Primerjalni test: VW polo GTI ali ford fiesta ST? #foto

Športne oznake povečujejo ugled posameznega avtomobila in oznaki ST in GTI sta pri Fordu in Volkswagnu že uveljavljeni. Fiesta in polo sta odlična mestna avtomobila, ki pa s športnimi geni nagovarjata drugačen krog nišnih kupcev. Ti so za vozniške užitke, ki so pri fiesti sicer precej bolj izraziti, pripravljeni odšteti tudi zajeten kupček denarja.

Oba predstavljata najbolj športni različici dveh zelo kakovostnih majhnih avtomobilov. Foto: Gašper Pirman Ocena:



Volkswagen polo in ford fiesta v novih generacijah spadata v sam vrh zelo množičnega avtomobilskega razreda. Oba imata športni različici kot piko na i svoje ponudbe, oznaki ST in GTI pa pri obeh prinašata športnika dveh različnih obrazov. Fiesta je prvakinja med ovinki in zmagovalka vozniške dinamike, ki nagovarja najbolj zahtevne voznike.



Polo je športnik mehkejše narave in čeprav omogoča veliko, so to užitki pod črto tiste linije, nad katero kraljuje fiesta. Polo GTI je prepričljivejši pri prostornosti in je vsakodnevno lažje uporaben kot fiesta ST. Precejšnja razlika pri obeh je tudi v ceni. Fiesta ST je z upoštevanim popustom dobre tri tisočake dražja od pola GTI, brez popusta pa bi segala v rang še mnogo zmogljivejših renault megana RS in hyundaia i30 N.

Volkswagen polo GTI Ford fiesta ST Motor: Dvolitrski štirivaljnik 1,5-litrski trivaljnik Moč: 147 kW 147 kW Navor: 320 Nm 290 Nm Menjalnik: 6-stopenjski samodejni DSG 6-stopenjski ročni Poraba na testu: 9,3 l/100 km 9,9 l/100 km Mere: 4.185 mm 4.040 mm Medosna razdalja: 2.549 mm Prtljažnik: 351/ 292/1.093 l Cena testnega vozila: 25.360 EUR 30.460 EUR (popust: 28.660 EUR)

Fotografije - Ford fiesta ST in volkswagen polo GTI

Dilema inženirjev o tem, kako neizprosno športen naj bo avto

Tako volkswagen polo kot ford fiesta spadata v sam vrh ponudbe razreda majhnih avtomobilov, kar je pokazal tudi primerjalni test PRIMA 13 vozil tega razreda. Le suzuki swift se je po skupni oceni kosal tako s polom kot fiesto, ki sta zato primerna tudi za športne izvedenke. Te so manjši del vse prodaje modela, a so pomembne za njegov ugled in tudi opaznost na cesti. Navsezadnje sta oznaki ST in GTI že kar kultni in od takih avtomobilov na cesti upravičeno pričakujemo veliko.

Pri avtomobilih z jasnim športnim pedigrejem so razvojniki v precepu, kako športen, neposredno dinamičen in uživaški avtomobil naj v resnici naredijo. Moderni športni malčki so lahko, zahvaljujoč današnji tehnologiji, že skoraj čisto pravi majhni dirkalniki, s katerimi pa se je vseeno treba voziti tudi vsak dan, se odpeljati v trgovino, morda po otroke v vrtec in podobno. In zato odločitev ni lahka, ali vozilo ponuditi le tistim najbolj "hardcore" kupcem in kljub manjšim prodajnim številkam skrbeti za kultni status avtomobila ali pa izbrati mehkejšo pot in meriti na širšo skupino kupcev. Tako pot je na primer Renault izbral z zadnjo generacijo clia RS.

Oba sta zmerno vpadljiva in nikakor športno skrajno kričeča. Foto: Gašper Pirman

Fiesta ST med ovinki blesti in nima konkurence

Oba testna avtomobila ne bi mogla biti boljša predstavnika obeh polov takih usmeritev. Ford fiesta ST je še nadgradil predhodnico in iz vidika dinamike in voznih užitkov v tem razredu še naprej nima konkurence. Prav zagotovo je med ovinki najbolj prepričljiva in skupaj z mehanskim diferencialom ponuja zares veliko mehanskega oprijema s cesto, prav tako tudi povratnih informacij vozniku in z dodelanim podvozjem skrbi za zelo nevtralno lego na cesti. Tudi kombinacija s šeststopenjskim ročnim menjalnikom se zdi prava in enako velja tudi za Fordovo odločitev, da fieste ST sploh ne ponuja s samodejnim menjalnikom.

Polo GTI mehkejši, a bolj vsakodnevno uporaben

Na drugi strani pa ima volkswagen polo GTI ravno tiste adute, ki jih pri fiesti ni. Čeprav je motor prav tako zelo poskočen in je avtomobil med ovinki lahko zelo hiter, velja za mehkejšega športnika. V primerjavi s fiesto ST iz neposredne dinamike nima možnosti, a kljub temu polo v primerjavi s tekmeci ponuja veliko adrenalina in vozniškega zadovoljstva. Je pa zato vsakodnevno bolj uporaben, nekoliko mehkejši za vožnjo, predel voznika in sovoznika je bolj prostoren oziroma opazno manj utesnjen. Med ovinki torej daje manj, a vsakodnevno je z njim lažje shajati.

To velja tudi zaradi petvratne karoserijske izvedbe, ki jo je imel testni polo GTI. Fiesta je imela le tri vrata, a doplačilo za petvratno izvedbo znaša le 280 evrov.

Polo je v notranjosti prostornejši, testno vozilo je imelo tudi velik digitalni zaslon in dvobarvno kombinacijo armaturne plošče. Foto: Gašper Pirman

Vozniški položaj v fiesti je zelo dober, kar je tudi zasluga Recarovih športnih sedežev s precej izrazitim stranskim oprijemom. Foto: Gašper Pirman

Ko kupec razčisti sam pri sebi, je izbira lahka

Čeprav sta si oba avtomobila kljub športnemu pedigreju precej različna, je izbira med njima najprej odvisna od želja kupca. Ko ta sam pri sebi razčisti, za kaj bi tak avtomobil potreboval, bo tudi v primeru fieste ST in pola GTI lahko hitro izbral.

Treba je seveda vedeti, da oba staneta toliko kot klasični avtomobili "golfovega" razreda in da sicer opevani športni geni tudi v takih avtomobilih niso poceni. Vsekakor pa sta oba športnika zelo vpadljiva, privlačna in zaradi splošne rasti vozil tudi prostorsko zelo prepričljiva. Na področju praktičnosti prednjači polo, med ovinki pa torej fiesta.

S ceno segata v rang novih renaulta megana RS in hyundaia i30 N

Precejšnja razlika med obema avtomobila je v ceni in tudi ta kaže na različen dinamični potencial obeh vozil. Polo je s samodejnim menjalnikom stal dobrih 26 tisoč, fiesta ST pa bo redni ceni več kot 30 tisoč evrov.

To je seveda zelo visoka cena za avtomobil tega razreda, saj lahko z zelo majhnim doplačilom dobimo tudi novega renaulta megana RS in hyundaia i30 N (s paketom Performance). Oba sta še precej večja športna avtomobila in cenovna razlika v primerjavi s fiesto ST je resnično majhna.

Pri tem moramo poudariti kar 1.800 evrov akcijskega popusta in če so ti popusti pri Fordu v Sloveniji že stalnica, jih lahko štejemo kot redne, tako da je za kupca realna cena za fiesto ST že bolj sprejemljivih 28.660 evrov.

Volkswagen polo GTI



Cena testnega vozila: 25.360 EUR

Cena osnovnega testnega vozila: 22.549 EUR



Dodatna oprema: 2.811 EUR

Zatemnjena stekla – 272 EUR, aktivni informacijski zaslon – 348 EUR, žarometi LED – 826 EUR, paket Varnost – 965 EUR, platišča Brescia – 397 EUR

Ford fiesta ST



Cena testnega vozila: 30.460 EUR (s popustom: 28.660 EUR)

Cena osnovnega testnega vozila: 26.430 EUR



Dodatna oprema: 4.030 EUR



Navigacijski sistem Sync 3 z 8'' zaslonom, ozvočenjem B&O in DAB – 150 EUR, zaščita robov vrat – 150 EUR, zaščitne matice za platišča – 30 EUR, dvojno dno prtljažnika – 80 EUR, vzvratna kamera – 370 EUR, sistem za zaznavanje vozil v mrtvem kotu – 740 EUR, električno poklopni vzvratni ogledali – 150 EUR, paket Performance – 830 EUR, paket za kadilce – 20 EUR, zimski paket – 300 EUR, zunanji predvajalnik CD – 90 EUR, kovinska barva – 520 EUR, žaromet LED – 600 EUR

Hvalimo barvitost in živahnost najnovejšega pola, kar je izražal tudi športni GTI. Foto: Gašper Pirman

Adut pola v primerjavi s fiesto so tudi njegovi digitalni merilniki. Foto: Gašper Pirman

Fiesta ima lahko zdaj na voljo tudi izbiro treh voznih programov, enako velja tudi za štartni program. Foto: Gašper Pirman Čeprav sta si oba avtomobila kljub športnemu pedigreju precej različna, je izbira med njima najprej odvisna od želja kupca. Ko ta sam pri sebi razčisti, za kaj bi tak avtomobil potreboval, bo tudi v primeru fieste ST in pola GTI lahko hitro izbral. Foto: Gašper Pirman

Oba stavita na klasično ročno zavoro. Foto: Gašper Pirman

Gumb za zagon motorja pri fiesti, polo je imel klasičen ključ. Foto: Gašper Pirman