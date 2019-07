Transfagarasan? Ne, to je nov romunski dragulj.

Foto: Gašper Pirman

Skriti kotiček Transilvanije

Grof Drakula je najpomembnejša blagovna znamka romunskega turizma, svetovno poznana cesta Transfagarasan, ki jo je med Foto: Gašper Pirman nesmrtne potisnil Jeremy Clarkson, pa za slovitim krvoločnežem ne zaostaja veliko. V dveh dneh, kolikor smo jih preživeli v Romuniji, preprosto nismo mogli vsrkati vseh informacij o tej državi. Res je, država ima dva obraza. Mesta so urejena, polna življenja, medtem ko so vasi skromne in večinoma slabo vzdrževane.

Čeprav imata obe poglavitni atrakciji temačno preteklost (Grof Drakula je poznan po svojem krvoločnem vladanju, cesto na Transfagarasan si je zamislil diktator Nicolae Ceausescu, ob njeni gradnji pa je umrlo najmanj 40 ljudi), pa to za enega izmed številnih neodkritih draguljev v Romuniji ne moremo reči. Naravni park Bucegi je eden lepših naravnih parkov v Romuniji. Svojo lepoto črpa iz prečudovite narave, bližine gora, majhnih potočkov in možnosti rekreacije.

A bolj kot osupljiva narava nas je očarala cesta, ki vodi do vrha in se razprostira čez celoten naravni park. V osrčju Transilvanije, v turistično urejenem mestecu Sinaia, se cesta začne vzpenjati in s serijo zavojev vozniku sporoča, kaj ga čaka. Kljub prenovljenemu asfaltu je treba vožnjo čez gozd prilagoditi razmeram. Hitenje se hitro konča nesrečno, saj je cesta dovolj široka le za dva avta.

Z 2,5 tone težkim SUV po eni najlepših cest v Romuniji



Čeprav X7 s svojimi dimenzijami in namembnostjo vsekakor ne sodi na ozko ter zavito gorsko cesto, mu pravzaprav nismo imeli veliko za zameriti. X7 daje vtis resnično velikega športnega terenca. Spredaj ga zaznamuje predvsem velika in agresivna maska motorja, ki je tudi glavni zaščitni znak tega avtomobila. Vse dimenzijske predstave ob stiku z njim dobijo novo dimenzijo.



BMW X7 je dolg 5,15 metra in je opaznih 23 centimetrov daljši od novega X5. Medosna razdalja znaša 3,1 metra. Osnovni



namen vozila je ponuditi luksuz in udobje serije 7 ter ji dodati vsestransko uporabnost športnega terenca, a v naravnem parku Bucegi se je X7 dokazal predvsem kot multipraktik. Res je, da bi se po teh cestah raje zapodili z M4 ali Z4, toda X7 je z zračnim vzmetenjem zelo dobro kljuboval pritiskom leve noge. Nekaj besede pri vsem tem je imela tudi najzmogljivejša različica M50d (poganja jo trilitrski vrstni šestvaljnik s skoraj 400 "konji"), ki je imela poleg tega še elektronsko nadzorovan diferencial.

Zasnovo potniške kabine smo že videli pri X5, zato tokrat izpostavljamo le nekaj serijsko vgrajenih pomagal - serijsko štiriobmočno klimatsko napravo, sistem mehkega zapiranja vrat, 12,3-palčni digitalni zaslon na dotik, tridelno panoramsko šipo in parkirnega asistenta z vzvratno kamero. Sedeži v vseh treh vrstah so elektronsko nastavljivi. V primerjavi z X5 sedeži druge vrste v X7 ponujajo dodatnih devet centimetrov prostora za noge in tri centimetre prostora v predelu glave.

Prtljažni prostor ima prostornino od 326 (različica s sedmimi sedeži) do 740 litrov, ko sta zadnja dva sedeža pospravljena v ravno dno. S podiranjem druge vrste sedežev lahko prostornina prtljažnega prostora naraste do 2.120 litrov.

Pogled na vrhu pomiri dušo in navduši

K sreči je prometa do vrha izredno malo. V nekaj desetih kilometrih smo srečali le dva, tri avtomobile, vendar so nam domačini povedali, da je včasih poleti cesta kar polna. V primerjavi s Transfagarasanom je asfalt tukaj praktično nov, cesta je povsod označena s stransko belo črto in pogled seže nekaj zavojev naprej. Posledično je hitrejša vožnja varnejša, umik pa lahko vsak voznik opravi varno na pogostih conah.

Ta čudovita cesta, ki povezuje mesti Sinaia in Targoviste, nosi oznako 71 in je dolga 65 kilometrov. Z vrha prvega prelaza v parku Bucegi z nje poteka en krak (cesta z oznako 713). Tam na nekaj kilometrih dolžine ponuja številne razglede ter serpentine, kot ustvarjene za vozniške zanesenjake s športnimi avtomobili in motoristične uživače. A pot se tukaj ne konča. Do mesta Targoviste je cesta naravnost osupljiva, vožnja po planoti pa z vsakim kilometrom navduši vozniškega duha.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Tisoč kilometrov oddaljen vozniški raj

V dveh dneh in pol, kolikor časa sem romunski asfalt in makadam teptal z BMW serijo 7 in X7, sem bil priča neverjetnim razgledom in podobno neverjetnim ljudem. Ob spremljanju podeželskega življenja si po eni strani želiš živeti mirno življenje ob pivu in posedanju, vendar je po drugi strani to življenje revno, povsem brez ambicij in na robu preživetja.

Vsakega, ki bo obiskal ta skriti vozniški dragulj, čaka približno 1.200-kilometrski in vsekakor svojevrsten avtomobilski izlet. Nagrada bo poplačala trud, zagotovo.