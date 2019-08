Tako so ponoči prek Slovenije peljali potniško letalo #video

Včeraj so z Brnika po cesti proti Dolenjski tako peljali odsluženo Bombardierjevo letalo, ki je do Dolenjskih toplic prispelo danes zjutraj.

Video – izredni konvoj na poti proti Dolenjski

video: Slovensko združenje kontrolorjev zračnega prometa

Nenavaden tovor na slovenskih avtocestah

Gre za potniško reaktivno letalo Bombardier CRJ 200ER, ki je zadnjih 17 let potnike prevažalo po ZDA, Mehiki in Sudanu ter zadnjič pristal na brniškem letališču. Podjetje FerroČrtalič z več kot 50-letno tradicijo je letalo kupilo, ker "razvija najnaprednejše rešitve za obdelavo površin v letalski industriji", s katerimi se zagotavlja večjo varnost zračnega prometa.

Pred prevozom so z letala odrezali krili in ju naložili na ločeno prikolico. Po prihodu letala in njegovi postavitvi na nosilce, ko mu bodo nazaj privarili krili, bo sledilo njegovo urejanje. Zaradi kompleksnosti prevoza so bila del konvoja tudi dvigala, saj so predvidevali premikanje in dviganje prikolic.

Prevoz je opravilo slovensko prevozniško podjetje Floro Transport. Njihovega lastnika Florjana Koselja smo lani spoznali kot lastnika zanimivega in zdaj že 36 let starega tovornjaka ameriške znamke Peterbilt.

Florjan Koselj je lani v Ljubljani navdušil s tem Peterbiltovim tovornjakom. Foto: Gregor Pavšič