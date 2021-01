Stari bodo 30 let: to so letošnji novi "oldtimerji" #foto

Novo leto, novi kandidati za vstop med uradno priznane starodobnike. V lanskem letu je bila zagotovo zvezda "kluba 30" prva generacija renault clia, letos pa bo trideset let dopolnilo kar nekaj prepoznavnih avtov. Med njimi je volkswagen golf 3, audi 80, peugeot 106, hyundai pony, renault espace, prva generacija opel astre in BMW 5 serije s kodno oznako E34.

Kako hitro minevajo avtomobilska leta. Številni avtomobili, ki so na ceste zapeljali leta 1991, niso parkirani v toplih in suhih garažah, kjer pridobivajo na vrednosti in se jih vozi le ob lepem vremenu. Tehnično so bili avtomobili takrat že tako napredni, da jih vsakodnevno veliko vidimo na cestah. Preprosta elektronika in zanesljivi motorji omogočajo uporabo tudi po tridesetih letih, hkrati pa tudi proizvajalci še vedno skrbijo za nemoten pritok rezervnih delov.

Med starodobnike tudi VW golf 3, opel astra, peugeot 106 ...

Trideset let bo letos upihnil volkswagen golf tretje generacije, prav tako bo prihodnje leto lahko uradno starodobnik postala prva Med starodobnike bo letos vstopila tudi tretja generacija volkswagen golfa. generacija opel astre. Mercedes-Benz je osupnil svet z novo generacijo razreda S. Ta kockasta poslovna limuzina s kodno oznako W140 je bila v času pomanjkanja goriva in zalivske vojne kot nekakšna protiutež vsem težavam in zdelo se je, kot da je njen prihod popolnoma zgrešen. Toda tehnološka naprednost in odlična izdelava sta W140 prinesla večno slavo in počasi ta serija že postaja zaželena pri zbirateljih.

Trideset let bosta letos dopolnila tudi dva pomembna Audijeva modela. Še zadnja prenova modela 80 (B4) in 100 (C4), preden je leta 1994 uradno na ceste zapeljal A4. Leta 1991 se je rodila tudi BMW serija 5 E34 v karavanski obliki. Ta družinsko uporaben model je sedaj bistveno bolj iskan kot limuzina, zato dosega tudi višje cene. Ker je na voljo še veliko rezervnih delov, so vsi trije avtomobili še aktivni na slovenskih cestah, a tisti lepo ohranjeni in z malo kilometri že močno pridobivajo na ceni.

Kdaj avto lahko postane starodobnik?



Status starodobnega vozila lahko pridobi vozilo, ki je starejše od 30 let, dobro ohranjeno v originalnem stanju ali dobro in pravilno restavrirano, ob čemer se ne uporablja vsak dan ali za pridobitne dejavnosti. Vozilo lahko pridobi status starodobnega vozila po strokovnem pregledu in izdaji mnenja, ki ga izdaja tudi Zveza SVS, ter po opravljeni t. i. homologaciji. Lastnik starodobnika tako na podlagi certifikata dobi 80-odstotno olajšavo pri plačilu letnega nadomestila za uporabo cest, poleg tega zavarovalnice priznavajo popuste pri letnem zavarovanju, tudi do višine 90 odstotkov. Starodobno vozilo je dodatno oproščeno davka na motorna vozila.

Tudi mali francoz med avtomobilskimi upokojenci

Seveda so imeli pred tridesetimi leti veliko dela tudi francoski proizvajalci. Citroën je predstavil kompaktni model ZX, zamenjavo za modela visa in GS. Z njim so želeli zaprti vrzel med majhnim modelom AX in srednje velikim BX. Šlo je za tehnični dragulj v kompaktnem razredu s štirikolesnim krmiljenjem. Tudi peugeot je leta 1991 predstavil mestni 106. Z maso okoli 800 kilogramov je bil idealen mestni partner, s prostorno potniško kabino glede na dimenzije in prostorninsko majhnimi motorji. Obstajala je celo električna različica modela 106.

Kar nekaj lastnikov v Sloveniji je težko pričakovalo ta dan, saj bo letos med starodobnike prestopil tudi volvo 850. Škatlasta klasika je bistveno bolj poznana v karavansko-športni preobleki T-5R, a tudi običajni modeli s svojim prečno postavljenim petvaljnikom niso bili povsem nedolžni.