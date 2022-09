Tesla ni več prva: to je filmska zgodba kitajskega BYD #foto

Prodaja električnih avtov na globalni ravni je v prvem polletju poskočila za 61 odstotkov na 2,18 milijona prodanih avtov. A tokrat se je na vrhu znašel kitajski BYD, ki je s prvega mesta najbolje prodajanega proizvajalca električnih vozil izrinil Teslo. Kitajci so samo julija prodali 162 tisoč električnih avtov (polno električni modeli in priključni hibridi) in s tem postavili nov prodajni rekord.

BYD v zadnjih mesecih raste z neverjetno hitrostjo. Že junija so prodali 133.762 električnih avtov, vse skupaj pa nadgradili še julija in prodali 162.216 električnih avtov. To je kar 224 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, obenem pa gre za odločen prikaz proizvodne zmogljivosti kitajskega proizvajalca. Če bodo nadaljevali takšen tempo, bodo namreč na koncu leta izdelali blizu dveh milijonov električnih avtomobilov in s tem postali eni največjih avtomobilskih proizvajalcev na svetu. S tem so s prvega mesta med največjimi proizvajalci električnih avtov zlahka izrinili Teslo, ki je v prvem poletju sicer povečala prodajo za 27 odstotkov, a na koncu zaradi težav na Kitajskem izdelala 254 tisoč avtomobilov.

"Razstavite moj novi mercedes razred S"

Začetek podjetja BYD je zelo filmski. Skoraj neverjeten. Zgodba se namreč začne na sončen dan, ko je Wang Chuanfu pred vhod svojega avtomobilskega razvojnega središča v Šanghaju parkiral svoj novi mercedes razred S. Pred njim je zbral množico svojih najpomembnejših inženirjev. "Razstavite ga," jim je naročil. K avtomobilu ni pristopil noben izmed inženirjev, saj se jim je ideja zdela nora. Wang je vedel, da njegove nore ideje ne bo nihče upošteval, zato je stopil k avtu in od sprednjega do zadnjega dela s ključem v barvo zarisal globoko črto. "No, zdaj ni več razloga, da bi ga obdržali v enem kosu," jim je rekel, odložil ključe na pokrov motorja in odšel.

Wang Chuanfu se je rodil leta 1965 in lahko bi rekli, da je bil pravi čas na pravem mestu. BYD je ustanovil v kitajskem mestu Šenzen, ki je sredi sedemdesetih let imelo le okoli 30 tisoč prebivalcev. Leta 1979 ga je vlada izbrala za območje, kjer so začeli poskusni razvoj kapitalizma. Ko se je v mesto priselil Wang, je bilo v mestu že več kot deset milijonov prebivalcev. Zdaj v njem živi 15 milijonov ljudi, skupaj s sosedskimi mesti pa gre za drugo največje poseljeno območje na Kitajskem, na katerem živi skoraj sto milijonov ljudi.

BYD je sprva kopiral nekaj avtomobilskih modelov, s časom pa so postajali vse bolj samostojni in pričeli z vse večjimi vlaganji v razvoj in dizajn. To je eden izmed njihovih najnovejših modelov. Foto: BYD

Vse se je začelo s proizvodnjo baterij

Šenzen velja za kitajsko Silicijevo dolino, saj so tam nastala številna tehnološka podjetja – Huawei, Tencent, DJI in drugi. Med njimi seveda tudi BYD. Wang ni imel le znanja in primernega kadra, imel je tudi dober nos za posel in navsezadnje tudi pravo strategijo. Sprva so začeli proizvodnjo nikelj-kadmijevih polnilnih baterij. Za zagon proizvodnje je uporabil strategijo, za katero se je kasneje še velikokrat odločil – obratni inženiring, izboljšaj in izdelaj sam.

"Kopiraj in prilepi"

Številna kitajska podjetja so si pridobila precej vprašljiv sloves s kopiranjem zahodnoevropskih izdelkov. Tudi BYD je v zgodnjih fazah svojega obstoja stopal po teh stopinjah. Wang in ekipa so namreč baterije proizvajalcev Sony in Sanyo, jih analizirali in potem naredili nekaj podobnega pod imenom BYD. A v kasnejših fazah so se pri BYD distancirali od teh praks ter začeli svoj razvoj in proizvodnjo. V te procese so začeli vlagati veliko denarja in časa.

Ker je bilo takrat v hitro rastočem mestu ogromno poceni delovne sile, je Wang to izkoristil. Ni kupoval dragih robotov, ampak je za izdelavo baterij najel več tisoč delavcev. Po hitrem vzponu je podjetje leta 2002 vstopilo na borzo in hitro postalo največji proizvajalcev polnilnih baterij na Kitajskem. Proizvodnjo polnilnih baterij so razširili in začeli proizvodnjo nikelj-metal-hibridnih baterij in Li-ion baterij.

Pred štirinajstimi leti je vanje vložil tudi svetovno znani vlagatelj Warren Buffett. Foto: Reuters

Vanje je vložil tudi Warren Buffett

Prihod na borzo je bil zelo uspešen, a že prihodnje leto je sledil močan padec vrednosti delnice. Zakaj? Podjetju je šlo namreč več kot odlično. Razlog je bil nakup majhnega proizvajalca avtomobilov v provinci Šaanši. Wang je namreč iskal možnosti, kam razširiti svoj posel in našel primernega kandidata – avtomobilsko industrijo. Videl je prostor za gromozansko rast in možnost uporabe njihovih baterij v končnem izdelku. Vlagatelji se z njim niso strinjali in cena delnice je strmoglavila. Uf, kako so se zmotili.

Leta 2008 je v podjetje vstopil slavni vlagatelj Warren Buffett. Postal je eden največjih delničarjev podjetja in zagovornikov njihove vizije. Za 230 milijonov dolarjev je kupil 225 milijonov delnic, ki jih je prejšnji teden prvič po 14 letih začel tudi prodajati in unovčevati zaslužek.

Kdo jih lahko ustavi?

Danes je BYD največji proizvajalec električnih vozil in ni videti, da bi se podjetje ustavljalo. Letos so prodali že več kot 800 tisoč električnih vozil, od tega 404 tisoč polno električnih in 395 tisoč priključnih hibridov. V zadnjih 12 mesecih pa so izdelali že več kot 2,3 milijona električnih avtov.