storitve Neo, dobili novo ponudbo − NEO Igre − in s tem prednosti igranja v oblaku

"Do zdaj storitve igranja v oblaku v Sloveniji zagotovo niso bile tako dostopne, kot bo to omogočala naročnina na zahtevo storitve NEO Igre," je prepričan Lionel Adam, podpredsednik družbe Gamestream, ki je sodelovala s Telekomom Slovenije pri oblikovanju prve tovrstne storitve slovenskih telekomunikacijskih operaterjev.

Sogovornika smo med drugim vprašali o tem, kaj je pravzaprav igranje v oblaku (cloud gaming), kako se razvija in kakšni so obeti tega trenda, ki je najbrž novejšega datuma, a so bili njegovi tehnološki temelji postavljeni že pred leti.

Lionel Adam je podpredsednik družbe Gamestream za prodajo in poslovni razvoj, ki ima več kot 20 let bogatih izkušenj s področja telekomunikacij, medijev in zabave. Svoj izziv v poslovanju s telekomunikacijskimi operaterji in drugimi strankami vidi predvsem v zagotavljanju storitev z dodano vrednostjo, s katerimi si bodo operaterji zagotovili zvestobo in pripadnost uporabnikov.



Francoska družba Gamestream ponudnikom storitev, kot so telekomunikacijski operaterji, zagotavlja infrastrukturo in vso pripadajočo podporo za storitve igranja (gaming) v oblaku. V njihovi ponudbi so svetovno znane in priljubljene igre znanih založnikov, kot so Disney, Capcom in Konami, ki jim prilagodijo dostop za katerokoli napravo.

Foto: Gamestream

Kako bi na preprost način opisali pojem igranje v oblaku (cloud gaming)?

To je zagotavljanje najsodobnejše gamerske izkušnje videoiger na katerikoli pametni napravi z internetno povezavo, in sicer v najvišji kakovosti, značilni za videokonzole. Brez velikih prenosov datotek in zamudnih posodobitev, z enim samim klikom do neomejenega dostopa širokega nabora iger, vse to za dostopno mesečno naročnino. Igre za vsakogar, povsod in v vsakem trenutku. Že zdaj smo združljivi z vsemi glavnimi vrstami naprav, to so androidne tablice in pametni telefoni, osebni računalniki PC in Mac, pametne naprave z operacijskim sistemom iOS, pametni televizorji (Smart TV) in naprave STB (Set Top Box), kot je NEO Box, in bomo še naprej "agnostični" glede naprav.

Foto: Gamestream / Telekom Slovenije

Kaj so prednosti iger v oblaku v primerjavi s tradicionalnimi načini iger – konzolami, aplikacijami, programi …?

Glavna prednost je preprost dostop kakovostne gamerske izkušnje na ravni konzole – brez konzole. Brez nakupa posameznih iger in dodatne strojne opreme je gaming v oblaku dostopnejši in cenovno ugodnejši. NEO Igre Telekoma Slovenije obsegajo 50 odličnih iger v ločljivosti Full HD. Če bi jih kupovali posamično, bi strošek dosegel več sto evrov, za vseh 300 iger iz kataloga Gamestreama pa bi strošek presegal celo več tisoč evrov.

Ali ste prepričani, da so se vsi pripravljeni odpovedati dozdajšnjemu načinu igranja?

Nedvomno smo šele na začetku revolucije iger in igranja v oblaku, zato je za nekatere zelo zahtevne in tekmovalne igre še vedno trg pripadajoče strojne opreme velik. Toda igre v oblaku nagovarjajo največjo skupino igralcev – več milijard občasnih igralcev, ki si želijo udobje in vrednost. Ne dvomim v to, da bo že v bližnji prihodnosti prednost iger v oblaku "prepričala" tudi najzahtevnejše igralce, ki še igrajo po "starem" načinu – izkušnja iger v oblaku je preprosto bolj "gladka". Ocenjujem, da bo čez pet let ves gaming potekal v oblaku.

Igre v oblaku so razmeroma nove …

Morda so igre v oblaku res razmeroma nove, toda pretok (streaming) različnih vsebin je že dobro uveljavljen in znan. Mobilna omrežja tretje generacije (3G) so nam prinesla pretok glasbe s storitvami, kot je Spotify, četrta generacija nam je omogočila pretok videa na zahtevo prek storitev, kot je Netflix, 5G pa bo gonilna sila iger v oblakih (cloud gaming).

Kako se uporabniki odzivajo na ponudbo igranja v oblaku?

Igranje v oblaku je že svetovni trend – naše stranke so razpršene od Francije do Indonezije, a so med posameznimi državami in regijami posebnosti. 5G sicer odpira novo razsežnost in kakovost igranja v oblaku, a še ni povsod komercialno dostopen. Naša lastna tehnologija omogoča kakovostno izkušnjo celo na skromnih hitrostih, kot so štirje megabajti v sekundi, zato smo lahko zelo uspešni tako na nastajajočih trgih, kot je Indonezija, kot tudi na razvitih trgih, kot sta Slovenija in Tajvan. Večina trgov sicer ponuja igranje v oblaku, a je glavna razlika med njimi v njegovem dosegu.

Foto: Gamestream

Kaj je potem skupni imenovalec na tako različnih trgih?

Igranje na osebnih napravah, ki se zdaj še bolj uveljavljajo kot glavne naprave za konzumiranje vsebin. Na razvijajočih se trgih je ekonomski dejavnik še pomembnejši, ker si v teh državah in regijah mnogi preprosto ne morejo privoščiti velikih televizijskih zaslonov ali kakšne druge namenske strojne opreme za tradicionalno igranje.

V prejšnjem odgovoru ste omenili, da je Slovenija v družbi razvitih trgov …

Slovenija je glede internetne povezljivosti in infrastrukture nedvomno razvit trg, pripravljen na izzive prihodnosti, z infrastrukturo, primerljivo s katerokoli državo Zahodne Evrope. Uporabniki NEO Smartboxa bodo že zdaj uživali v igrah najvišje kakovosti, uporabniška izkušnja pa se bo z napredkom tehnologije še krepila. Mi bomo še naprej zagotavljali tehnologijo igranja v oblaku in strežnike, zmogljiva podatkovna središča Telekoma Slovenije pa bodo uporabnikom zagotovila vrhunsko kakovost storitve brez zakasnitev (latenc), ki so odločilno merilo za igranje v oblaku.

Kako je prišlo do vašega sodelovanja s Telekomom Slovenije?

Telekom Slovenije je ustvarjalno podjetje, ki svojim uporabnikom želi zagotoviti odlično izkušnjo – ta vrednota nama je skupna. Postavitev je potekala hitro in brez zapletov ter skupaj z zelo talentiranimi in profesionalnimi strokovnjaki Telekoma Slovenije, zato smo prepričani, da se bo naše sodelovanje razvijalo še dolga leta in zajelo še več vsebine za vedno večje število igralcev.

Foto: Gamestream / Telekom Slovenije

Ali vidite v Sloveniji še več potencialnih partnerjev?

Ne predvidevamo sodelovanja še s kakšnim slovenskim telekomunikacijskim operaterjem. Radi delamo na slovenskem trgu in zato raziskujemo ogromne priložnosti na področju gostinstva, medijev, zdravstva in dobrega počutja ter korporativnega teambuildinga.

Foto: Gamestream

Katere igre so najbolj priljubljene?

Telekom Slovenije je ob zagonu izbral 50 iger iz Gamestreamovega kataloga, vsaka dva meseca pa bo dodal še pet novih iger. Kategorije, kjer je največ igralcev, so dirke, avanture in akcija z igrami, kot so Split Second, WRC6 ali Arnacute. Spremljamo platforme, kar nam omogoča, da svojo ponudbo vsebin še bolj približamo željam in izbiri uporabnikov.

Foto: Gamestream / Telekom Slovenije

Ali igralci kažejo podobno vedenje in preference po vsem svetu ali obstajajo geografsko specifične razlike?

Razlike seveda so, a so nekatere kategorije, kot so dirke, povsod zelo priljubljene. Na trgih, kot sta Tajvan in Indonezija, bodo najbolj priljubljene igre z lokalnim pridihom, zato ponudbo svojih vsebin vedno prilagajamo krajevnim posebnostim.

Kje so slovenski igralci v tej sliki?

Še vedno preučujemo navade, želje in pričakovanja slovenskih uporabnikov; več pa bomo vedeli, ko bomo zbrali podatke o uporabi vsebin iz kataloga NEO. Že zdaj pa lahko predvidevamo, da slovenski igralci ne bodo bistveno odstopali od igralcev na našem domačem trgu – Franciji.

Foto: Gamestream

Kam gre razvoj igranja v oblaku, kaj lahko pričakujemo v bližnji prihodnosti?

Tako kot se danes na trgu pretočnega videa pojavlja vedno več igralcev, denimo Disneyju vsebine razvija tudi Netflix, pričakujemo podobne premike na področju igranja v oblaku. Pričakujemo, da bodo založniki iger in mediji vzpostavili svoje storitve igranja v oblaku – bodisi povsem samostojno bodisi v sodelovanju z uveljavljenimi ponudniki, kot je Gamestream. Nakupi iger in drage strojne opreme za igranje bodo vedno redkejši, tudi na trgih z visoko kupno močjo. Igranje v oblaku je demokratizacija igranja, saj zagotavlja vsem, ne glede na razvitost trga ali morebitne posebne razmere ali zdravstvene omejitve uporabnikov ter druge okoliščine, enake priložnosti za igranje na najvišjem nivoju.