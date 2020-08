Odličen potep: nad novostmi se mnogi zmrdujejo, ta avto ohranja bistvo

Cestni tisoč kilometrov dolg potep po Sloveniji z roadsterjem mazdo MX-5 in spomini na zadnje desetletje, ki je tako močno spremenilo podobo avtomobilske industrije. Avtomobil, kot je MX-5, ki stavi na preprostost in minimalizem, ob tem pa v ospredje postavlja predvsem doživljanje ceste ter ustvarjanje spominov, vseeno še ostaja zvest nekdanjemu avtomobilskemu izročilu.

Mazda MX-5 je izrazito vozniško usmerjen avtomobil, ki je namenjen neposrednemu doživljanju sporočila ceste. Foto: Gregor Pavšič Ključe te mazde MX-5 sem prevzel tik ob okrogli desetletnici svojega dela za Siol.net in zato se mi je zdela ideja o tedenskem “roadtripu” s tem avtomobilom in svojo sedemletno hčerko še toliko primernejša. Navsezadnje je izza volana tako všečnega avtomobila, ki je namenjen izključno doživljanju ceste in vozniški zabavi, tudi lažje razmišljati o zadnjem desetletju. Pa ne le o lastnem delu, ampak o skoraj neverjetnih spremembah v avtomobilski revoluciji. V zadnjem desetletju se je spremenilo toliko stvari, kot prej najbrž ne v pol stoletja.

Na tem mestu niti ni pomembno, ali so mi bile te spremembe vse všeč. Marsikdo se nad njimi pogosto "zmrduje". Toda nekoč so se pošteno "zmrdovali" tudi nad prvimi avtomobili, pa si danes življenja brez njih ne moremo zamisliti.

Od tesle S, nissana juka do afere Dieselgate

Julija leta 2013 sem v Ljubljani prvič vozil teslo model S. Ameriški avtomobil, ki je bil v zadnjem desetletju nedvomno med najbolj vplivnimi in je v številnih vidikih najbolj pospešil razvoj električnih avtomobilov.

Približno v istem času sem vozil testnega nissana juka, prvega kompaktnega križanca. Takrat tega izraza še nismo poznali in tudi v našem uredništvu se nismo nadejali, kako pomemben bo čez slabih deset let ta razred. Danes se vse vrti okoli športnih terencev in križancev najrazličnejših velikosti in namenov. To je odziv na zahteve trga, ki taka vozila očitno hoče.

Jeseni leta 2015 se je zgodila Volkswagnova afera Dieselgate, po nastanku Tesle morda najvplivnejši dogodek zadnjega desetletja. Sprožila je padanje povpraševanja po dizelskih motorjih.

MX-5 je dolga 3,9 metra, visoka pa je le 1,2 metra. Testno mazdo je poganjal 1,5-litrski štirivaljnik z močjo 97 kilovatov (132 “konjev”). Foto: Gregor Pavšič

To je šibkejša različica motorja, ki pa ob masi avtomobila le dobre tone (skupaj z voznikom) zagotavlja številne vozne užitke. Močnejši motor je na voljo le z najvišjim paketom opreme. Foto: Gregor Pavšič

Desetletje tudi v znamenju razmišljanj o samodejni vožnji

V primerjavi z letom 2010 imajo danes avtomobili že nekajkrat več elektronike, velike digitalne zaslone, nekateri, "za grajo", malo fizičnih gumbov, vsak avtomobil pa mora biti povezan v oblak, in milijarde evrov se vlagajo v sisteme samodejne vožnje.

Leta 2010 je bil eden mojih prvih tematskih prispevkov o digitalnem radiu v avtomobilih. Takrat je bilo to vsaj v Sloveniji še skoraj neznano področje, prihodnje leto pa bodo morali imeti DAB že vsi novi avtomobili.

Kdor dovolj dolgo vztraja na cesti, bo dočakal tudi nove sončne žarke. Foto: Gregor Pavšič

Stisnil sem sklopko, pritisnil gumb za zagon motorja. Cel avtomobil se je malo zatresel, zaslišal se je oster, odločen, kar malo grob zvok motorja. Hladni zagon motorja, ki je pri nekaterih mazdah že kar nepogrešljiv.

Pogledal sem okoli sebe in res sem videl le najnujnejše. Precej gumbov na volanskem obroču, sicer pa še vedno klasično ročno zavoro in tudi dokaj majhen digitalni zaslon. To je mazda MX-5, že kar kultni roadster, ki se kot kameleon dobro znajde v zgoraj navedeni avtomobilski evoluciji. Mazda se je prilagodila ravno toliko, kot je bilo nujno potrebno. Raje manj, kot preveč. In zato je ostala eden najbolj neposrednih avtomobilov v svojem cenovnem razredu.

Cestni potep nas je iz Ljubljane peljal v Prekmurje, nato pa skozi nekaj neviht na Gorenjsko. Foto: Gregor Pavšič

Večerni prizor v prečiščenem ozračju. Foto: Gregor Pavšič

Uživanje, iskanje miru, pobeg po cesti v skrito naravo …

To je ta preprostost, minimalizem. Avtomobil, ki je namenjen vožnji, sožitju z ovinki, zgodbo ceste. Tak avtomobil je najbližje cestni izkušnji potovalne izkušnje z motociklom. V modernem svetu, ko je vsega povsod preveč, je tak avtomobil za lastnika lahko pravi balzam. To ni avtomobil za vsakodnevno vožnjo, temveč za namenske cestne izlete. Za uživanje, iskanje miru, pobeg po cesti v skrito, tiho naravo.

Z otrokom in mazdo MX-5 na tisoč kilometrov dolg “roadtrip”. Kdo bo pakiral?

Zdel se mi je prvovrsten avtomobil za tisoč kilometrov dolg potep po Sloveniji. Ne le avtomobil, tudi oba potnika se morata v MX-5 zavezati preprostosti in minimalizmu. Nobene navlake, s seboj morata imeti res le tisto najbolj nujno.

V takem avtomobilu skoraj ni odlagalnih površin, tudi prtljažni prostor je ustrezno majhen. Pa je z nekaj iznajdljivosti vseeno šlo, in ničesar nama ni manjkalo.

Prtljažnik ima prostornino 130 litrov. Kdor gre s takim avtomobilom na potovanje, bo pakiral zelo racionalno. Foto: Gregor Pavšič

Notranjost MX-5: avtomobil ohranja prvinskost, a vseeno nudi tudi dobro mero modernih asistenčnih sistemov in večpredstavnosti. Osrednja točka je odličen šeststopenjski ročni menjalnik, eden najboljših nasploh. Foto: Gašper Pirman

Cesta proti Mangartskem sedlu. Navsezgodaj zjutraj, ko tam še ni gneče. Ta cesta je najvišja v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič

Na cesti MX-5 hitro pokaže vse svoje adute. To je najprej neposrednost vozne izkušnje in najbrž najboljši ročni menjalnik v avtomobilih pod 100 tisoč evri. Odličen je mehanizem odpiranja in zapiranja mehke strehe, ki ga opravimo z eno roko v vsega nekaj sekundah. Ustrezno dober je avdiosistem, saj brez glasbe na cestnem potepu pač ne gre. Na avtocesti sem pogrešal le aktivni tempomat, saj je bil na voljo le osnovni.

V rokah sem imel MX-5 s tistim šibkejšim, 97-kilovatnim motorjem. Nič ne bi imel proti močnejši, 135-kilovatni različici, ki pa je resda nekoliko dražja in tudi višjo porabo goriva ima. Močnejši motor bo za tiste, ki želijo tudi večkrat podrsati skozi ovinke, sicer pa za večino potreb vse dobro opravi tudi šibkejši motor. Pod črto je MX-5 odličen zabavljaški avtomobil tudi za tiste, manj izkušene voznike avtomobilov, s pogonom na zadnji par koles.

Edini primerljivi avtomobil na trgu bi bila toyota GT-86, a bi se zaradi možnosti odpiranja strehe na cesto, najbrž raje podal z MX-5. To je vendarle majhen in tudi nekoliko utesnjen avtomobil, ob odprti strehi pa je mogoče zares zadihati.

Potrebo po novem razumem in sprejemam novosti, uživam pa tudi v pristnosti

Marsikateri ovinek s to mazdo je obudil spomine na vozne izkušnje zadnjih desetih let. Vožnjo dirkalne ford fieste R5 v Angliji, divjanje z najbolj zmogljivim mercedesom AMG GT R na vse preveč skritem dirkališču pri nemškem Paderbornu (miniaturni Nordschleife), pa vsa silna razpotja - od futuristične tesle, ki omogoča gledanje filmov z Netflixa, do 30 let starega porscheja 911, ki ima še zračno hlajeni šestvaljni motor.

Osebno mi je bilo v zadnjih desetih letih zanimivo usesti se tako v luksuzne kot tudi v poceni velikoserijske avtomobile, izkusiti drugačnost elektropogona in sanjati za volanom odličnih starodobnikov. Potrebo po novem razumem, sprejemam novosti. Ne maram pa avtomobilske konfekcije. To so tisti (pogosto zelo dobro prodajani) avtomobili, ki jim iz vidika racionalnosti, ničesar ne manjka, a vseeno ne najdem ene stvari, ki bi me zares navdušila ter da bi tak avtomobil, hipotetično, kupil zase.

Kako daleč smo že prišli z razvojem klasičnih avtomobilov z motorji na notranje izgorevanje, sem občutil v novem volkswagen golfu osme generacije. Zares težko (razen še več digitalnih gumbov in zaslonov) je ponuditi kaj tehnično izrazito novega.

Naj avtomobil ostane sredstvo za ustvarjanje spominov in pisanje zgodb

Zato je toliko imenitnejše, da si lahko posamezniki za dobrih 30 tisoč evrov omislijo tak zimzeleni avtomobil, kot je (resda največkrat rdeča) mazda MX-5. Po celodnevnem uživanju v bazenu sem še s toliko večjim veseljem vse najine stvari stlačil v prtljažnik in še enkrat zagnal njen motor. Odpeljala sva se naprej, uživala v glasbi, preživela nekaj zares hudih, a kratkotrajnih neviht in doživela s soncem obsijano prečiščeno ozračje. “Restart” narave in doživetje njene raznovrstnosti, ki ga je tako lahko doživeti predvsem v majhni Sloveniji. Popoldne še na romantičnih prekmurskih ravnicah, prihodnje jutro že na dva tisoč metrih nadmorske višine Mangartskega sedla.

Tisoč kilometrov, še mnogo več ovinkov, zgodb in spominov. Meni, ki mi avtomobil nikoli ne bo pomenil le sredstvo za prevoz od točke A do točke B, je to najpomembnejše.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič