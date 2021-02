Legenda o dizelsko-električni ruski lokomotivi s kolesi #foto

Videli smo že veliko nemunosti, ki so jih razvili v ruski vojski (ali katerikoli drugi vojaški velesili), tudi vlak z dizelsko-električnim pogonom in dvanajstimi terenskimi pnevmatikami.

Zgodba o tem vsekakor posebnem vojaškem stroju se je pričela leta 2002, ko je rusko ministrstvo za obrambo pri proizvajalcu lokomotiv Kolomensky zavod naročilo izdelavo izredno vzdržljive več osnega terenskega vozila. Z njim so želeli spoznavati večkolesno krmiljenje in pogonske sisteme, ki so zmožni poganjati več osi hkrati. Kot navajajo nekatere ruske strani naj bi z njim želeli izdelati mobilno elektrarno, a ne glede na njen namen so pri Kolomensky pričeli z izdelavo nenavadnega vozila, ki naj bi nastal z združitvijo dveh različnih prevoznih sredstev.

Osnovo mu je posodil tovornjak za prevoz raket

Osnovo za izgradnjo novega tereneskega vozila sta mu posodila MAZ-7904, avtomatizirano vozilo za izstrelitev raket in 12-kolesni tovornjak MAZ-547. Na to osnovo so pri Kolomenskyju nataknili ''karoserijo'' nekdanje vojaške lokomotive kolomna DM62 oziroma krajše Mashka. Skupaj z lokomotivo je prišel tudi 150,6-litrski dvotaktni dizelski dvanajstvaljnik s kodno oznako 14D40, ki je imel 1.970 ''konjev''. Ta je poganjala 1.300-kilovatni enosmerni generator, ki je v osnovi poganjal vlečne motorje lokomotive.

V tem primeru je generator pošiljal energijo k vsakemu kolesu na katerem je bil nameščen motor z 80 ''konji''. Vsako kolo se je lahko nadziralo individualno, v teoriji bi bilo možen rakov premik, kot je to zmožen storiti novi električni hummer. Podatkov o krmiljenju je bore malo, celoten sistem naj bi deloval preko neučinkovite hidravlične črpalke. Ravno slednja naj bi bila kriva za klavrn konec tega projekta.

Po prvem testu so odpadla kolesa na četrti osi in sesedla se je tretja os. To je bilo dovolj velik dokaz, da so prekinili z razvojem tega nenavadnega vozila.

O njegovem neuspehu kroži veliko različnih teorij

Ker gre za vojaški projekt so informacije seveda omejene in o projektu se ne ve veliko. Inženirji, ki naj bi sprva zagnali ta velikanski stroj in ga želeli voziti so naleteli na neprijetno presenečenje. Tretja os je odpadla s šasije in četri par koles je preprosto odpadel. Na nekaterih ruskih straneh pravijo tudi, da je hidravlična tekočina uhajala praktično iz povsod.

Kakorkoli, projekt je bil v trenutku koknčan. Na to mešanico lokomotive in tovornjaka so namestili fiksna kolesa, ga prebarvali v prepoznavno zeleno barvo in razstavili zunaj inštituta Kolomensky. Leta 2004 naj bi lokomotivo prestavili, a le na drugo lokacijo znotraj tovarne. Vse od leta 2011 je njena usoda neznana, podatkov o njenem obstoju je vse manj in tovarna je zapirala nekatere oddelke, zato ni jasno kaj so storili s tem zgodovinskim vozilom ruske vojske. Na spletu obstaja en posnetek, kjer pa se lokomotiva ne vozi s pomočjo svojega pogona temveč jo na prikolici prevaža vojaški tovornjak.

Za potrebe ruske vojske so želeli združiti pogon in ''karoserijo'' lokomotive in 12-kolesno osnovo tovornjaka za prevoz raket.