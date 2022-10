Zakaj je pri 22 letih že tak zvezdnik? To zelo nazorno pokaže. #video

Star je 22 let, a že velja za enega največjih zvezdnikov avtomobilskega športa v tem tisočletju. Kalle Rovanpera je svoje bistvo na zelo atraktiven način poudaril na reliju legend v San Marinu. Pred našo kamero sta tam o Fincu spregovorila tudi legendarna Jimmy McRae in Simo Lampinen. Največ o potencialu Rovanpere, čudežnega dečka iz Jyvaskyle, pove prikazano na cestah in navdušenje navijačev.

Kjerkoli se je pojavil, se je ob njim takoj zbrala velika množica ljudi. Želeli so si podpis, skupno fotografijo ali vsaj trenutek v bližini najmlajšega svetovnega prvaka v reliju. Če je Max Verstappen svetovno prvenstvo formule ena osvojil pri 24 letih, je to Kalleju Rovanperi uspelo pri komaj 22 letih in enem dnevu starosti. Blondinec iz finskega mesta Jyvaskyla, ki je Fincem po dveh desetletjih vrnil naslov svetovnega prvaka v reliju, je bil z naskokom najbolj vroče ime nedavnega "zabavljaškega" relija Rally Legend v San Marinu.

22-letnik v 30 let stari kultni toyoti celici GT4

Na prireditvi, ki je že 20 let posvečena spominu na nekdanje vrhunske dirkalnike in največja imena te najbolj kompleksne avtošportne discipline, je s svojo rosno mladostjo kajpak zelo izstopal. Toda obenem je poosebljal bistvo take prireditve; Rovanpera danes predstavlja novo generacijo voznikov in s tem tudi povezovalni most do nekdanjih šampionov. Ko se je usedel v skoraj 30 let staro toyoto celico GT4 ST185, je bil kontrast njegove mladosti in te avtomobilske legende pravzaprav perfekten. Ko je na kolesa za ta povsem asfaltni reli namensko namestil makadamske gume, je bil zagotovljen tudi spektakel.

Video: V družbi Rovanpere v San Marinu

Rovanpera je dirkač, ki ga je svetovni reli čakal že izjemno dolgo. Za svojih 22 let je neverjetno zrel in psihično stabilen. V sebi skriva vse tiste šampionske predispozicije, ki so odlikovale serijska svetovna prvaka Sebastiena Loeba in Sebastiena Ogierja. Ima pa še nekaj več, in sicer kanček mladostniške drznosti in navihanosti. Avtomobile zna izjemno dobro obvladovati, saj je tudi aktiven in izjemno uspešen drifter. Rovanpera zna voziti spektakularno in je morda v zadnjih dvajsetih letih najbližje tisti zvezdniški ravni nepozabnega Colina McRaeja.

Stopil bo dobesedno v McRaejeve dirkaške čevlje

V San Marinu se je srečal s Colinovim očetom Jimmyjem McRaejem, večkratnim britanskim reli prvakom, in Colinovo hčerko Hollie. Skupaj sta presenečenemu Kalleju predala lepo darilo, in sicer nekdanje McRaejeve dirkaške čevlje. Kalle je pregovorno stopil vanje, saj je prav on kot prvi po 27 letih izboljšal McRajev dosežek najmlajšega svetovnega prvaka. Colinu je to leta 1995 uspelo pri 27 letih, Kalleju je letos uspelo še pet let mlajšemu.

Video: Jimmy McRae o Kalleju Rovanperi

Finska legenda: Kalle je preprosto izjemen!

V San Marinu smo za rokav pocukali tudi finsko legendo relija, danes že 79-letnega Sima Lampinena. Spada med prve junake relija v Skandinaviji, saj je svoje uspehe dosegal še v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Lampinen je trikrat zmagal na reliju po Finski, prvič že leta 1963, in sicer pri starosti 20 let.

"Še vedno sem najmlajši zmagovalec relija po Finski. Kalle bi to lahko popravil lani, a je zletel s ceste in tako me ni presegel. Tako da mu privoščim, da je postal najmlajši svetovni prvak v zgodovini. To je odlično tako zanj kot tudi za Finsko," je za Siol.net povedal Lampinen.

Video: Simo Lampinen o Kalleju Rovanperi

Obnorel je navijače: drsenje od roba do roba ceste

Rovanpera se ta konec tedna v Španiji, tokrat spet za volanom Toyotinega elitnega dirkalnika yaris rally1, bori za novo zmago in predvsem za potrditev še Toyotinega naslova svetovnega prvaka med proizvajalci. Na tem reliju je resnost spet na najvišji ravni, v San Marinu pa je bila v ospredju predvsem zabava. Drseti na makadamskih gumah od roba do roba ceste je bilo zabavno tako za Kalleja kot priložnostnega sovoznika Roopeja Korhonena, pa tudi za vse obiskovalce.

Več deset tisoč navijačev je norelo ob Rovanperovih vragolijah, ki mu jih je uspelo na posrečen način deliti tudi s svojim očetom Harrijem. Nekdanji tovarniški dirkač in prvi krivec, da je pri osmih letih malega Kalleja posadil za volan domače toyote starlet, je bil prav tako med udeleženci relija legend v San Marinu. Zadnji dan sta na eni izmed krožnih preizkušenj vozila tudi skupaj oziroma eden za drugim ter tako kronala njuno skupno pot.

Kljub 22 letom je v reliju doma že desetletje

Kalle Rovanpera je že v osnovnošolskih letih, ko je pri devetih letih atraktivno drsel po zaledenelem jezeru, postal senzacija YouTuba. Pri 12 letih je že vozil relije v Latviji. Kljub temu pa takrat še ni imel povsem jasnega cilja, da postane voznik relija. Oče Harri ga v to smer ni silil, toda sčasoma je bilo vse bolj očitno, kako neverjetno je njegov sin talentiran.

Rovanpera je kariero v Latviji začel pri še nedopolnjenih 13 letih. Vozil je citroëna C2-R2. Na vmesnih etapah je moral za volan njegov takratni sovoznik Risto Pietilainen, ki je nekoč bral zapiske tudi Harriju Rovanperi. Pred šestimi leti je Kalle že vozil Škodin dirkalnik fabia S2000, nabiral mednarodne izkušnje, leta 2018 pa postal uradni Škodin tovarniški voznik in z njimi leto pozneje tudi že osvojil svetovno prvenstvo WRC2. Sledil je prestop k Toyoti v prvi razred relija (takrat še razred WRC, danes Rally1). Lani je prvič vodil v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, prvič tudi zmagal, letos pa do tega konca tedna s šestimi zmagami izjemno suvereno postal svetovni prvak.

Video - Kalle Rovanpera za volanom pri osmih letih

Objem z očetom Harrijem v cilju relija po Novi Zelandiji, kjer je Rovanpera Finski po 20 letih vrnil naslov najboljšega voznika relija na svetu. Foto: Toyota

Letos je bil vsakič najboljši takrat, ko so bili pogoji najtežji

"Naslov svetovnega prvaka je bil moj glavni in praktično edini cilj. Zdaj sem ga dosegel, zaradi česar sem seveda presrečen. Vesel sem, da se je naslov spet vrnil na Finsko. Toda zdaj bo treba trdo delati, da bom lahko podobne rezultate ponavljal tudi v prihodnje," je v San Marinu razlagal Rovanpera.

Medtem ko nas njegove predstave navdušujejo, obstaja tudi bojazen Rovanperove prevlade. Prihodnje leto bo le še hitrejši, že letos pa je vozil izjemno suvereno in vselej zablestel prav v najtežjih pogojih. Vselej, ko je nenadoma začel padati dež, ko je moral voziti v blatu ali pa zaostanek loviti na napačnih pnevmatikah, kot na primer aprila na Hrvaškem, je pokazal svojo genialnost.

Se nam obeta dolgoročna prevlada Finca?

Rovanperova hitrost ni tako impresivna le zaradi njegove mladosti. Kljub 22 letom vozi relije že deset let in samo tistih za svetovno prvenstvo je odpeljal že več kot 50. Še bolj navdušuje z osebnostna zrelostjo, mirnostjo in sproščenostjo. Pa tudi z dostopnostjo in prijaznostjo, kar ob vseh vozniških lastnostih sestavi trenutno najbolj zvezdniškega voznika.

Boljšega ambasadorja si svetovni reli in mednarodna avtomobilska organizacija FIA, ki z relijem na najvišji ravni v luči vseh avtomobilskih elektrificiranih evolucij, nista mogla želeti.