Prvi takšen v Evropi: v avto smo vstopili z vnosom številke PIN #video

Nedavno smo na testu forda mustanga mach-e prvič lahko preizkusili, kako deluje njihov sistem vstopa v avto s pomočjo vgrajene tipkovnice v okvirju voznikovih vrat. Gre za zanimivo rešitev, ki je v praksi lahko zelo uporabna in skupaj z namensko aplikacijo povsem odpravlja potrebo po avtomobilskih ključih. Namenske aplikacije pri električnih vozilih so sicer bistveno bolj razvite in ponujajo znatno več funkcij kot tiste aplikacije, ki so na voljo za avtomobile z motorjem na notranje zgorevanje.

Aplikacije za pametne telefone, ki omogočajo pregled nad stanjem avtomobila, so v uporabi že kar nekaj let. A šele s prihodom električnih vozil se je njihova uporaba razširila, predvsem pa so zaradi tehnološkega razvoja te aplikacije postale pomemben del uporabe avtomobila. Prvi so se razvoja takšne aplikacije resno lotili pri Tesli in preostalim proizvajalcem pokazali, kako naj bi vse skupaj delovalo. Prek njihove namenske aplikacije ni šlo le za pregledovanje dosega avtomobila, odpiranje stekel in iskanje lokacije vozila. Teslini inženirji so omogočili tudi napredne funkcije, v aplikacijo vgradili možnost daljinskega zagona vozila in celo klimatizacije.

Razlike so velike

Teslinemu pospešku so hitro sledili tudi preostali proizvajalci. Nekateri so v ta svet vstopili pozneje, a bolj premišljeno. Spet drugi so pohiteli, a pripravili precej povprečne rešitve. Vsekakor pa sta se takšen nadzor in izboljšana vsakodnevna raba namenskih aplikacij pospešila s povečanim prihodom električnih vozil. Dandanes skoraj ni avtomobilskega proizvajalca, ki nima svoje namenske aplikacije, so pa razlike med njimi še vedno velike.

Predvsem nastaja velik razkorak med aplikacijami, ki so namenjene električnim avtomobilom, in tistimi za avtomobile z motorjem na notranje zgorevanje. Pri zadnjih je uporaba močno omejena le na nekaj funkcij, medtem ko vse boljša povezljivost električnih vozil odpira nove funkcije.

Postajajo vse pametnejše

Milijoni oziroma bolje rečeno milijarde, ki jih avtomobilski proizvajalci vlagajo v razvoj namenskih aplikacij, se seveda kažejo tudi v uporabnosti. Glede na zadnjo raziskavo kar 94 odstotkov vseh aplikacij pri modelih z motorjem na notranje zgorevanje ponuja prižig avtomobila na daljavo, le 34 odstotkov pa jih ponuja naprednejše funkcije, kot so ogrevanje kabine na daljavo, vklop ogrevanja sedežev ali odmrzovanje stekel. Pri električnih avtomobilih so to funkcije, ki postajajo vsakdanje in jih ponujajo že skoraj vsi.

Teslini prdci na daljavo

Spet se vračamo k Tesli. Pred časom so namreč razširili funkcionalnost aplikacije za nadzor svojih modelov. Z nadgradnjo Pomemben vpogled, ki ga ponujajo namenske aplikacije za električna vozila, pomeni tudi zanimiv vpogled v zgodovino polnjenja in na opravljene vožnje. Voznik tako lahko natančno in redno pregleduje porabo, stroške in prevožene kilometre. Foto: Gašper Pirman na novo različico so šli še korak dlje in lastniku omogočili, da na daljavo, prek vgrajenega zvočnika, sproži zvočni učinek prdca. Mogoča je uporaba zunanjega zvočnika za predvajanje glasbe, lastnik pa bo lahko prek svojega telefona pregledoval tudi kamero v notranjosti in naravnal temperaturo izključno za sovoznika.

Ogrevanje ali hlajenje kabine, ko to potrebujemo

Tokrat smo se na testu mustanga mach-e prvič srečali z Fordovo aplikacijo za nadzor vozila. Razen nekaterih malenkosti je skoraj v celoti prevedena v slovenščino. Je pregledna in uporabna, a ni brez napak. Ponuja vnos lokacije prek aplikacije, mustang mach-e pa bo glede na izbrano izračunal najugodnejšo pot predlagal uporabo polnilnic in pripravil baterijo, da se bo lahko polnila najučinkovitejše in hitro.