Po 45 letih slovo legendarnega imena pri Renaultu

Vse do leta 1976 sta znotraj Renaulta obstajala dva konkurenčna športna oddelka, to sta bila Gordini in Alpine. Takrat so pri Renaultu oba združili, center iz Dieppa prestavili v Pariz in ustanovili Renault Sport. Tega so v zadnjih dvajsetih letih že dvakrat reorganizirali, ob novi poslovni strategiji Renaulta pa se oznaka Renault Sport in z njo tudi RS poslavlja. Športni del Renaulta bo spadal pod znamko Alpine.

Oddelek Renault Sporta kljub spremembi imena obstaja naprej. Drugače je bilo lani z ukinitvijo Volkswagen Motorsporta pri znamki Volkswagen. Tam so zaposlene prerazporedili po drugih oddelkih znotraj podjetja.

Oznaka RS je postala sinonim športnih avtomobilov znamke Renault. Foto: Gregor Pavšič

Pod oznako Alpine bo Renault združil obstoječo znamko Alpine, oddelek Renault Sport in vse svoje z motošportom povezane aktivnosti.

Oznaka RS je bila sinonim najbolj športnih in hitrih renaultov. Bila je del zmogljivih cliov in meganov, prav tako z oznako RS.01 tudi njihovega revolucionarnega dirkalnika formule ena s turbomotorjem.

Foto: Gregor Pavšič Za zdaj še ni jasno, kako bodo pri Renaultu označili svoje naslednje športne avtomobile. Clio je športno različico RS sicer že izgubil, obstaja pa tisti milejši paket opreme RS Line. Pri Renault Sportu se s spremembo imena sicer ni veliko spremenilo. Ekipa 300 ljudi še naprej nemoteno nadaljuje svoje delo.

Alpine skupaj z Lotusom razvija električnega naslednika modela A110, prav tako bodo predstavili električno športno kombilimuzino in električnega športnega križanca.