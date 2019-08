Nov mejnik Rusov: tale brezpilotnik prvič v zraku #video

Povsem običajni prvi test letala

Na posnetku prvega poleta "hunter-B", kot je neuradno ime brezpilotnega drona, se pravzaprav ne vidi nič novega. Na lep dan letalo vzleti, naredi nekaj preletov in obratov ter pristane. Gre za povsem standarden načrt v primeru prvega poleta avtomobila.

Bolj kot to je prvi polet pomemben zaradi letala samega. Gre za prvi polet težkega oboroženega brezpilotnega letala z reaktivnim pogonom in dolgim dosegom ruske izdelave. Letalo, ki se pilotira na daljavo, sloni na prototipu RPA iz leta 2005. Zasnovo so izdelali pri proizvajalcu Mikoyan-Gurevich (MiG).

Novega Su-70 Hunter-B naj bi bil težje opazili radarji, zato bi lahko neopazno prešel v težko zavarovana območja in tam poleg opazovanja tudi napadel cilje. Zaradi reaktivnega pogona in oddaljenega nadzora lahko takšen dron tudi kot prvi vodi napad in obvaruje pilote v prvih fazah napadov na cilje.

Unikatne rešitve izboljšujejo "nevidnost"

Vsekakor Su-70 ni majhen dron. Njegova masa znaša skoraj 20 ton, kar je dvakrat več kot tehta ameriški F-16 fighting falcon. Toda glavne prednosti brezpilotnega drona je konvencionalno oblikovan zaobljen izpušni sistem.

Zasnovo, kot je na primer Northop Grumman X-47B, odlikuje ravna, zaobljena konfiguracija izpušnega sistema. S tem se zmanjša radarski prerez (RCS), kar izboljša neopaznost in zmanjša infrardeči podpis (IR) letala. Ta okrogla izpušna naprava je na videz v nasprotju s konstrukcijskimi znaki na sprednjem delu Su-70. Trapezni motor je zasnovan tako, da skrije lopatice ventilatorja motorja pred radarskim odsevom od spodaj in spredaj. Številni viri tudi pravijo, da je letalo izdelano iz predvsem kompozitnih materialov – kar naj bi še dodatno izboljševalo nevidnost na nebu.

Motor so razvili znotraj države

Prvi ruski reaktivni dron naj bi imel vgrajen turbinski motor saturn AL-31, ki so ga razvili in oblikovali pri ruskem podjetju Lyulka. Ta motor že uspešno uporabljajo pri družini letal Su-27 in kitajskem dvojniku chengdu J-10. Odvisno od različice ima motor AL-31 približno 20 ton potiska, kar bi pomenilo razmerje moči in mase 1:1.