Izšel je Counter Strike 2

Counter Strike 2 je na voljo kot kar 27 gigabajtov velika posodobitev za igralce, ki imajo na svojih računalnikih že nameščen Counter Strike: Global Offensive, oziroma kot samostojna igra za vse ostale. Brezplačno je na voljo na servisu Steam (klik).

Bolj kot za povsem nov naslov v seriji Counter Strike, kar je Global Offensive vsekakor bil, gre za konkretno predelavo CSGO z vidika videza, zvoka, uporabniškega vmesnika in pa seveda igralne izkušnje. Med glavnimi elementi, ki so bili nadgrajeni z vidika igranja, so med drugim mape (prizorišča bojev) in pa dimne bombe, eno najpomembnejših taktičnih orodij v igri.

Foto: Steam

V seriji Counter Strike, najnovejši naslov v seriji tega recepta ne spreminja bistveno, se praviloma petčlanski ekipi policijskih specialcev in teroristov prek spleta za zmago spopadeta na različnih prizoriščih, kot so mestna četrt na Bližnjem vzhodu ali trg v italijanski vasici, železniški peron, jedrska elektrarna, pisarniški kompleks, kmetija.



Cilj policistov je, da teroristom preprečijo, da bi sprožili bombo, oziroma da iz krempljev teroristov rešijo talce, naloga teroristov pa je, da detonirajo bombo oziroma da potrpijo dovolj dolgo, da policistom zmanjka časa za rešitev talcev. V posamezni rundi, ki traja nekaj minut, zmaga ekipa, ki ali izpolni zadani cilj ali pa ubije vse člane nasprotne ekipe.

Foto: Steam

Pomembna informacija za vse ljubitelje Counter Strike: Global Offensive je, da bodo kljub obširni nadgradnji lahko obdržali vse zbirateljske predmete, kot so različne poslikave orožja.