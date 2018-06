Slovenski kriptovelikani: "Brez milijona evrov danes nisi nič" #video

Ena od osrednjih tem letošnje 7. konference Diggit so bile kriptovalute in tehnologija veriženja podatkovnih blokov oziroma tako imenovani blockchain, na katerem so kriptovalute zasnovane. Temo so podrobneje predstavila podjetja Viberate, InsurePal, Motogram in Beyond Seen Screen. Njihovi predstavniki so povedali, kako in zakaj njihova rešitev, ki temelji na blockchainu, spreminja panogo, v kateri delujejo.