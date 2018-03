Ima tudi padalo: Najmanjše in najcenejše poslovno letalo #video

Najmanjše in najcenejše zasebno letalo ima tudi varnostno padalo #video

Najmanjše in najcenejše zasebno letalo Cirrus vision jet je namenjeno premagovanju krajših razdalj v hitrem času. Gre za prvo civilno letalo s certifikatom FAA z enim motorjem in je hkrati najcenejše in najmanjše zasebno letalo na svetu, opremljeno s posebnim padalom CAPS (Cirrus Airframe Parachute System).

Najmanjše in najcenejše zasebno letalo na svetu ima več neuradnih imen, The Jet, SJ 50, SF50 ali Vision Jet. Za zmedo so poskrbeli kar sami, saj so šele ob predstavitvi na trgu letalu dodelili uradno ime - Cirrus SF50 Vision Jet.

Gospodarska kriza je pod vprašaj postavila njegov obstoj

Ameriški izdelovalec letal je razvoj napovedal že leta 2007, tik pred začetkom svetovne gospodarske krize. Prvi koncept je bil v zraku že leto dni po uradni razglasitvi, a je kriza nekoliko omajala zagon novega letala. Cirrus je kljub težavam nadaljeval razvoj, jeseni 2016 pridobil certifikat FAA in jim do konca leta dostavil tri letala. V začetku lanskega leta so prejeli uradno potrditev in certifikat, dovoljenje za prodajo v Evropi pa maja lani. Poleti so zagnali proizvodnjo in do konca leta izdelali 40 letal.

Kljub težkim gospodarskim razmeram so v desetletju dobili več kot 600 prednaročil za dva milijona dolarjev vredno zasebno letalo, letos pa želijo izdelati 80 letal. Poslovneži so se za nakup odločili predvsem zaradi nizke cene. Najbližji zasledovalec, hondaJet, je kar dvakrat dražji kot vision jet.

Letalo ima vgrajeno padalo, ki se v primeru težav sproži iz nosa ter s hitrostjo približno 30 kilometrov na uro potuje proti tlom. Foto: Cirrus Airplanes

Unikatna oblika zadnjih kril in le en motor sta prepoznaven znak tega zasebnega letala. Foto: Cirrus Airplanes

Vizija: ustvariti nekaj posebnega

Nekonvencionalen in udaren zadek s kriloma v obliki črke V je ena glavnih in najpomembnejših lastnosti tega avtomobila. Zadek nadomešča tradicionalni pokončni in horizontalni stabilizator. Namesto krmila koncept Vision prinaša nagnjena zakrilca, ki jih upravlja pilot, ter dvoje računalniško nadzorovanih krilc pod kriloma V. Ravno zaradi oblike zadnjih kril so lahko inženirji motor namestili na vrh ter zmanjšali hrup v potniški kabini in pri pristajanju. Hkrati je takšen položaj motorja lažji za pregled in servis.

Pri Cirrusu so želeli izdelati vizionarsko letalo, ki lahko na višini 7.500 metrov preleti tisoč navtičnih milj pri hitrosti 300 vozlov. Vision SF50 je po tem, ko je prestal uradne teste in preizkuse FAA, prvo civilno letalo z enim motorjem. Najcenejše in najmanjše zasebno letalo na svetu je tudi prvo letalo, opremljeno še s posebnim padalom CAPS (Cirrus Airframe Parachute System), ki se ob težavah sproži iz nosa letala in poskrbi za varen pristanek.

Tehnične specifikacije



Prostor za potnike: 6



Dolžina: 9,42 metra



Razpon kril: 11,79 metra



Višina: 3,32 metra



Masa praznega letala: 1.620 kilogramov



Največja dovoljena masa: 2.722 kilogramov



Kapaciteta rezervoarja goriva: 907 kilogramov



Motor: Williams FJ335A turbo z 8 kilonjutni potiska



Potovalna hitrost: 556 kilometrov na uro, 300 vozlov



Najmanjša potovalna hitrost: 124 kilometrov na uro



Doseg: 1.111 kilometrov s 555 kilogrami dodatne obtežitve pri maksimalni hitrosti 556 kilometrov na uro; 2.220 kilometrov z 91 kilogrami dodatne obtežitve pri hitrosti 450 kilometrov na uro



Maksimalna višina: 8.500 metrov

Brez ogljikovih vlaken ne gre

Večino sestavnih delov letala individualno izdelajo v Severni Dakoti v mestu Grand Forks, po končani izdelavi pa jih s tovornjaki prepeljejo v Minnesoto v mesto Duluth, kjer ima Cirrus Design sedež. Tam kalupi kril čakajo, da jih napolnijo s sloji ogljikovih vlaken. Celoten proces izdelave je ročen, a si delavci pomagajo z laserji, ki nadzorujejo kalupe in iščejo napake v izdelavi. Trup je izdelan iz enega kosa ogljikovih vlaken. Izurjeni delavci v železen kalup drugega za drugim nameščajo vezivne plasti ogljikovih vlaken. Celoten kalup kasneje impregnirajo s smolo, ki s toploto skupaj zlepi vlakna. Ko so vsi sestavni elementi izdelani, gredo v Duluth, kjer jih sestavijo skupaj. Zaradi ogljikovih vlaken so lahko v trup namestili ogromna okna, ena izmed največjih glede na velikost letala. Zaradi majhne mase lahko delavci večino delov naokoli prenašajo kar sami, za to ne potrebujejo dvigal ali vozičkov. Ker bo večina kupcev že obstoječih lastnikov zasebnih letal, bodo poleg prodaje ponujali še trening vožnje in izvajali programe za pridobitev certifikata za pilota. Zaradi ugodnih vremenskih razmer skozi vse leto je ta center v zvezni državi Tennessee v mestu Knoxville.

V notranjosti je prostora za pet potnikov plus pilota. Foto: Cirrus Airplanes

Pilotu pomaga Garminov navigacijski sistem. Foto: Cirrus Airplanes

Letalo je dolgo 9,42 metra in ima razpon kril 11,79 metra. Foto: Cirrus Airplanes

CAPS ali padalo, ki rešuje življenja

Sistem CAPS sestavlja padalo z maso 68 kilogramov, ki ga izdelujejo in pakirajo v podjetju. V primeru težav lahko pilot ali potniki povlečejo za ročico in zaženejo proces sprožitve padala. Če letalo potuje z maksimalno hitrostjo, bo samodejno začelo zmanjševati hitrost in pri primerni hitrosti sprožilo padalo. S pomočjo zračne blazine se zloženo padalo sproži iz nosa letala. Traki, nameščeni na strukturo iz ogljikovih vlaken, pomagajo, da se letalo stabilizira in se počasi, s hitrostjo približno 30 kilometrov na uro, približuje tlom. Gre za prvi takšen sistem, ki je serijsko vgrajen v letalo, toda pri Cirrusu padala, vgrajena v letala, uporabljajo že od leta 1990. Do zdaj naj bi s tem rešili več kot 120 življenj.

Izredno nizki stroški vzdrževanja

Ena glavnih prednosti letala je motor FJ33. Preračunano je ura delovanja vredna 600 dolarjev, kar je v svetu običajnih smrtnikov ogromno, pri letalih pa zelo malo. Pri podobnih letalih se lahko stroški za uro letenja dvignejo nad tisoč dolarjev. Ker ima letalo le en motor, je manjša tudi povprečna poraba goriva.