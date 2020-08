Francozi še znajo: to je eden najbolj vpadljivih avtov #foto

Po DS 7 smo dobili v roke še manjši DS 3 crossback, ki prav tako igra na čustveno noto s svojim drugačnim videzom, drznimi podrobnostmi in crossoverskim značajem. Prodajno najpomembnejši član znamke pri nas je na cesti požiral poglede, kar le potrjuje besede prodajalca glede odličnega odziva javnosti ob prihodu znamke v Slovenijo. Že njegov videz daje jasno vedeti, da si želi tekmovati s premijskimi (nemškimi) tekmeci, to pa potrjuje tudi cena – testni primerek je brez popusta stal 37 tisočakov.

DS želi s tehnologijo skupine PSA, legendarnim imenom in vizualno podobo znamko postaviti na uspešne temelje. Glede na prva dva avtomobila v ponudbi (DS 7 in DS 3 crossback) jim to odlično uspeva, saj gre za ena najbolj vpadljivih avtov na cesti, še posebej pa je zanimiv manjši crossover, ki je cenovno tudi bistveno bolj dosegljivejši.



DS 3 crossback sloni na arhitekturi modela 208 in drugih modelov znotraj PSA, zato je dolg le nekaj več kot štiri metre. V ospredje ne potiska družinske uporabnosti, važno mu je, da je moden, lep in vpadljiv.



Samodejni menjalnik in bencinski trivaljnik sta odlična kombinacija, najmočnejši bencinski motor v ponudbi pa ''vleče'' zelo zvezno in zlahka opravi tudi z avtocestnimi hitrostmi.



Notranjost je polna linij in drugačnih rešitev, kot smo jih navajeni. To ima svoj čar, a nekatere stvari so zaradi svoje drugačnosti manj uporabne. Zmoti recimo položaj stranskih prezračevalnih šob, saj se jih ne da usmeriti drugam in vedno hladen zrak piha v roko ali glavo voznika. Zaslon na dotik je razmeroma hiter, a upravljanje klimatske naprave in drugih funkcij preko ekrana ni varno, niti priročno.

Motor: 1,2-litrski turbo z 114 kilovati



Poraba: 6,5 litra



Cena: 37.695

Citroën je že večkrat poskušal vstopiti v premijski svet z modeli DS, a jim v resnici nikoli ni uspelo doseči visokih ciljev. Ko je leta 2014 skupino PSA prevzel Carlos Tavares, je s svojimi izkušnjami, ko je moral na noge v ZDA postaviti prestižno znamko Infiniti (lastnik je Nissan), naredil drugačen načrt. DS je postal samostojna znamka z lastnimi prodajnimi načrti, modeli in tudi prodajnimi saloni. Seveda so novo poglavje pričeli pisati s športnimi terenci, po večjem DS 7 so lansirali še manjši DS 3 crossback. Zaradi nižje cene in manjših dimenzij bo njihov drugi model glavni prodajni steber tudi v Sloveniji, glede na odziv med našim testom pa lahko le potrdimo, da so s svojim načinom izdelave avtomobilov na pravi poti.

DS 3 crossback je v prvi vrsti vpadljiv manjši crossover. Veliko je zanimivih linij, kromiranih dodatkov in majhnih posebnosti kot so zložljive kljuke. Na cesti je opazen in kar požira poglede mimoidočih, te so bili v večini primerov pozitivni. Foto: Gašper Pirman Visoka moda v svetu crossoverjev

To se nam še ni zgodilo, da bi bil v prvem popoldnevu po prevzemu avtomobila odziv mimoidočih tako odkrit in neposreden. Vse se je Prtljažni prostor ima 350 litrov, tipka za odpiranje je nameščena nad registrsko tablico. Foto: Gašper Pirman pričelo že čez nekaj minut, ko nas je pred trgovino ustavil starejši gospod. Čeprav ni vedel, kakšen avtomobil vozim, mu je bil le-ta izredno všeč. Oči so se mu zaiskrile ob omembi znamke DS (zapuščina ''žabe'' ima svojo moč) in spomin na njegovega DS 21 je bil odprt.

Gospod v svojem peugeotu 108 je šel še korak dlje in me nekaj sto metrov celo zasledoval do parkirišča hiše, ker me je srečal na cesti in si je hotel vozilo pogledati v živo. Ta je avtomobil poznal, a ga še ni videl v živo in niti ni vedel, da je že prišel v Slovenijo. V istem popoldnevu sem zalotil še gospodično srednjih let, ki je sredi parkirišča možu pošiljala fotografije mojega avta. Ko sem jo ''zalotil'', se je le prestrašeno nasmehnila in pripomnila, da ji je ''noro lep''.

V svet crossoverjev je z novim DS 3 crossback zapihal svež veter. Francozi pravijo, da so njihovi konkurenti audi A2, mini countryman in mercedes-benz GLA.

Kaj nas je zmotilo?



Kar nekaj malenkosti pokvari vsakodnevno vožnjo. Tako nas je v dežju zmotila prehitra odzivnost senzorja za dež, saj so brisalci delovali s preveliko hitrostjo glede na razmere zunaj. Tudi če je le na drobno deževalo, so brisalci vztrajali pri najvišji hitrosti.



Ob vzvratni vožnji se vklopi sistem kamer, takrat ni mogoče spreminjati ničesar na zaslonu (klime, radia), v primeru telefonskega pogovora pa se – zanimivo – pri vzvratni vožnji na zaslonu ne pokaže slika iz kamere, očitno je ime klicatelja in tipka za prekinitev tisti trenutek pomembnejša. V premijskem avtomobilu bi morala biti tudi kakovost slike s kamer bistveno višja, v temi se skozi kamere vidi zelo malo.



Projicirni zaslon bi lahko podatke prikazoval neposredno na vetrobranskem steklu in ne na namenski stekleni ploščici.

Konservativen? Ne, tudi znotraj je drzen.

Foto: Gašper Pirman Med neposredne tekmece bi mi uvrstili tudi polno opremljena volkswagen t-cross in peugeot 2008. Res je, prvi je konservativen, kockast, a praktično enakih dimenzij, in si z različnimi individualizacijskimi možnostmi želi biti tudi moden. Drugi je posebnež od glave do peta, tako kot DS 3 crossback stavi na vizualno prepoznavnost, med seboj (skupaj z 208) si delita arhitekturo, motor in menjalnik.

A DS 3 crossback se od vseh naštetih tekmecev loči po številnih podrobnostih. Ne le zunaj, tudi znotraj je izjemno poseben. Nekaj besede ima tudi notranji paket Opera (doplačilo 1.500 evrov), ki prinaša temen stil potniške kabine in napa usnjene sedeže v črni z dizajnom paščka zapestne ure. Kupec bo imel sicer kar nekaj dela, preden bo določil vse najmanjše podrobnosti – na voljo so štirje paketi zunanjosti in štirje paketi notranjosti, deset zunanjih barv in dodatna možnost treh različnih barv strehe.

Lično oblikovana stikala preko katerih izberemo meni na zaslonu na dotik. Foto: Gašper Pirman

V prvi vrsti udoben, vozniško prijeten

DS 3 crossback je mehansko osnovo prevzel od modelov 208, 2008 opel corse in drugih modelov, ki slonijo na arhitekturi CMP. Kupca ne čaka lahka naloga, saj so na voljo štirje paketi opremi, štirje paketi notranjosti, deset zunanjih barv in še tri dodatne barve pri strehi. Seveda je k temu potrebno dodati še vso opcijsko opremo. Foto: Gašper Pirman Poganjal ga je prenovljeni 1,2-litrski trivaljnik z 114 kilovati, serijsko je bil sparjen z 8-stopenjskim dvosklopkovnim menjalnikom in navor se je prenašal na sprednji kolesni par.

Tako kot že v preteklosti tudi tukaj hvalimo celoten pogon. Motor je v prostem teku neslišen, med vožnjo prijetno poskočen in navsezadnje razmeroma varčen. Na testu je porabil 6,8 litra goriva.

Vzmetenje je seveda naravnano na udobje. Blažilniki dobro požirajo luknje in neravnine, je pa zaradi svojega SUV značaja in mehkejše zasnove bistveno manj natančen v zavojih. Z njim se da voziti hitro, a mejo doseže hitreje kot na primer ford puma. Tega niti ne moremo šteti kot slabost, ciljna skupina vsekakor ne bo med najhitrejšimi vozniki na cesti. DS 3 crossback bo svoje kupce očaral predvsem z videzom in izbranimi materiali, tako ali tako pa si večina voznikov želi predvsem udobja in ne športno neudobne vožnje.

Galerija: DS 3 crossback francoski posebnež na slovenskih cestah

Nekje so šli korak predaleč

V notranjosti je podrobnosti ogromno, premišljena je prav vsaka malenkost in vse je podrejeno slogu visoke mode. A meja je tanka, saj mora biti avtomobil tudi praktičen in ne samo lep. Stikala na osrednji konzoli za odpiranje stekel so res lepa, a vsako steklo moramo odpreti posebej – razmik med stikali je preprosto prevelik, da bi lahko obe sprednji stekli odprli sočasno z eno roko. Po drugi strani zmoti tudi položaj elektronske ročne zavore. Je le nekaj centimetrov nad stikalom za odpiranje voznikovega stekla. Alešu in meni se je zgodilo, da sva med vožnjo pomotoma pritisnila na ročno zavoro, namesto da bi odprla voznikovo steklo.

K sreči je izboljšana odzivnost zaslona na dotik, zato je premikanje po menijih razmeroma hitro, upravljanje klimatske naprave in radia pa brez daljšega zamika. Kljub temu nismo navdušeni nad upravljanjem vseh pomembnih funkcij prek zaslona na dotik. Za nastavljanje temperature je potreben odmik pogleda s ceste, prav tako za upravljanje z radiem.

Kljuke so pika na i



Med vožnjo ali ko je DS 3 crossback parkiran, se praktično ne opazi njegovih posebnih vratnih kljuk. Prilegajoče se vratne kljuke so elegantne in predvsem z vidika ekskluzivnosti edinstven dodatek. Princip uporabe je povsem preprost: vratne kljuke so uporabnikom na voljo, ko je to potrebno. Sicer so zložene v bočnih stranicah vozila.



Poleg tega je zaradi inovativnega sistema za prostoročni dostop in zagon dovolj, da se vozilu približamo, in znotraj območja 1,5 metra se vozilo odklene in vse štiri kljuke se samodejno izstavijo. Ko se oddaljujemo od vozila, se kljuke zložijo in vozilo se samodejno zaklene.

Prezračevalna šoba je postavljena na vrata in ne na armaturno ploščo, kot je to ponavadi. Zanimiva rešitev, a v praksi zna marsikoga zmotiti njena postavitev - ali piha v roko naslonjeno na vratih ali pa v glavo voznika. Foto: Gašper Pirman

Prostornost primerna njegovim zunanjim dimenzijam

DS 3 crossback deluje na prvi pogled večji, kot je v resnici. V dolžino meri 4,1 metra in ima 350-litrski prtljažnik, kar je povsem nekje v povprečju razreda. Vsekakor je v ospredju njegova posebnost, nikakor pa ne presežki v prostornosti. Tega mu ne moremo zameriti, tudi pri drugih premijskih tekmecih je v ospredju bolj izkušnja kot pretirana družinska raba. Ne smemo pozabiti še na opcijske matrične žaromete. S pomočjo 15 neodvisnih segmentov se ponoči odvija prava igra svetlobe, njihovo delovanje pa nadzira kamera na zgornjem delu vetrobranskega stekla.

Je pa zanimiv pogled na ceno, kjer DS 3 crossback od svojih neposrednih tekmecev izstopa. S ceno 37 tisočakov seveda ni poceni, a je pozicioniran med običajnimi modeli v razredu in tistimi s premijskim pridihom. Tako gre za vstopno točko v modni svet vsem, ki si želijo izstopati, a za takšen paket ne želijo plačati tudi do petdeset tisočakov.