Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sony je razkril novo igralno konzolo Playstation. Peta generacija enega prodajno najuspešnejših izdelkov japonskega podjetja prinaša konkretne tehnične izboljšave in radikalno stilsko preobrazbo. Playstation 5 bo kupcem po vsem svetu na voljo še letos, a za zdaj še nista znana ne datum izida konzole ne cena.

Playstation 5 bo zdaj že skoraj sedem let starega predhodnika Playstation 4 nadgradil v tako rekoč vseh pogledih. S peto generacijo bodo privrženci Sonyjevih igralnih konzol deležni tehnoloških bonbončkov, ki so bili do zdaj rezervirani predvsem za igralce na (dražjih) osebnih računalnikih.

Igralna konzola Sony Playstation 5 in igralni plošček DuelSense Foto: SONY

V prvi vrsti bo Playstation 5 igralcem ponudil eno najbolj opevanih tehnologij zadnjih let, tako imenovani ray tracing, ki v videoigrah skrbi za izredno naraven prikaz svetlobnih virov in senc.

Playstation 5 ali PS5, kar je uradna okrajšava imena konzole, bo imel tudi, tako pravi Sony, superhiter disk SSD za nalaganje iger. Prav odsotnost diska SSD je ena največjih pomanjkljivosti aktualnega Playstationa 4, saj se igre po mnenju mnogih zaganjajo odločno predolgo (disk SSD je sicer mogoče dokupiti).

Igralni plošček DualSense Foto: SONY

Z novo konzolo Playstation seveda tradicionalno prihaja tudi nov igralni plošček oziroma gamepad. Imenoval se bo DualSense, s svojo obliko pa spominja na križanca med dozdajšnjimm Playstationovim ploščkom in ploščkom konkurenčne igralne konzole, Microsoftovega Xboxa.

Vse dozdajšnje konzole Sony Playstation so bile prodajne uspešnice. Playstation 2, ki je izšel leta 2000, je najbolje prodajana igralna konzola vseh časov, prodanih je bilo več kot 155 milijonov enot. Aktualni Playstation 4 je medtem kupilo več kot 110 milijonov ljudi.

Nič več neopazni inventar dnevne sobe

Sony je s Playstationom 5 zavil v novo oblikovalsko smer. Diskretno črno ohišje, zaradi katerega so se pretekle tri generacije igralne konzole v številnih dnevnih sobah tako rekoč zlile s pohištvom, je zamenjala belo-črna vesoljska ladja. Ta bo na voljo v polni velikosti s predvajalnikom medijev blu-ray in v nekoliko "shujšani" obliki brez predvajalnika (PS5 Digital Edition).

Družina Playstation 5 bo ob konzoli in igralnem ploščku vključevala tudi nove 3D-slušalke, daljinec in spletno kamero. Foto: SONY

Cena in datum izida sta neznanka

Sony na četrtkovi predstavitvi ni razkril, kdaj bo mogoče kupiti Playstation 5 in kakšna bo cena igralne konzole.

Znano je sicer, da Playstation 5 izide še letos. Ugibamo lahko, da bo začetek prodaje taktično sovpadal z praznično nakupovalno sezono, kar pomeni izid pozno novembra ali v prvih dneh decembra.

Podobno prodajno strategijo je Sony uporabil tudi leta 2013 za Playstation 4 (na fotografiji). Foto: Reuters

Že nekaj časa se medtem šušlja, da bo PS5 dražji, kot je bil ob izidu njegov predhodnik Playstation 4. Neuradni viri omenjajo ceno 500 ameriških dolarjev (pri nas najverjetneje 500 evrov).

Višja cena bo domnevno posledica kakovostnejših sestavnih delov in dejstva, da je prišlo do zamika dobave komponent zaradi pandemije koronavirusa. Sony sicer trdi, da bodo kupci za svoj denar dobili najboljšo mogočo igralno konzolo.

Napovedali so tudi precej iger, izstopata novi Spider-Man in Gran Turismo 7

Lastniki aktualne konzole Playstation 4 bodo imeli ob prihodu precej zmogljivejšega novinca vsaj en razlog za zadovoljstvo - večina od približno 4.000 iger za Playstation 4 bo po zagotovilih Sonyja delovala tudi na petki.

Playstation 5 se ob izidu sicer ne bo zanašal le na stare naslove, temveč bo dobil tudi nove ekskluzivne igre. Sony jih je ob predstavitvi konzole nekaj že napovedal: