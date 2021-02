Odhod legende: "kriv" tudi za skrito zmago Mattija Nykänena

Hannu Mikkola je bil eden najvplivnejših voznikov vseh časov. Povezoval je romantično in avanturistično obdobje dirkanja prek cele Evrope in poznejše “sprintersko” obdobje svetovnega relija. Bil je prvi obraz originalnega forda escorta, Audijevega štirikolesnega programa quattro, zmagovalec 18 relijev za svetovno prvenstvo in leta 1983 tudi edinkrat svetovni prvak med vozniki. In do ene zadnjih zmag mu je kot sovoznik pomagal celo znameniti finski smučarski skakalec Matti Nykänen. Mikkola je v 78. letu starosti je umrl zaradi raka.

Hannu Mikkola je kariero gradil z različnimi proizvajalci, med temi so bili tudi Ford, Toyota, Audi in Mazda. Foto: Audi Včeraj popoldne so v finskem Rovaniemiju razglasili zmagovalce druge preizkušnje svetovnega prvenstva v reliju. Na prvih treh mestih so bili 33-letni Ott Tanak (Hyundai), 20-letni Kalle Rovanperra (Toyota) in 32-letni Thierry Neuville (Hyundai), ki so se z minuto molka spomnili nedavno preminulega legendarnega finskega voznika relija Hannu Mikkole. Čeprav bistveno mlajši in vsi trije skupaj po letih dve leti mlajši od Mikkole, so se trije najhitrejši vozniki še zelo dobro spominjali enega prvih “letečih Fincev”. Lahko bi bil njihov dedek ali cel pradedek, toda še nedolgo nazaj je sodeloval na različnih avtomobilskih spektaklih in veljal za pravo starosto svetovnega relija.

Pred šestimi leti je umrl Erik Carlsson, bržkone sploh prvi zvednik relija in mojster Saabovih avtomobilov, leto prej nas je zapustil sploh prvi svetovni prvak med vozniki Bjorn Waldegaard, v soboto je Mikkolovo smrt - ta je bila posledica rakavovega obolenja - sporočil njegov sin Vesa Mikkola.

We lost my father Hannu to cancer this weekend. Most knew him as a rallying great who ushered in the golden years of the sport. To me he was dad - and an incredible one at that. Always supportive, loving and genuine. Also a loving grandfather to my two boys. Rest In Peace Dad ❤️ pic.twitter.com/xL3L21E5Qz — Vesa Mikkola (@wazu33) February 27, 2021

Mojstra avanturističnih relijev in zadnjega pogona je za eno največjih revolucij izbral tudi Audi

Mikkola je svoj prvi reli odpeljal že davnega leta 1963 in prav zato je bil še voznik, ki je odlično nastopal tudi na nekdanjih klasičnih avtomobilskih maratonih. Na primer med Liegem, Sofijo in Liegem, prav tako tudi med Londonom in Mehiko. Bil je tudi prvi neafriški voznik, ki je zmagal na reliju Safari v Keniji.

Kljub vsemu pa se danes Mikkolo najbolje spominjamo kot prvega tovarniškega voznika Audija. Finec je leta 1979 za eno samo točko izgubil boj za naslov svetovnega prvaka med vozniki in sicer proti Švedu Waldegaardu. Mikkola je takrat vozil še forda escorta s pogononom na zadnji par koles. Nato pa je dobil klic iz Ingolstadta, kjer je Audi - sprva resda celo še nekoliko v tajnosti in skrito pred šefom Ferdinandom Piechom - pripravljal eno največjih avtomobilskih revolucij. Nemci so pripravljali prvi pravi dirkalnik za reli s štirikolesnim pogonom in Mikkolo so izbrali za svojega glavnega voznika.

Že leta 1980 je s quattrom kot predvoznik vozil na manjšem reliju na Portugalskem, leto pozneje pa ob boku Michele Mouton odpeljal do dveh zmag za svetovno prvenstvo. Mikkola je kot prvi s tem audijem pokazal nesporne prednosti štirikolesnega pogona.

Very sad day for the rally family! One of the best ever drivers has passed away, Hannu Mikkola All my condolences for his family and friends. R. I. P. — Carlos Sainz (@CSainz_oficial) February 26, 2021

Very sad day for the Rally family. Hannu Mikkola was a legendary driver and a lifelong friend, 1983 @OfficialWRC World Champion, 7-time 1000 Lakes winner. I’ve had the privilege to be his co-driver, in 1975 we ran the @Arcticrally on Fiat 124. My thoughts are with his loved ones. pic.twitter.com/a6tTi2gEUR — Jean Todt (@JeanTodt) February 27, 2021

Mikkola in finski as v smučarskih skokih Matti Nykänen. Leta 1989 sta skupaj zmagala na manjšem reliju na Finskem. To je bila ena zadnjih zmag za Mikkolo.

Mikkola je leta 1981 v Monte Carlu po nekaj kilometrih že ovrgel še zadnje dvome v prihodnost štirikolesnega pogona. Foto: Audi

Leta 1981 je v Monte Carlu hitro vodil z večminutno prednostjo

Že na prvi hitrostni preizkušnji uvodnega relija v Monte Carluz je bil namreč od vseh hitrejši za 50 sekund, na drugi dolgi 44 kilometrov pa kar za minuto in 57 sekund. Na tretji še za dodatnih 19 in na četrti preizkušnji za 39 sekund. Po vsega štirih hitrostnih preizkušnjah je imel že štiri minute in 20 sekund prednosti. Na enajsti HP je resda storil napako in odstopil, toda z doseženimi časi je utišal še zadnje dvomljivce in potrdil uveljavitev štirikolesnega pogona.

Mikkola je leta 1981 dobil dva relija za svetovno prvenstvo, enako tudi leto pozneje - to je bila tudi posledica številnih tehničnih težav in odstopov. Leta 1983 pa sta Mikkola in njegov dolgoletni sovoznik Arne Hertz vendarle stopila tudi na najvišjo stopničko. Zmagala sta na štirih relijih (Švedska, Portugalska, Argentina in Finska) ter postala svetovna prvaka v reliju.

Really sad to hear the news about Hannu Mikkola - he was a legend, a proper gentleman, a real Champion, and a great father to great kids. Sending all my condolences to his family and friends. RIP. pic.twitter.com/ygZU2TPAJh — Petter Solberg (@Petter_Solberg) February 27, 2021

We are saddened by the passing of Hannu Mikkola – an icon of the WRC and a special driver in Toyota's rally history. We send our condolences to his family and will drive on with him in our thoughts this weekend. pic.twitter.com/XISNeBXFyV — Toyota GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) February 27, 2021

Mikkola: "Iz ovinka te je quattro dobesedno izstrelil!"



Prve quattre je bilo zelo težko voziti. V ovinku ni bilo nikakršne moči, toda ko je motor prišel do določenega števila vrtljajev in je začel delovati turbinski polnilnik, je avtomobil dobesedno izstrelilo," mi je pred enajstimi leti Mikkola pojasnjeval na šovu Rally Legend v San Marinu, kjer je vozil brutalnega audija quattro S1 E2.



"Ko so me nekoč poklicali iz Audija in mi predstavili vizijo štirikolesnega pogona, sem bil skeptičen. Toda že po nekaj prvih testnih kilometrih sem skočil iz avtomobila in zagotovil, da bo ta dirkalnik nepremagljiv," se je še spominjal Mikkola.

Bil je mojster klasičnega finskega relija, ene najbolj posebnih in najtežjih relijev na svetu. Na tej dirki je zmagal sedemkrat. Foto: Audi

Kot voznik je imel smolo, da v svoji bogati karieri ni več kot enkrat postal svetovni prvak in da ni dobil več kot 18 relijev za svetovno prvenstvo. Audijevo začetno prednost s štirikolesnim pogonom so ob nastanku skupine B tekmeci hitro izničili, po ukinitvi skupine B pa novi službodajalci pri Mazdi niso imeli dovolj konkurenčnega dirkalnika za boj z Lancio. Še pred tem je z okornim audijem 200 quattro leta 1987 zmagal na reliju Safari v Keniji - to je bila za Mikkolo zadnja zmaga za svetovno prvenstvo. Med prvo in zadnjo je minilo 13 let.

Med največje uspehe prav gotovo sodi kar sedem zmag na reliju po Finski in štiri na reliju po Veliki Britaniji. Ko je leta 1970 s fordom escortom zmagal na avanturistično-vztrajnostnem reliju London-Mexico, je Ford v počasitev te prestižne zmage izdelal posebno različico avtomobila - danes zelo cenjeni starodobnik ford escort mexico.

Do ene zadnjih zmag celo z Mattijem Nykänenom kot sovoznikom

Eden najbolj zanimivih Mikkolovih podatkov prihaja iz leta 1989. Takrat je avgusta nastopil na manjšem reliju Mänttä 200-Ajo na Finskem. Bil je za volanom tovarniško pripravljene mazde 323 4WD skupine A, njegov sovoznik pa ni bil nihče drug kot legendarni finski smučarski skakalec Matti Nykänen.

Imela sta skupnega pokrovitelja in tudi Nykänen je imel rad hitre avtomobile, zato je imel priložnost tudi sam testirati Mazdin dirkalnik. S pomočjo Nykänena je Mikkola takrat celo dosegel eno zadnjih zmag na klasičnih relijih v skupni razvrstitvi.

Such a sad news this morning for the WRC family. Hannu Mikkola was one of those original Flying Finns and was a real gentleman. He inspired so many people including myself & I’m glad I could meet him & share some great rally memories. My thoughts are going to his family. pic.twitter.com/QILeG7cIaa — Jari-Matti Latvala (@JariMattiWRC) February 27, 2021

Njegova zapuščina presega suhoparne statistične dosežke

Mikkola bo ostal zapisan kot eden tistih voznikov, čigar vpliv, prepoznavnost in prava veljava je bistveno presegala osvojene suhoparne statistične rezultate. Bil je zelo cenjen voznik, topel in prijeten sogovornik in pravi dirkaški “gentleman”.

Leta 1993, takrat še kot tovarniški voznik Toyote in star 51 let, je še zadnjič nastopil na reliju za svetovno prvenstvo. Doma na Finskem, kje pa drugje in to je bil že njegov 123. reli na najvišji ravni tekmovanja. Dobrih 500 kilometrov dolg reli je končal kot sedmi skupno.

Very sad news last night for our rally family 😔 One of the best ever drivers and a great man passed away, WRC champion Hannu Mikkola. Sending all my thoughts to his family and friends. We rally for you this weekend 🙏 pic.twitter.com/hhQ2MLxux5 — Oliver Solberg (@OliverSolberg01) February 27, 2021

Odkrito spoštovanje tudi s strani štirikrat mlajših naslednikov

In še ta zanimivost: na tem istem reliju je s štartno številko 39 vozil tudi Harri Rovanperra, pozneje odličen voznik in tovarniški dirkač pri več moštvih, sicer pa oče včeraj na Finskem drugouvrščenega Kalleja Rovanperre. Prav tako s štartno številko 27 tudi Jari Latvala, oče poznejšega dolgoletnega voznika relija Jari-Mattija Latvale, danes vodje Toyotine tovarniške ekipe v reliju.

Včerajšnja minuta molka v spomin na Mikkolo je na Finskem prav zato izpostavila menjavo generacij, spomnila na vse evolucijske spremembe v reliju in iz vidika golobradih odličnih mladcev, poleg Rovanperre tudi sedmouvrščenega 19-letnega Oliverja Solberga, poudarila spoštovanje do nekdanjih šampionov najbolj kompleksne discipline avtomobilskega športa.