Nenavadni volani: nore ideje iz preteklosti #foto

Lancia beta trevi je bila limuzinska različica modela beta berlina in je imel prav posebno potniško kabino. Armaturno ploščo s številnimi luknjami za različne opozorilne lučke so poimenovali armaturna plošča švicarskega sira. Tudi volanski obroč je bil druačen. Uporabili so le eno horizontalno prečko, ki je bila povrhu vsega postavljena še nekoliko nižje. Kljub drugačnemu videzu je takšen volanski obroč ustrezal tej zanimivi potniški kabini.

Ni še povsem jasno, ali bo tak volan prišel tudi v serijske Tesline modele S in X. Foto: Tesla Tesla je pred dnevi predstavila nov volanski obroč, ki bo na voljo v modelu S in X. Volan nima klasičnih obstranskih ročic za upravljanje smernikov in brisalcev vetrobranskega stekla ter je zgoraj odrezan. Pripombe na varnost takšnega volana že imajo pri ameriški agenciji NHTSA, tudi v preteklosti pa so imeli nekateri proizvajalci resnično zanimive in odtrgane rešitve, a so najbolj divje ideje ostale v konceptni fazi. Zaenkrat se še ne ve ali bo Teslin odrezani volan sploh prešel v serijsko proizvodnjo ali bo ostalo kot neuresničena zamislica Elona Muska.

Spodaj objavljamo še nekaj serijskih in konceptnih avtomobilskih volanov iz preteklosti:

Maseratijev ''bumerang'' je bil sicer koncept, a kot so zatrjevali Italijani je bil registriran za uporabo na javnih cestah. Koncept je napovedoval model bora, za njegovo zasnovo pa so poskrbeli pri Giugiaro. Merilnike so si sposodili pri citroenu SM, le nekaj centimetrov pred njimi pa je bil postavljen sila zanimiv volanski obroč. Ker je bil tako blizu armaturne plošče je bilo njegovo vrtenje sila preprosto. Voznik ga je lahko upravljal samo s palcem na roki in še to brez večjega naprezanja.

Citroen DS je bil vodilen inovatrski model svojega časa. Pri marsičem je bil prvi in postavljal merila drugim avtom, pri DS21 pa je bil drugačen tudi volanski obroč. Francozi so zamaknili nosilno prečko in jo pomaknili vstran, s tem pa je nastala elegantna oblika volanskega obroča. Do danes je bilo veliko obročev z le eno prečko, a le redkokateri se po vizualni privlačnosti lahko približa DS21 volanskemu obroču. Subaru XT je bil vizualno poseben avto, ki je kupce iskal v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Šlo je za izredno aerodinamičen model s potniško kabino izdelano po vzoru letal. Ročica menjalne ročice je bila oblikovana kot ročica na letalu z gumbom za vklop štirikolesnega pogona. Asimetrični volanski obroč s prečko v obliki narobe obrnjene črke L in zelo izraženim počivalom za palec je bil izdelan za čimboljši užitek v vožnji. Naslednik modela XT, SVX se je vrnil v ustaljene tire in povzel običajen volanski obroč.

Mazdin koncept MX-03 je nastal leta 1985 in se spogledoval s hondo NSX. A če ji imel pri zunanji obliki vzornika je bila potniška kabina povsem samosvoja. Njen videz je bil bolj podoben vojaškemu letalu kot športnemu avtomobilu, zato ni manjkala niti pokončna letalska ročica menjalnika, številni digitalni merilniki in volanski obroč z dvema ročicama. Vse skupaj je spominjalo na letalo iz filmske uspešnice Star Wars. Ogljikova vlakna, alkantara in brušen aluminij so zvezde potniških kabin superšportnih modelov Pagani. Med najbolj osupljivimi modeli je zonda, kjer izstopa volanski obroč. Unikaten volan je bil obdan s prestavnimi ročicami iz ogljikovih vlaken, oblečen v alkantaro in obdan z okvirjem iz ogljikovih vlaken. V njem je bil vgrajen merilnik vrtljajev, delno pa ga je prekrivala oznaka zonda R.

Leta 1999 je BMW ponudil vpogled v prihodnost s konceptom, ki je prikazoval 70 tehničnih inovacij in 61 izumov. Z22 je imel vgrajen projicirni zaslon, stranske kamere in namesto običajnega vžiga v volanski obroč vgrajen bralec prstnih odtisov. Pravokotni volanski obroč je imel vgrajen multifunkcijske gume, eden od njim je omogočal tudi približevanje pogleda na stranskih kamerah.

Spyker C8 je nizozemski avto iz začetka stoletja, ki ga je poganjal audijev osemvaljnik. Bolj kot sam avto je mnogim v oči padel volanski obroč s sredinskim delom v obliki letalskega propelerja. Izdelan je bil iz aluminija in brez zračnih blazin. Lahko bi rekli lep, a nič kaj preveč varen.