Slovencem z redkimi renaulti: Nikar jih ne prodajajte!

Renault ima bogato zgodovino udejstvovanja v formuli ena in v primerjavi z zadnjimi leti, ko so kljub visokemu proračunu uvrščeni le v sredino razvrstitve konstruktorjev, so imeli tudi številne uspehe. Dvakrat so bili svetovni prvaki z moštvom, še devetkrat pa kot dobavitelj motorja. V avtomobilskem reliju lastne tovarniške ekipe niso imeli nikoli na najvišji ravni svetovnega prvenstva. Stavili so na svoje dvokolesno gnane dirkalnike in zato dobili le šest relijev za svetovno prvenstvo.

Vožnja renaulta 5 GT turbo, avtomobila z nizko maso in za svoje čase zmogljivim motorjem (z nezgrešljivim zvokom) je še danes pravi užitek voziti. Foto: Renault Čeprav so torej v reli vložili mnogo manj denarja kot v formulo ena, je Renault prek avtomobilskega športa razvil nekaj pravih cestnih ikon. Nekaj zelo priljubljenih in cenjenih ljudskih "hot hatchev". Pred dvema letoma sem jih, odlično ohranjene in neposredno iz Renaulta, vozil v Franciji. Renault 5 GT turbo, pa renault 11 v enaki različici in tiste maloserijske "petke", namenjene za homologacijo dirkalnikov skupine B. Take s sredinsko postavljenim motorjem in eksplozivnim turbopuhalom.

In ko je pred štartom palec dvignil še sam Jean Ragnotti, Renaultova neponovljiva vozniška legenda, je bil občutek toliko popolnejši. Spomin na Ragnottijevo maxi "petko", s katero je leta 1985 na Korziki ugnal vso štirikolesno gnano in bolj slavno konkurenco skupine B, je hitro oživel.

Renault je pretekli teden sprejel novo strategijo, s katero je spremenil tudi vlogo svojih s športom povezanih oddelkov. Renault Sport, oddelek z jasnimi nalogami iz leta 1976, je vsaj pod tem imenom prenehal obstajati. Sicer manj radikalno, kot je lani storil Volkswagen s Volkswagen Motorsportom iz Hannovra, kjer so zaposlene razkropili po številnih oddelkih družbe v Wolfsburgu, so zdaj naredili še Francozi.

Renault Sport so z vsemi 300 zaposlenimi prestavili pod streho znamke Alpine (skupaj s formulo ena in obstoječimi vozili te znamke), ki ima prav tako bogato zgodovino. Alpine se bo preoblikovala v znamko električnih (športnih) avtomobilov, kar je potrdil tudi predsednik družbe Luca di Meo. Kakšne oznake bodo od zdaj naprej dobili športni renaulti – resnici na ljubo so se že pošteno skrčili – še ni znano.

Renault Sport so leta 1976 ustanovili ob združitvi družb Gordini in Alpine. Takrat je Renault zaprl oddelek Alpine s sedežem v Dieppu in preselil vse svoje dirkaške aktivnosti v Gordinijevo tovarno, postavljeno na obrobju Pariza. V Dieppu so se pred tem osredotočali na razvoj šasij, v Parizu pa na motorje. Zaradi nesoglasij so pri Renaultu želeli vse aktivnosti združiti na enem mestu in tako je nastal Renault Sport. Ta se je pozneje še dvakrat reorganiziral (2002, 2016), a nikoli tako drastično kot zdaj.

To je bržkone dobra novica za vse obstoječe lastnike kultnih renaultov. Nekaterim modelom, posebej tistim iz omejenih serij, je cena rasla že do zdaj. Ob tako drastični strategiji, ki znotraj Renaulta še poudarja prehod na električne pogone, bodo vrednosti še bolj zrasle.

Spomnim se zadnjega testnega megana RS tretje generacije. To je bil brezkompromisni športnik z odličnim ročnim menjalnikom, pravi izdelek za avtomobilske "puriste". Prav nič čudnega, da so dobro ohranjeni primerki z nepogrešljivo tablico, ki kaže na pripadnost določeni omejeni seriji, danes tako cenjeni in da jih je na trgu rabljenih avtomobilov težko dobiti.

Eden od zaljubljencev v stare hitre renaulte, ki ima za nameček danes v lasti enega najbolj redkih meganov RS, je Matic Kosmač. Vozil je že renault 5 GT turbo, dva clia 16V, tri clie RS, megana 225 RS in zdaj še strupeno rumeno zverinico z uradno oznako 275 SS Cup.

Točno takih je le deset in uvoznik Renaulta za našo regijo jih je ob koncu megana tretje generacije izdelal le deset. Ima Ohlinsovo podvozje, Akrapovičev izpušni sistem, zavore Brembo, sedeže Recaro supersport, zaporo diferenciala in manjši poseg na motorju. Ta zmore okrog 320 "konjev". Kosmačev ima zaporedno številko 4.

Ena izmed lokacij v Sloveniji z nadpovprečnim številom oznak RS v Sloveniji je Novo mesto. Tam najdemo več klasičnih meganov RS, ob tem pa še posebne različice 275 trophy, 256 trophy, 300 trophy in RedBull RB8. To je posledica bližine Revozove tovarne in dolenjske navezanosti na Renaultovo znamko. Pa tudi na lokalno gorsko dirko na Gorjance, ki so jo prvič izpeljali že leta 1968 in Rudija Šalija, ki se je nekoč učil v Renault Sportu in doma v Novem mestu predeloval dirkalne renaulte.

Bil je tehnični vodja ekipe IMV (pozneje Revoz) v reliju. Najprej z Alešem Pušnikom in pozneje z Branetom Kuzmičem, pri katerih je bil večletni sovoznik. Sredi osemdesetih je bila turbo "petka" skupine B, resda ne tista Ragnottijeva maxi, pravo tehnološko čudo na relijih takratne Jugoslavije.

Enega teh novomeških športnih meganov ima tudi Blaž Cimrmančič. Nosi oznako 265 trophy in zaporedno številko 1.041, ki je poleg prestavne ročice menjalnika. Podobnih je v Sloveniji kakih deset.

"Hotel sem natanko takega, rumenega," pravi Novomeščan, ki je nedavno na gorski dirki v Tolminu s pokalnim twingom osvojil tretje mesto. Megana RS 265 trophy je prvič preizkusil pred devetimi leti, nato je štiri leta varčeval denar in si ga nato pred štirimi leti le privoščil. Z njim prevozi okrog 10 tisoč kilometrov na leto.

"Vedno sem bil privrženec Renault Sporta, še posebej renault 5 GT turbo in clia williamsa. Ta je še vedno moja želja. Z meganom smo šli štirje odrasli, in to polno naloženi, tudi do steze Nordschleife v Nemčiji," dodaja Cimrmančič.

