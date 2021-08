Škoda, da vse zmoti značka: Kia še nikoli ni bila tako dobra #video

Res je, da je Kijin novi sorento prišel iz ZDA, zato je tudi oblikovan po njihovih merilih, a to ni nujno slabo. Četrta generacija sorenta namreč na cesti deluje drugače, samozavestno in s svojo pojavnostjo pospravi v žep zadržane evropske športne terence. Sorento ni nič manj nastopaški v notranjosti, kjer so materiali nadpovprečni, presenetljivo veliko prostora ima na zadnji klopi in z vrsto novih varnostnih sistemov sledi najnaprednejšim avtom v segmentu. Med testom pravzaprav ni bilo človeka, ki ni bil presenečen (in navdušen) nad novim sorentom, na koncu pa jih je večina vihala nos nad značko. Škoda, tisti neobremenjeni bodo dobili zelo napreden avto, ki se s svojimi kvalitetami dvigne nad marsikaterega tekmeca. Vsekakor pa sorento ni več najcenejši, cena brez popusta se za testni avto začne nekaj tisočakov pod 60 tisoč evri, z radodarnimi popusti, še preden obiščete salon, pa se cena zniža za 11 tisoč evrov.

Sorento se je z vsako generacijo pomikal bolj proti premijskim tekmecem, a nikoli mu ni uspel popoln preboj. Njegova prostorna in praktična potniška kabina ter cenovno dobra pozicioniranost sta pri nas prepričali predvsem družinske kupce, ki so cenili izdatne mere in vlečno zmogljivost, nikoli pa ni vzel prodajne pogače nekaterim bolj priznanim evropskim trgovcem. No, očitno je Kii uspelo najti recept, ki bo sorenta postavil na zemljevid bistveno širšega kroga kupcev. Ohranil je prostornost in vsestranskost, z novo arhitekturo je dobil več različnih motorjev, tehnološko se je izstrelil na vrh razreda in vizualno ni več grdi raček - prav nasprotno, ameriški oblikovni slog je poskrbel, da je postal samozavesten in eden najbolj privlačnih velikih športnih terencev pri nas.

Motor: 2.151 -kubični 148-kilovatni dizelski turbo



Poraba na testu: 7,0



Cena testnega vozila: 59.960 (48.180 s popustom) evrov

Sedem sedežev zahteva davek v prtljažniku

Morda smo imeli srečo, da je nastalo nekaj zmede pri našem testnem avtomobilu in smo za dva dni na test sprva dobili petsedežnega sorenta. Tako smo lahko, ko smo ga zamenjali za sedemsedežno različico, na najlažji način videli, kakšna je razlika med obema prtljažnikoma. Sprva moramo povedati, da smo bili naravnost očarani nad samo velikostjo prtljažnika v novem sorentu. Gromozanski je. Poleg tega ima še dvojno dno, ki je ob podrtih sedežih popolnoma ravno.

Prtljažni prostor je tako velik na račun dolžine avtomobila. Ta meri kar 4,81 metra (od prenovljene tretje generacije je daljši za okrogel centimeter), a je od sorenta prve generacije daljši za slabih 25 centimetrov, za več kot deset centimetrov pa so raztegnili tudi njegovo medosje, ki zdaj meri 2.815 milimetrov. To pomeni, da je novi sorento zelo prostoren avtomobil na vseh ravneh, kot že omenjeno, pa prtljažnik sprejme do 910 litrov tovora. 821 v primeru, če se v dnu skrivata še šesti in sedmi sedež. Če sta oba dodatna sedeža dvignjena in pripravljena na uporabo, se prtljažni prostor močno skrči na 187 litrov, kar pa je v resnici še vedno več kot pri tekmecih.

Še informacija za tiste, ki potrebujete dodatni par sedežev zadaj. Dostop je s pomočjo dobro pomičnega sedeža v drugi vrsti razmeroma preprost, luknja je velika in skozi njo se na sedež v tretji vrsti lahko prebije tudi odrasla oseba. Treba je le nekoliko prilagoditi drugo vrsto, da se zadaj normalno sedi. Seveda, prostor je namenjen otrokom, a zadaj bi na krajše razdalje lahko shajali tudi odrasli, visoki do 180 centimetrov.

Dizel je prava izbira

A-stebriček so pomaknili za 30 milimetrov bolj nazaj, C-stebriček pa spominja na plavut morskega psa. Foto: Gašper Pirman Res je, da nismo sedli za volan sorenta z novim hibridnim bencinarjem ali priključnohibridnim pogonom, a ob upoštevanju mase 1.894 kilogramov in 440 njutonmetrih navora 2,2-litrskega dizla (skoraj dvakrat več kot pri bencinskih opcijah) je glede na izkušnje v testu dizel prava izbira. Gre za presenetljivo miren motor, praktično nič vibracij se ne prenese v potniško kabino in s 148 kilovati (202 KM) je dovolj zmogljiv za praktično vse cestne izzive. Pri njem niso uporabili nobene vrste elektrifikacije, dobri "stari" dizel pa voznika nagradi s svojim velikim navorom. Čeprav ga niso opremili s kakšnim hibridnim pogonom, gre za povsem novi dizelski motor, ki je 38 kilogramov lažji, saj je njegov blok narejen iz aluminija. V resnici postane robat šele pri višjih vrtljajih, kjer mu že zmanjkuje sape - a tja ga menjalnik spusti le v ročnem načinu, osemstopenjska avtomatika seveda deluje v prid najmanjše porabe, zato tudi samodejno prestavlja v zlatem območju navora.

Po podatkih tovarne bi se morala povprečna poraba gibati malenkost pod sedmimi litri (6,8 l), a se je na testu ustavila liter višje. Spet je vse odvisno od voznega profila. Na avtocesti se bo zaradi velikih 19-palčnih koles in pokončnega sprednjega dela sorenta poraba dvignila nad osem litrov, na relaciji Lukovica-Kamnik pa je sorento porabil tudi manj kot šest litrov. Rezultat ni izjemen, je pa povsem spodoben za štirikolesno gnanega velika terenca s skupno maso skoraj dve toni. Še podatek za tiste, ki avto uporabljate za vleko prikolice. Z izbiro dizelskega motorja se skupna največja dovoljena masa prikolice dvigne na 2,5 tone (prej 2.000 kg), ob izbiri bencinskega motorja pa je največja masa prikolice 1.650 kilogramov.

Galerija: vse podrobnosti največjega Kijinega modela

Tehnološke rešitve smo spoznali že v tucsonu

Prtljažni prostor je gromozanski, kljub dvema sedežema, skritima v dno prtljažnika. V tretji klopi ne manjkajo niti klimatizacija in namenska stikala. Foto: Gašper Pirman Ker smo že v samem uvodu omenili njegovo tehnološko naprednost, moram nekaj besed nameniti tudi temu. Takoj so nam v oči padli digitalni merilniki, večja horizontalno postavljena večopravilna enota, zaradi sistema "shift by wire" ni menjalne ročice, ampak se za prestavljanje uporablja vrtljivo stikalo. Stikala klimatske naprave so fizična, zato lahko glede celotne zasnove armaturne plošče Kii le dvignemo palec.

Digitalni merilniki so na las podobni običajnim analognim. Na levi strani je prikaz vrtljajev motorja, na desni merilnik hitrosti, na sredini pa voznik izbira med različnimi prikazi (povprečna poraba, digitalni prikaz hitrosti, prevoženi kilometri, grafika za prikaz delovanja pogona ...). Bolj raznolik je prikaz na večopravilni enoti, ki še vedno ne zna slovensko. Ob zagonu avtomobila se za spremembo ne prikaže, kje smo ostali zadnjič, temveč se večopravilna enota vedno zažene v minimalističnem načinu, pri katerem se prikazujeta le ura in datum. Šele ko s prsti podrsamo po zaslonu vstran, dobimo vpogled v vse opcije ali pa izberemo, recimo, prikaz radia s pritiskom na digitalizirano tipko pod ekranom.

Kaj nas je zmotilo?



Avto takšnega cenovnega ranga bi moral imeti na seznamu opcijske opreme matrične žaromete. Veliko je klavirske plastike, ki je magnet za prah in prstne odtise.

Odlične kamere za pregled okolice in sistem za pregled mrtvih kotov

Zimskim temperaturam se sorento zoperstavlja z ogrevanjem vetrobranskega stekla, volanskega obroča in vseh sedežev. Pri tem cenimo ergonomsko namestitev in velikost stikal, kar je preverjeno primernejše od "tapkanja" po zaslonih nekaterih premijskih športnih terencev.

Izdaten vzdolžni pomik sprednjih sedežev ustreza največjim postavam, po drugi strani pa je sedalo pri manjših potnikih mogoče nastaviti mnogo višje kot običajno. Za lažje prenašanje poletne vročine sta sprednja sedeža hlajena, vsem potnikom pa bi lahko ustrezala široka površina premičnega dela panoramskega stekla. Tegobe daljših potovanj si tudi potnika zadaj lahko lajšata z nastavitvijo naklona naslonjal.

Prav tako je korak v pravo smer kakovost slike, ki prihaja iz 360-stopinjskega sistema kamer. Tudi ponoči se skozi njih vidi prav dobro. Še najbolj nas je med vsemi asistenčnimi sistemi zmotil nadzor nad nenamerno menjavo voznega pasu. Ta je zelo vsiljiv in agresiven, volan popravlja že ob rahlem približanju sredinski ločevalni črti. Tudi ugašanje sistema ni ravno najhitrejše. S pritiskom na stikalo na volanu nas sistem popelje do menija asistenčnih sistemov, tam se moramo z gibom po zaslonu premakniti navzdol in z natančnim premikom ugasniti sistem za nenamerno menjavo voznega pasu. Večopravilna enota, kot smo omenili že prej, ne pozna slovenščine, hkrati pa je zaradi številnih nastavitev brskanje po menijih lahko zapleteno in dolgotrajno.

Značkarji se bodo obregnili ob nakupno ceno

Zanimiv je način, kako pri Kii privabljajo potencialne kupce. S pomočjo dveh marketinških bonusov se ob izbiri financiranja cena testnega avtomobila zniža za neverjetnih 11.200 evrov. Velik popust, ki ga nismo vajeni, in na koncu nismo prepričani, ali je to prava pot, a pustimo to, kako Kia privablja kupce, njim. Testni sorento s praktično vso opremo, ki je na voljo (paket EX Limited Panorama ISG), je skupaj z 800 evri doplačila za sedeže, 540 evri za črno barvo in 240 evri za pripravo vozila stal 59.960 evrov. Kot smo že omenili, se ob izbiri financiranja ta cena lahko spusti za 11.200 evrov, kupec pa bo za praktično popolnega sorenta odštel 48.180 evrov. Cena je tako odvisna predvsem od načina financiranja, je pa ob upoštevanem maksimalnem popustu zelo konkurenčna drugih znamkam.

tehnični podatki kia sorento 2.2 CRDi 4WD EX limited Panorama ISG vrsta motorja 4-valjni turbodizelski prostornina v cm3 2.251 moč v kW (KM) pri vrt./min. 148 (202) pri 3.800 navor v Nm pri vrt. min. 440 pri 1.750-2.750 menjalnik 8-stopenjski samodejni pogon štirikolesni mere (dolžina x širina x višina) v mm 4.810 x 1.900 x 1.695 medosna razdalja v mm 2.815 prtljažnik v l 821/187 število sedežev 7 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1.894 (706) največja hitrost v km/h 202 pospešek do 100 km/h v sekundah 8,9 poraba (po normah EU) v l/100 km 6,8 poraba na testu v l/100 km 7,0 cena osnovnega modela v evrih 48.699 cena testnega vozila v evrih 57.799 cena testnega vozila z dodatno opremo v evrih 59.960

Zanimiva, kakovostna in moderna potniška kabina Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman