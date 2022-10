Espresso z legendami: tak je sanjski avtomobilski večer #video

Že dvajset let v staro mestno jedro San Marina pripeljejo neprecenljivi primerki tovarniških specialk iz vseh obdobij svetovnega relija. V njih sedijo premožni navdušenci s pristnim okusom, a tudi čisto pravi svetovni prvaki in šampioni. Ozke ulice enkrat letno postanejo magnet za avtomobilske zaljubljence.

Foto: Gregor Pavšič Okrog 21. ure zvečer v starem centru San Marina. V središču mesta na slavni skali in v osrčju države, ki velja za najstarejšo na svetu. Majhna gostilna z mizami ob kamniti ulici, kamor navadno stopijo le noge domačinov in turistov.

Sedim za mizo, srkam espresso in v tistem hipu mimo čisto počasi pripelje originalna lancia delta HF integrale s konca osemdesetih let. Pa za njo lancia stratos, pa nekdanja Sainzova toyota celica GT4, sledi ji zloglasna lancia delta S4, v izjemno uglajeni harmoniji bokser motorja, kot da bi sredi mesta zapel najboljši baritonist, nato še nekdanja McRaeeva subaru impreza.

Ne, to niso nikakršne replike, temveč vrhunsko obnovljeni, vzdrževani in izjemno dragoceni nekdanji tovarniški dirkalniki za svetovno prvenstvo v reliju. Vsi s prvorazrednim poreklom in nekdanjimi lastniki, ki spadajo med največje šampione tega športa. Neprecenljivi primerki dirkaške zgodovine in tehnične kulture. Še preden se je pravi reli legend začel, je bilo mogoče bistvo tega dogodka doživeti v starem mestnem jedru San Marina. Tam se vso zgodbo, zgodovino, dušo in poreklo teh avtomobilov začuti ter sprejme drugače. Še bolj pristno in nepozabno.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Dišeča kava, stare mestne ulice in usklajena harmonija dirkaške zgodovine

Tak espresso še posebej tekne. Privoščiti si tistih nekaj dišečih požirkov v takem okolju je nekaj edinstvenega. Zelo redke so priložnosti, ko je mogoče na enem mestu iz neposredne bližine spremljati take dragulje avtomobilske zgodovine. Na meniju je poleg dišeče kave še popolno usklajena harmonija razgrete dirkaške tehnike, ki je bila še pred nekaj minutami na čisto pravi hitrostni preizkušnji, krotko delujočih motorjev v nizkih vrtljajih in tistih izbrancev, ki si take avtomobile lahko privoščijo ter jih nekajkrat letno tudi vozijo v (skoraj) pravi tekmovalni hitrosti.

Pozno zvečer na postanek v San Marino pripeljejo nasmejani, pripovedujejo si vtise s končane preizkušnje pod ognjemetom navijačev, z gestami rok na neki drugačen način izražajo svoje občutke in čustva. To so za širši javnosti večino neznani vozniki, a med njih se skoraj neopazno pomeša tudi nekaj prvovrstnih legend svetovnega relija.

Družba premožnih navdušencev in šampionov

Na primer Jimmy McRae, oče Colina McRaea, Markku Alen, zmagovalec 19 relijev za svetovno prvenstvo, dvakratni svetovni prvak Miki Biasion in seveda tisti, ki ga je na desettisoče obiskovalcev najbolj nestrpno pričakovalo - novopečeni svetovni prvak v reliju, komaj 22-letni Finec Kalle Rovanpera.

Noben avtošportni dogodek na svetu ne ustvari take kulise, ne zbere takega cveta reli zgodovine in istočasno ne privabi še takega nabora šampionov. Rallylegend je bil v svoji jubilejni, že dvajseti izvedbi spet nepozaben dogodek za dušo vsakega avtomobilskega zaljubljenca.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Ponorela množica ob prihodu Kalleja Rovanpere

Več o najbolj slovitih primerkih letošnjega relija legend v San Marinu in skorajšnji 40-letnici naslova svetovnega konstruktorskega prvaka lancie 037 rally bomo objavili v prihodnjih člankih, že danes pa se je nemogoče izogniti vsaj nekaj začetnim vrsticam fenomena Kalleja Rovanpere.

Postal je velik zvezdnik svetovnega relija, ki ga povsod pričaka na stotine privržencev. Rovanpera je na reliju v San Marinu vozil prvič, in sicer s toyoto celico GT4 ST185, ki je last njegovega rojaka in vodje Toyotine tovarniške ekipe Jarija-Mattija Latvale.

Video: Jimmy McRae o Kalleju Rovanperi

Stopil bo dobesedno v McRaeeve čevlje

V San Marinu je po pred kratkim osvojenem naslovu svetovnega prvaka, kar mu je uspelo kot daleč najmlajšemu vozniku v zgodovini, prejel še izjemno darilo - družina Colina McRaea mu je podarila nekdanje dirkaške čevlje legendarnega Škota, ki je kar 27 let držal naziv najmlajšega svetovnega prvaka.

"Saj je bilo lepo, da je bil Colin tako dolgo najmlajši svetovni prvak, toda Kalle je resnično pravi naslednik," je za Siol.net, več v zgornjem videu, povedal Colinov oče Jimmy.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič