I Feel Slovenija je naziv z udarnim nabojem, ki upravičeno pripada na Dolenjskem izdelanemu cliu, saj je mimogrede tudi dolgoletni prodajni prvak pri nas. Gre za nadgradnjo opreme intens oziroma za drugo kakovostno stopnjo, saj je višja samo R.S. line.



Bencinski clio TCe 90 z domačim nazivom brez popusta stane 16.990 evrov. Kovinska barva in notranja personalizacija dvigneta ceno za 590 in 110 evrov, še za dva dodatna elementa pa upamo, da bosta (ustrezno "čipirana") čim prej spet na razpolago. Gre za radarski tempomat z nadzorom mrtvih kotov (500 evrov) in paket z navigacijo, internetno povezavo in desetpalčnimi merilniki (1.200 evrov).

Motor: trivaljni bencinski turbo 67 kW



Poraba na testu: 6,1



Cena vozila: 19.390 EUR

Da gre za clia I Feel Slovenija, bi poznavalci lahko ugotovili ob pogledu na 17-palčna kolesa. Foto: Gašper Pirman

Clio z zeleno ploščico

Clio, ki občuti Slovenijo, je za doplačilo ognjeno rdeče obarvan. K serijsko opremljeni zunanjosti spadajo 17-palčna platišča, kromiran izpuh, zunanji ogledali z osvetlitvijo in zatemnjena stekla zadaj. Vse svetlobne enote so LED, tudi meglenki in žarometa z avtomatskim delovanjem.

Od drugih različic ga lahko ločimo, če ne spregledamo majhne zelene ploščice z napisom I Feel Slovenija na pokrovu prtljažnih vrat. K serijski varnostni opremi, ki ustreza odlični oceni NCAP, spadajo zaviranje v sili z zaznavanjem pešcev, opozorilnik razdalje, pomoč pri legi znotraj pasov, samodejni klic v sili … Clia smo vozili z radarskim tempomatom in nadzorom mrtvih kotov, česar trenutno ni v ceniku.

Z opremo piha na (slovensko) dušo

Sedežne prevleke z dvema vrstama blaga in obrobami z videzom usnja so prešite in vpadljivo belo obrobljene. Armaturna plošča je mehko oblazinjena, mehke površine so na vratih in v manjši meri celo na konzoli, kjer pridejo do stika s koleni. Skratka, trde plastične površine so v manjšini.

Avtomatska klimatska naprava in ambientalna barvna paleta sta serijski, dodano je samo polepšanje z rdečimi linijami prek armature in okoli prestavne ročice. K serijski opremi spadata sedempalčni merilni instrument in pokončen sedempalčni zaslon multimedijskega sistema easy link.

Za clia I Feel Slovenija je (bil) za 1.200 evrov predviden paket z desetpalčnimi merilniki in sistemom easy link na 9,3-palčnem zaslonu. Navigacijski sistem z internetno povezavo prikazuje zastoje v okolici, predlaga spremembo poti zaradi prometnih nezgod, sporoča vremenske podatke, cene goriva v bližini … Še 500 dodatnih evrov (je) zahteva(l) aktivni tempomat z nadzorom mrtvih kotov. Oba doplačilna sistema zaradi zastoja pri dobavi sestavnih delov, ki vsebujejo polprevodnike, trenutno nista na voljo. Clio I Feel Slovenija je dobavljiv s cenejšim paketom navigacije (800 evrov), ki ne posreduje podatkov on-line in serijskim mehansko delujočim tempomatom.

Sedeži so lepo in kakovostno oblazinjeni, vrednostno oceno dvigujejo mehke obloge na armaturni plošči, vmesni konzoli in vratih. Foto: Gašper Pirman

Neopazna zelena ploščica sporoča, da je clio domače slovensko vozilo. Foto: Gašper Pirman

4 x 190 se tudi šestič ne izide

Kot smo že poročali v predhodnih petih testih, v cliu ni prostora za štiri visoke postave. Naš test bi morali zmanjšati vsaj na 4 x 180, da bi bil rezultat boljši. Po drugi strani pa zaradi izdatnega pomika lahko spredaj sedita "dvometraša".

Upravljanje serijske klimatske naprave je s tremi vrtljivimi stikali ergonomsko ločeno od zaslona na dotik. Ta je rahlo zasukan proti vozniku, vendar ne v tolikšni meri, da bi oviral sovoznika pri uporabi navigacije, radia, telefona ... Znova pohvalimo zelo globok osvetljen predal pred sovoznikom, neosvetljenih priključkov 12V in USB pač ne.

Za volanom kot v večjem avtomobilu

Položaj voznika v cliu pete generacije smo že pohvalili. Volanski obroč je prijeten na otip in po videzu, neposreden s približno 2,6 zavrtljaja "lock to lock". Sprednja sedeža sta nastavljiva po višini, prestavna ročica je na visoko dvignjeni konzoli primerno dosegljiva vozniku.

Hodi prestavne ročice so malo predolgi, včasih se je malo zatikala pri menjanju iz pete v šesto prestavo. Zmotilo nas je tudi kratko, vendar otipljivo premikanje prestavne ročice ob vsakem pritiskanju in popuščanju stopalke za plin.

Kaj nas je zmotilo



Prav na sredini okroglega dna pod 391-litrskim prtljažnikom je namesto rezervnega kolesa nameščena štirioglata škatla s priborom za popravilo pnevmatike. Menimo, da je prevelika, s sredinsko pritrditvijo pa zmanjša uporabnost tega dodatnega prtljažnega prostora.

Serijski multi-sense in 360-stopinjski pogled

Delovanje sistema multi-sense smo preizkušali že večkrat. Pri načinih eco in sport je vse razen izbire osmih barv ambientalne osvetlitve prednastavljeno. Z načinom my sense lahko voznik izbere prikaz merilnikov, vpliva na trdoto volana, sistem stabilnosti in odzivnost motorja in menjalnika. Za voznike, ki jih poigravanje z my sense ne zanima, povemo, da se po zagonu motorja povrnejo zadnje izbrane vrednosti.

Med parkiranjem okolico nadzirajo štiri kamere, od katerih se sprednjo lahko posebej vklopi s stikalom. Parkirni senzorji posredujejo tudi shematični prikaz razdalje med vozilom in ovirami. Serijsko vgrajeni so tudi senzor za dež, tempomat in električna parkirna zavora, ki deluje v povezavi s funkcijo "auto hold".

Uravnoteženo podvozje in …

Clia lahko ocenimo kot nevtralnega med ovinki in primerno udobnega na neravnih podlagah. Oboje se lahko podkrepi z ustreznimi nastavitvami znotraj my sense. Dobro se znajde v gostem mestnem prometu, med parkiranjem so v pomoč kamere. Na avtocesti je smerno stabilen, pri 130 na uro (133 po merilniku) s približno 2.950 vrtljaji ni hrupen. Navijamo za čimprejšnjo vrnitev aktivnega tempomata.

… uravnotežen motor

91 "konjev" zadošča, kadar clio igra vlogo mestnega oziroma primestnega vozila. Z 12,2 sekunde do stotice se voznik sicer ne more šopiriti, vendar zlahka sledi mestnim in podeželskim prometnim tokovom. Pri 2.100 vrtljajih, kjer se prikaže indikator prestavljanja, po ravnem že lepo potegne, ob pogoju, da ni naložen.

Motor je porabil manj, kot je nameril računalnik!

Rezervoar smo do roba napolnili dvakrat. Prvič s 35,93 litra za 581 kilometrov in drugič z 21,92 litra za 364 kilometrov. Rezultat je 6,12, računalnik pa se je s 6,4 v obeh primerih zmotil v nepričakovano smer.

Tako lahko ocenimo, da smo na poti do Kolpe in nazaj (190 kilometrov po omejitvah) zunaj avtocest porabili manj kot 5,9 litra na sto kilometrov, v Maribor in nazaj pa manj kot 6,4. Uporabljali smo radarski tempomat, nastavljen na 133 (130 po navigaciji) oziroma na omejitve 100 v šestih predorih med Ljubljano in Mariborom.

Desetpalčni merilniki na fotografiji trenutno niso dobavljivi. Dokler se proizvodnja čipov ne bo uredila, ima clio sedempalčne merilnike. Foto: Gašper Pirman

Sedežne obloge z dvema vrstama blaga so tudi zadaj obrobljene s trakovi v videzu usnja. Foto: Gašper Pirman

Pod 391-litrskim prtljažnikom je pribor za popravilo pnevmatike in nekaj dodatnega prostora. Foto: Gašper Pirman