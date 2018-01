Zakaj ima Fiesta vse, kar potrebujete

To je zgodba o usodnem prijateljstvu, ki se je v več kot štirih desetletjih Fieste spletlo med tisočimi zadovoljnih voznic in voznikov po vsej Evropi. To je zgodba o uspehu: Ford Fiesta se je lani vrnila z rekordnim navdušenjem. Tako je očarala, da so morali celo povečati proizvodnjo. Nič nenavadnega, saj ima vse, kar potrebujete.

Foto: Klemen Brumec

Legendarna Ford Fiesta se je prenovljena vrnila v mesto – privlačna, pametna, stilsko izpopolnjena in neverjetno seksi. Poskočna dama je v trenutku postala tista prijateljica, ki so jo dolgo iskale številne Slovenke. Očara na prvi pogled, prepriča pa že po prvi minuti vožnje.

Bi radi tudi sami okusili strast usodnega prijateljstva? Prijavite se na testno vožnjo in izberite model Fieste, ki se najbolje poda vašemu značaju.

Nova Fiesta osvaja Evropo

Fiesta je pravi prodajni hit leta 2017, zmagovalni pohod po evropskih cestah pa nadaljuje tudi letos. Njena pristna privlačnost je navdušila številne zadovoljne voznike. V Veliki Britaniji in Nemčiji je dosegla poseben mejnik ter postala najbolj prodani avtomobil v svojem razredu. Povpraševanje je tako veliko, da je Ford po vsej Evropi pospešil proizvodnjo nove Fieste – zdaj s proizvodne linije obrata v Kölnu vsak dan pripelje dodatnih sto vozil.

Ford Fiesta je četrti najbolj prodajani avtomobil v Evropi. Samo lani so prodali več kot 230 tisoč izvrstnih Fiest.

Fiesta – najbolj pametni mali avtomobil

Fiesta je pametna. Zelo pametna. Gre za tehnološko najbolj dovršen avto tega razreda v Evropi. In Fiesta je bila od nekdaj nekaj posebnega, vseh svojih 40 let, ko je na cestah vsega sveta pisala uspešne zgodbe s kar 17 milijoni zadovoljnih lastnikov. Nič nenavadnega, da je najbolj prodajan avtomobil v svojem razredu.

Da, z lahkoto jo uvrstite med svoje najzvestejše prijateljice, saj bo na vsakem ovinku, parkirnem mestu ter na vsaki še tako naporni vožnji poskrbela za prijetno in varno vozno izkušnjo. Pomagala vam bo tudi med parkiranjem, pa čeprav si boste izbrali navidezno nemogoče majhno parkirno mesto – s samodejnim bočnim in vzvratnim prečnim parkiranjem ter izvozom z bočnega parkirnega mesta.

najvišjo varnostno oceno s petimi zvezdicami Euro NCAP, osvojila pa je tudi številne nagrade in priznanja, med katerimi naj omenimo le naslednje:



#Rally Car of the Year 2017 – nagrada Autosport 2017

#Best Supermini – nagrada BBC Top Gear Magazine

#Avto leta v Veliki Britaniji

#Avto leta v Grčiji

#Povezani avto leta – 01Net, Francija

#Najboljša uporabniška izkušnja – Diariomotor.com, Španija

#Eko-avto leta, Majhen avto leta – izbor avta leta, Latvija

#Best Supermini – izbor avta leta na Škotskem

#Best Budget Car – izbor za ženski avto leta (Women’s World Car of the Year)

Foto: Ford

Je vodljiva, dinamična in hkrati nadvse elegantna. Čeprav je majhna, ima značaj in opremo največjih. To so samo nekatere glavne značilnosti:

- sistem za preprečevanje naleta – tudi ponoči,

- samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi žarometi,

- radarski tempomat,

- sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu vzvratnih ogledal,

- zvočni sistem B&O Play.

Fiesta ponuja kar 15 sofisticiranih tehnologij za pomoč pri vožnji. Sistem SYNC 3 z zaslonom na dotik in možnostjo govornega upravljanja omogoča brezhibno povezljivost z vašim pametnim telefonom s sistemoma Apple in Android.

Foto: Magnus Roaldset Furset

Moč brez kompromisov Več moči. Več izkoristka. Več užitka v vožnji. Ko boste zapeljali svojo Fiesto, vam bo zapredel šestkratni dobitnik naziva mednarodni motor leta. V revolucionarnem 1,0-litrskem, trivaljnem bencinskem motorju Ford EcoBoost se skriva moč, ki bi jo pričakovali od 1,6-litrskega motorja, obenem pa doseže boljši izkoristek in manjše emisije CO2. Imate raje dizel? 1,5-litrski motor TDCi bo z dinamičnimi 63 kW (85 KM) poskrbel za nizko kombinirano porabo 3,2 l/100 km in 82 g/km emisij CO2. Foto: Gregor Pavšič

Želite še več? Izkusite Fiesto Vignale.

Vignale je tisti standard pri Fordu, ki zagotavlja še korak višje.

Fiesta Vignale je sinonim za luksuz. Izdelana je iz skrbno izbranih vrhunskih materialov, ki so popolnoma prilagojeni vašemu življenjskemu slogu, vaši osebnosti in vašemu pogledu na svet.

Podrobnosti so tiste, ki štejejo, saj so oblikovalci Fieste Vignale največ pozornosti namenili ravno njim. Od najmanjših šivov na sedežih do zadnje obline na zadku avtomobila – vse je premišljeno, sofisticirano in izpopolnjeno do te mere, da bo vsaka vožnja pustolovščina zase.

Vignale pa ni samo vrhunska estetika, ampak tudi izpopolnjena asistenčna storitev:

- Brezplačno zunanje in notranje čiščenje vozila v prodajno-servisnem centru Ford kjerkoli v Sloveniji do trikrat na leto.

- Brezplačni servis: ob nakupu novega vozila pri trgovcu z vozili Ford v Sloveniji ste upravičeni do treh brezplačnih rednih servisov, ki vključujejo redno servisno vzdrževanje v skladu z navodili proizvajalca. Vaše vozilo lahko na vašo željo prevzamejo ter pripeljejo na redni servis in nazaj, če ste se odločili za paket Premium prevzem na servis Vignale.

- Premium prevzem na servis Vignale: enkraten prevoz vozila na servis in dostava s servisa na kraj prevzema na ozemlju Republike Slovenije.

Prilagodljiva in dinamična – izberite svojo najljubšo

Nova Fiesta se je v svoji sedmi različici vrnila popolnoma prerojena. Kot vedno sledi zadnjim modnim in tehnološkim trendom. Njena avantgarda se kaže tako v sofisticiranih zunanjih linijah kot v izpopolnjenih naprednih rešitvah, s katerimi je vsaka vožnja lahko prvovrsten užitek udobja, dinamičnosti, praktičnosti in varnosti.

Do potankosti jo lahko prilagodite svojim dizajnerskim željam. Izbirate lahko med barvnimi kombinacijami zunanjosti, panoramsko ali barvno streho in različnimi barvnimi poudarki v notranjosti avtomobila.

Ko boste izbirali svojo novo Fiesto, bodite pozorni na vsak detajl. Začnite z njeno zunanjostjo, pri čemer lahko izbirate med različnimi modeli in pestro ter moderno paleto barvnih odtenkov, ki izžarevajo njen urbani značaj.

Izbrano zunanjost lahko zelo preprosto dopolnite z majhnimi, a vendarle pomembnimi barvnimi in stilskimi podrobnostmi v notranjosti. Kombinirajte barvne odtenke, notranje elemente, z izbiro pravih sedežev pa lahko svoji štirikolesni prijateljici dodatno poudarite značaj, s katerim vam bo popestrila vaš vsakdan.

Foto: Aleš Črnivec

Želite še več in bi svoji seksi Fiesti dodali piko na i, ki izraža vaš izstopajoči značaj in življenjski stil? Streho izberite v drugačnem barvnem odtenku – poigrajte se in odkrijte svojo kreativno žilico. Poživite jo ter njej in sebi dovolite zadostno mero samosvojosti.

Foto: Magnus Roaldset Furset