“Ne morejo se odločiti …”: veliko vprašanj, malo odgovorov.

Glasen zvok pri ljudeh nezavedno sproži strah in adrenalin. Lahko avtomobilski šport zato v prihodnje preživi brez glasnih motorjev? Kakšne so sploh alternativne možnosti za klasični dirkaški šport kot je svetovno prvenstvo v reliju, kaj se dogaja v ozadju in zakaj jasne tehnične strategije za prihodnost še ni mogoče sprejeti? Preverili smo na centralnoevropskem reliju na Češkem in v Nemčiji.

Že vsakdanja avtomobilska industrija se je znašla pred številnimi razpotji, kjer vsaj trenutno ni povsem jasna globalna pot proti prihodnosti alternativnih pogonov, še toliko večji so izzivi pri odločevalcih v avtomobilskem dirkaškem športu. Tematika je pomembna, ker je bilo dirkaško okolje – predvsem reli, kjer dirkalni avtomobili izhajajo iz vsakdanjih avtomobilov – že desetletja poligon razvoja. Prek športa so tudi v vsakdanje avtomobile prišle različne tehnologije, obenem je bil športni oder tudi mesto za gradnjo mnogo avtomobilskih znamk in posameznih modelov.

Trenutna realnost je hibridna tehnologija, ki pa v vsakdanjih avtomobilih ni nič novega

Tovarniške specialke za reli so zadnji dve leti hibridni avtomobili. Polni izkoristek priključno-hibridnih pogonov pa se še ni zgodil. Dirkalniki imajo na hitrostnih preizkušnjah več moči in prek rekuperacije zavorne energije se baterija med dirkanjem skozi ovinke tudi polni, vožnje na elektriko pa je le za vzorec in ta je obiskovalcem večinoma skrita.

Na vmesnih etapah še ni predpisanih odsekov skozi naselja, ko bi tekmovalci iz praktičnih in promocijskih razlogov vozili z električno energijo, ta je zapovedana le za premike znotraj servisne cone. Hibridni pogoni so tudi enotni in jih za vse dirkalnike dobavljata zunanja partnerja (skupni razvoj nemškega Compact Dynamics in avstrijskega Kreisel Electric) – torej ne gre za pogone proizvajalcev, čeprav imata tako Toyota kot Hyundai pomemben program hibridnih avtomobilov, enako tudi Ford.

Tovarniške specialke za reli so lani prvič dobile priključno-hibridni pogon. Foto: Red Bull

Prototip yarisa GR, kjer so za pogon klasičnega motorja namesto bencina uporabili vodik. Foto: Toyota

V zadnjih dveh sezonah pa se je že večkrat zgodilo, da se je tekmovalec pred odstopom rešil prav zaradi hibridnega pogona. Ko se je na hitrostni preizkušnji okvaril klasični pogon na osnovi motorja z notranjim zgorevanjem, je voznik vklopil električni način in se – resda počasi – pripeljal do cilja. Električni doseg reli specialke, ki stane približno milijon evrov, je za zdaj močno omejen.

Že leta 2009 je Citroën na osnovi dirkalnika C4 WRC izdelal tudi hibridno različico. V zadnjih dveh letih je Toyota poizkusno že pokazala tudi nekatere svoje športne avtomobile, kjer so združili obstoječi motor z notranjim izgorevanjem in vodikom. Tega so vbrizgali neposredno v valje in torej ne gre za bolj znano tehnologijo vodikovih gorivnih celic.

Motor dirkaške škode fabie RS rally2. Foto: Gregor Pavšič

Na temo morebitnih rešitev za pogone dirkalnikov v prihodnosti smo se pred tedni pogovarjali tudi z Robertom Reidom, nekdanjim svetovnim prvakom med sovozniki, danes pa podpredsednikom FIA za področje športa. Reid je bil septembra gost relija v Novi Gorici.

"Proizvajalci se ne morejo odločiti. Ko vprašam, kdo želi sintetična goriva, roko dvigneta dva. Ko vprašam za hibride, podobno. Kdo želi elektriko? Roko dvigneta dva naslednja. Nato je tu še vodik. Če bi morali zdaj izbrati pogon za dolgoročno prihodnost, si težko predstavljam, da bi bili zadovoljni več kot dva ali trije proizvajalci. Trenutno je težko vedeti, kam vse potuje. S hibridnimi pogoni in nefosilnimi gorivi imamo dober kompromis. Predvsem na pobudo Stellantisa smo ustanovili tudi električni razred Rally5e. Želeli so tekmovalni razred, mi smo ga zagotovili, zdaj pa je poteza na njihovi strani," je za Siol.net povedal Reid.

Robert Reid (desno) v družbi Carlosa Sainza, nekoč svetovnega prvaka v reliju in danes tekmovalca na vztrajnostnem reliju Dakar, ter predsednika FIA Mohammeda Ben Sulayema. Foto: Red Bull

Foto: Red Bull

Pri promotorju svetovnega prvenstva poudarjajo, da so neposredni izpusti dirkalnikov na svetovnem prvenstvu izjemno majhen del vseh izpustov celotne karavane. Pojem vztrajnosti postaja vse pomembnejši tudi iz dolgoročnega sprejemanja športa v okolju. Brez ustreznih ukrepov, ki presegajo le osnovne pogone, lahko reli v desetih letih marsikje ostane brez svojega doma.

FIA, promotor in posamezni organizatorji so zato že sprejeli več manjših ukrepov, ki pomagajo nižati celoten okoljski vpliv posamezne prireditve. Od leta 2019 do konca letošnjega leta jim je uspelo med drugim zmanjšati ekipo za neposredne prenose relijev. Namesto sto na prireditve odpotuje le še 60 članov produkcijske ekipe, količino goriva za pogon generatorjev so s 750 zmanjšali na 500 litrov, maso opreme za prevoz pa z 12,6 na 4,8 tone.

Tudi pri izdelavi izdelkov iz ogljikovih vlaken je mogoče izničiti izpuste CO2. Foto: Gregor Pavšič

Na reliju po Grčiji so letos reciklirali 20 odstotkov varnostnih mrež, v Estoniji pa so za elektriko, potrebno za pogon servisnega parka, uporabili obnovljive vire. Električno energijo za osvetlitve ciljnega podesta so zagotovile sončne celice.

"Reli ni težava, temveč ena izmed rešitev za prihodnost. Čeprav je ta v avtomobilskem svetu še negotova in danes nihče točno ne ve, kam bomo zavili, lahko z različnimi prijemi in manjšimi koraki v tem vmesnem obdobju storimo veliko," nam je na Češkem povedal Andrew Weathley, direktor za področje relija pri FIA.

Levo klasično dirkaško gorivo, desno sintentično e-gorivo. Foto: Gregor Pavšič

Bo mogoče v prihodnje še primerjati vsakodnevne in dirkaške avtomobile za reli? Levo bencinsko gnana fabia RS rally2, ki brez davka stane od 260 do 290 tisoč evrov, desno štirikrat cenejša serijska škoda enyaq coupe RS za vsakodnevno rabo. Foto: Gregor Pavšič

Liter dirkalnega e-goriva stane pet evrov

Svetovno prvenstvo v reliju je prav tako prehitelo formulo ena pri vpeljavi pogonskega goriva na podlagi sintetičnega bencina. Dobavitelj za svetovni reli je nemško podjetje P1 Fuels, ki gorivo pridobiva s pomočjo bioodpadkov ali iz CO2, "izsposojenega" iz zraka.

Nemci so prav gotovo med tistimi, ki v prihodnjih desetletjih vidijo velik pomen t. i. e-goriv. Tudi če se bodo leta 2035 res prodajali le še električni avtomobili, bo na cesti še na milijone rabljenih. Eden ključnih izzivov bo poiskati primerno gorivo za rabljena vozila in tudi starodobnike. Če bi lahko proizvodna kapaciteta e-goriv primerno narasla – skeptiki jim očitajo predvsem potratnost pri uporabi elektrike iz obnovljivih virov –, bi bila mogoča tudi velikoserijska proizvodnja. S tem bi padla tudi cena, ki danes za sintetično dirkalno 102-oktansko gorivo znaša pet evrov na liter.

Primer čistega ogljika, ki je zelo lahek. Foto: Gregor Pavšič

P1 Fuels lahko danes izdela od deset do 20 milijonov litrov e-goriva letno. Z na novo načrtovano tovarno bodo lastno proizvodno kapaciteto povečali na 300 milijonov litrov letno.

Po izračunu FIA je prehod na omenjena goriva samo v svetovnem prvenstvu v reliju lani preprečil 118 ton izpustov CO2, kar pomeni približno 30 ton čistega ogljika. Spodaj primeri fosilnega in sintetičnega goriva, pa tudi čistega ogljika.

Na Finskem so ustanovili reli ekipo Secto, kjer uporabljajo sintetična goriva in tudi maziva. Voznika sta Heikki Kovalainen, nekdanji voznik F1, in Justus Raikkonen, nečak Kimija Raikkonena. Letos so nastopali na Finskem, prihodnje leto sledi tudi mednarodni program.

V ozadju že nekatere zanimive rešitve

V sklopu relija v Nemčiji je potekala zadnja preizkušnja Oplovega pokala z električnimi corsami. Traso zanje so prilagodili in reli skrajšali na vsega 78 tekmovalnih kilometrov. Na klasičnih regionalnih relijih tem avtomobilom uspe odpeljati približno 80 odstotkov trase. Izziv so daljše vmesne etape in sposobnost enakovrednega polnjenja baterij vseh dirkalnikov skoraj istočasno.

Zanimiva možnost za različne aplikacije v prihodnosti je kombinacija električnih pogonov in generiranja elektrike iz vodikovih jeklenk. To možnost uporabe baterijskih vozil pripelje tudi v kraje, kjer je električno omrežje močno omejeno. Tak sistem smo že večkrat spoznali pri Toyoti, na Češkem so partnerji Škode prav tako predstavili podobno rešitev. Ena jeklenka vodika je visoka dva metra in tehta 650 kilogramov. V njej je 14,5 kilograma vodika, kar omogoča proizvodnjo 230 kilovatnih ur električne energije. To bi zadoščalo za stoodstotno polnjenje več kot petih omenjenih Oplovih električnih dirkalnikov. Polnilni sistem ima vgrajeno baterijo, ki uravnava konične moči. Moč polnjenja znaša 90 kilovatov.

Naprava, ki prepozna nepravilnosti v notranjosti baterije in pravočasno opozori na potencialno nevarnost požara. Foto: Gregor Pavšič

Calle Carlberg je z očetom Torbjörnom letošnji prvak Oplovega pokalnega tekmovanja z električnimi corsami. Foto: Opel