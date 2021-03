Nova znamka, prvi lasten salon v Ljubljani #foto

Čeprav je oznaka DS na pokrovu motorja za marsikoga neznanka, ga skoraj ni človeka, ki ne bi poznal legendarnega Citroënovega modela DS 19 iz leta 1955 (in njegovih naslednikov). Danes, 65 let pozneje, je DS samostojna znamka znotraj novonastalega koncerna Stellantis, ki je pred leti krenila na samostojno pot. Velik korak naprej so z odprtjem prvega in edinega prodajnega salona storili tudi v Sloveniji, ta tako kot njihovi modeli ni običajen prodajni salon. Obisk je posebno doživetje s francoskim pridihom, z novim domom pa bodo povečali tudi prodajne številke: v Sloveniji bo v letošnjem letu v svoj novi model DS sedlo približno 60 kupcev.

Pravzaprav nas je bolj kot sam prodajni salon zanimalo, kako nameravajo pri DS prepričati slovenske kupce. Ni namreč lahko posegati v prodajne deleže uveljavljenih znamk, še posebej v premijskem razredu, kjer so kupci več desetletij zvesti le eni. A priznamo, da so nas pritegnile tudi zgodba salona, njegova zasnova in zanimive podrobnosti.

Z novim avtom po rdeči preprogi

Da ne gre za običajni prodajni salon, nam je po nekaj sekundah sporočil že nos. Prijeten vonj, kot smo izvedeli pozneje, ni naključen. Gre za posebne dišave DS Fragrance, ki jih je razvil priznani mojster parfumov Antoine Lie. Na obeh skrajnih koncih 250 kvadratov velikega prodajnega salona sta še dve zanimivi rešitvi. Na desni strani kotiček savoir-faire, kjer ponazorijo delček iz pariškega studia, v katerem so odgovorni za oblikovanje notranjosti in obdelavo usnja, kar povezuje natančno izdelane razstavljene avtomobile z mojstri tega poklica. Na levi strani je kotiček za predajo avtomobila.

''Kupca ob prihodu po svoj avtomobil čaka intimna izkušnja. Avto je prekrit s ponjavo in pred prevzemom ta poseben dogodek proslavimo s kozarčkom francoskega šampanjca. Ko voznik zapelje iz salona, to stori po rdeči preprogi. Nakup avtomobila je poseben dogodek in znamka DS ni običajna znamka, zato poskrbimo, da se bo ta dogodek za vedno zapisal v spomin novega lastnika,'' je povedal Peter Horvat, direktor DS v Sloveniji.

DS želi v Sloveniji prodati okoli 60 avtomobilov, od tega jih bo 30 elektrificiranih (priključnih hibridov ali polnih električnih avtomobilov). Foto: Gašper Pirman

Visoka francoska moda za vpadljiv učinek

Ko so pred skoraj letom dni v Sloveniji uradno predstavili znamko DS slovenski javnosti, je direktor poudaril, da jih čaka tek na dolge proge. Začeli so graditi prepoznavnost in stavili na zaupanje kupcev. V letošnjem letu bodo tako z dvema modeloma skoraj podvojili prodajo in našli okoli 60 kupcev.

DS se v prodajnih številkah ne more meriti z uveljavljenim nemškim premijskim trojčkom BMW-Audi-Mercedes, pomeni pa jim lahko zelo izrazito alternativo. To sta avtomobila drugačne filozofije, polnega francoskega avtomobilskega pridiha, udobja, prijetne vožnje in naprednih tehnologij. In ravno ta drugačnost, francoski pridih in samosvoja zgodba so ključni dejavniki, kako uspeti na prenatrpanem trgu.

Skoraj tretjina jih že elektrificiranih

Pred dnevi sta svojo predanost električnemu pogonu napovedala Ford in Volvo, a so jih pri DS prehiteli za nekaj mesecev in prav tako napovedali izključno električno prihodnost po letu 2030. Izkušnje iz formule E jim že danes dajejo znanje, ki ga drugi nimajo. Pospešeno gradijo elektrifikacijo, zato ni nenavadno, da je v Sloveniji delež vseh vozil DS z elektrificiranim motorjem skoraj tretjinski.

Glavnino prodaje pomenita priključnohibridna različica DS 7 (doseg po WLTP je 58 kilometrov, baterija ima zmogljivost 13 kWh) in povsem električni DS3 e-tense. Poleti bo v prodajne salone prišel še predsedniški DS 9 s priključnohibridnim pogonom in oktobra še povsem novi DS 4, ki bo v letu 2022 tudi prevzel prodajno štafeto in pomagal tej znamki nadaljevati prodajno rast.

Foto: Gašper Pirman Foto: Gašper Pirman