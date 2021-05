Tak SUV so “Korejci” parkirali v Ljubljani #foto

Kia je z nekaj zamude v Slovenijo pripeljala prve primerke novega sorenta, največjega avtomobila na evropskem trgu. Sorento je zrasel, stavi na prostornost in tudi na mnoge praktične rešitve. Pri tem avtomobilu najbolj priljubljen ostaja dizelski motor, v Sloveniji pa bi jih lahko letno – odvisno sicer od razpoložljivosti vozil v korejski tovarni – prodali vse tja do 150.

V Sloveniji bi jih lahko letno prodali do okrog 150, a je to odvisno tudi od razpoložljivosti vozil v korejski tovarni. Foto: Gregor Pavšič Športni terenec sorento spada med najpomembnejše modele za razvoj znamke Kia. Leta 2002 so predstavili prvega, kajpak še mnogo manjšega od današnjega modela. Četrta generacija sorenta je v primerjavi s predhodnikom dobila 3,5 centimetra medosne razdalje in centimeter v dolžino, dobila pa je tudi nekoliko krajše previse in bolj izrazito oblikovano zunanjost.

Medtem ko je sprednji del povsem prepoznaven za korejsko znamko, je največja sprememba oblika zadnjih luči. Te niso več vodoravne, temveč navpične. Ob pogledu nanje se spomnimo na novega hyundai tucsona, pa tudi kultnega mustanga.

Postaja vse bolj prostoren in tudi praktičen

Na zadnji klopi sicer ni prostora za tri otroške sedeže (kot na primer v peugeotu 5008), a prostornost sorenta bo eden njegovih glavnih adutov. Osnovnih 705 litrov prtljažnika (več kot škoda kodiaq, a manj kot 5008) ga postavlja v sam vrh tega razreda. Ponuja tudi možnost dveh dodatnih sedežev v tretji vrsti, s čimer se prtljažnik zmanjša na sicer še vedno povsem solidnih 187 litrov. Tudi z vidika prostornosti za potnike se bo sorento uvrščal med najboljše v svojem razredu.

Glede praktičnosti bo prav gotovo marsikomu prav prišla precej večja vlečna zmogljivost vozila. V povezavi z 2,2-litrskim dizelskim motorjem bo mogoče s sorentom vleči do 2,5 tone, kar je 500 kilogramov več kot prej.

Zadaj so najbolj opazne zdaj pokončne luči. Foto: Gregor Pavšič

Notranjost je precej bolj moderna kot v prejšnjem sorentu. Foto: Gregor Pavšič

Zvočna poveza voznika in potnikov v tretji vrsti

Avtomobil bo nudil več zanimivih rešitev. Med temi omenimo večstopenjsko elektronsko odpiranje zadnjih vrat, zvočno povezavo (prek mikrofona in zvočnika) med voznikom in potnikom v tretji vrsti (podobno kot v kombijih), tudi šesti in sedmi sedež sta opremljena s priključki USB.

Glede asistenčnih sistemov velja omeniti predvsem zelo širok nabor, med njimi pa je tudi koncernski prikaz stranskih kamer ob zavijanju na armaturni plošči (kot novi tucson), to kio bo mogoče naprej in nazaj v ozkih parkirnih mestih premikati tudi na daljavo prek mobilnega telefona.

Sorento stavi predvsem na dizelski motor

Največ povpraševanja bo torej po 2,2-litrskem dizelskem motorju z močjo 148 kilovatov (202 "konja"), ki nudi tudi štirikolesni pogon. Bencinsko ponudbo sestavlja 1,6-litrski motor z močjo 132 kilovatov. Prvič ima lahko sorento na voljo tudi priključno hibridni pogon, kjer znaša sistemska moč 195 kilovatov.

Redne cene za sorenta se bodo pri različici z dvokolesnim pogonom začele pri 46 tisočakih, so pa ob določenih pogojih na voljo popusti v višini več kot 11 tisočakov. Dva tisočaka je dražji začetni sorento s štirikolesnim pogonom.

Prostornost v drugi vrsti je ena glavnih odlik korejskega športnega terenca. Foto: Gregor Pavšič

Prtljažnik z več kot 700 litri osnovne prostornine. Foto: Gregor Pavšič

